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Хави: «Неймар и Гризманн стали бы потрясающими приобретениями»

сегодня, 05:12

Экс-полузащитник «Барселоны» Хави прокомментировал слухи о Неймаре и Антуане Гризманне, которые могут пополнить состав каталонского клуба.

Неймар был бы невероятным приобретением. Но, честно говоря, этот трансфер кажется мне трудновыполнимым. Думаю, что оформить его очень сложно.

Но в футболе было множество вещей, которые, как я думал, никогда не произойдут. Например, таких, как покупка Неймара ПСЖ за 222 млн евро. Так что нам нужно подождать. Без сомнений, он один из лучших игроков в мире, но давайте посмотрим, как поступит «Барселона».

Гризманн – отличный футболист, мировая звезда. Он делает разницу в матчах за «Атлетико» и сборную Франции. Это экстраординарный игрок. Официального подтверждения ещё не было, но похоже, что он всё-таки перейдёт в «Барселону». Считаю, что это будет прекрасная покупка.

Как Антуан впишется в схему команды – нужно спросить у Вальверде. Он сложит пазл воедино. Переход Гризманна будет означать, что Вальверде видит его в этом составе. Гризманн станет великолепным приобретением.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
   186 / 728
сегодня в 06:01
Хави: «Неймар и Гризманн стали бы потрясающими партнёрами!
😀
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   287 / 728
сегодня в 05:33
Неймар может опять себя выкупить)))
112910415
112910415
   63 / 728
сегодня в 05:30
отлично, потрясающе и т.д
правда, Неймару показана операция на мозжечке, а второму надо пересадить ген агрессивной креативности ...
а взять таких, как сейчас - это риск и игра на три результата !
STVA 1
STVA 1
   44 / 728
сегодня в 05:17
Хави помнит другого Неймара!
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