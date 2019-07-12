Хави: «Неймар и Гризманн стали бы потрясающими приобретениями»

Экс-полузащитник «Барселоны» Хави прокомментировал слухи о Неймаре и , которые могут пополнить состав каталонского клуба.

Неймар был бы невероятным приобретением. Но, честно говоря, этот трансфер кажется мне трудновыполнимым. Думаю, что оформить его очень сложно.

Но в футболе было множество вещей, которые, как я думал, никогда не произойдут. Например, таких, как покупка Неймара ПСЖ за 222 млн евро. Так что нам нужно подождать. Без сомнений, он один из лучших игроков в мире, но давайте посмотрим, как поступит «Барселона».

Гризманн – отличный футболист, мировая звезда. Он делает разницу в матчах за «Атлетико» и сборную Франции. Это экстраординарный игрок. Официального подтверждения ещё не было, но похоже, что он всё-таки перейдёт в «Барселону». Считаю, что это будет прекрасная покупка.

Как Антуан впишется в схему команды – нужно спросить у Вальверде. Он сложит пазл воедино. Переход Гризманна будет означать, что Вальверде видит его в этом составе. Гризманн станет великолепным приобретением.