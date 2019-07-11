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Эль-Шаарави: «Надеюсь, в Китае я обрету счастье»

сегодня, 16:17

26-летний нападающий Стефан Эль-Шаарави в интервью Gazzetta dello Sport прокомментировал свой переход из «Ромы» в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».

Надеюсь, я обрету счастье. Я общался с некоторыми футболистами, которые здесь играли, им было хорошо. Надеюсь, и у меня всё будет хорошо.

Выбор «Шанхай Шэньхуа» заставил меня изменить жизнь, но я готов встретить этот вызов. Приятнее всего то, насколько сильно меня хотел видеть этот клуб. Надеюсь, мне понравится в этом другом мире и я вскоре смогу помочь команде.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   104 / 732
сегодня в 16:47
В Китае все обретают счастье.
Juve14
Juve14
   253 / 732
сегодня в 16:43
А когда то этому парню предрекали большое будущее
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   15 / 732
сегодня в 16:41
Как ты можешь обрести счастье в Китае, Стефан, когда в радостный момент гола палец Перотти будет так далеко?
dino-hsv
dino-hsv
   182 / 732
сегодня в 16:39
сразу видно, что парень не очень умный
Kirgudu
Kirgudu
сегодня в 16:26
Бабло всё решает.
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