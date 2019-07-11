Эль-Шаарави: «Надеюсь, в Китае я обрету счастье»

26-летний нападающий в интервью Gazzetta dello Sport прокомментировал свой переход из «Ромы» в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».

Надеюсь, я обрету счастье. Я общался с некоторыми футболистами, которые здесь играли, им было хорошо. Надеюсь, и у меня всё будет хорошо.

Выбор «Шанхай Шэньхуа» заставил меня изменить жизнь, но я готов встретить этот вызов. Приятнее всего то, насколько сильно меня хотел видеть этот клуб. Надеюсь, мне понравится в этом другом мире и я вскоре смогу помочь команде.