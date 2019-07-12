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«Валенсия» заключила с Черышевым контракт до 2022 года. Отступные - 80 млн

сегодня, 15:31

«Валенсия» выкупила права на полузащитника Дениса Черышева у «Вильярреала». Принципиального соглашения клубы достигли еще в июне.

«Летучие мыши» заключили с российским футболистом контракт до 2022 года. Сумма отступных по соглашению составляет 80 млн евро.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   198 / 739
сегодня в 17:05
Вот и замечательно) Огромных успехов Денису в стане летучих мышей!
ДАША Д
ДАША Д
   132 / 739
сегодня в 17:02
Травм не избежать, лишь бы поменьше и попроще.
Байкал-38
Байкал-38
   22 / 739
сегодня в 16:40
Денису удачи и здоровья!
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
сегодня в 16:38
80? Зачем? Его никогда не купят
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   47 / 739
сегодня в 16:34
Денису без 🤕 травм, а мастерства хватит что бы играть в Валенсии. Удачи.
Питер Ман
Питер Ман
   13 / 739
сегодня в 16:28
Удачи Денису, хорошо что он не повелся на нефтедоллары Федуна и продолжает играть в Европе
Evilhuman
Evilhuman
   109 / 739
сегодня в 16:27
Молодец Денис, без пиара,шума и пыли, просто своим делом занимается
particular
particular
   2 / 739
сегодня в 16:22
Отступные, - как барьер для претендентов, а дата окончания контракта, - как возможное время завершения карьеры... Достойному - достойное!
galem72
galem72 ответил shlomo
   126 / 739
сегодня в 16:17
Удачи Денису в новой команде!...и без травм.
"...удачи Денису в новой команде..."

В какой новой? Это уже его третий заход к мышам! ))
galem72
galem72
   126 / 739
сегодня в 16:13
Какой смысл озвучивать величину клаусулы, когда игроку уже 28.5 лет и он, собственно, никогда не был на топ уровне? Глупо верить, что тыква в рождественскую ночь превратится в карету...
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 16:07
круто
cska plus
cska plus
   9 / 739
сегодня в 16:04
Отлично, рад за Дениса, 80 млн отступных уже топ игрок.
d_fincher
d_fincher
   71 / 739
сегодня в 15:54
Молодец парень. Был вариант в Зенит, но он выбрал футбол. Редко кто на это способен.
mihaluch
mihaluch
   77 / 739
сегодня в 15:50
Главное ещё хорошую страховку заключить.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   173 / 739
сегодня в 15:50
Удачи Денису в новом клубе. Был лучшим с составе нашей сборной на ЧМ-18. Гол в ворота хорватов - мирового уровня.
Begemott
Begemott
   63 / 739
сегодня в 15:45
Поставили 80, чтобы свиньи рот не раззевали.
Ros S
Ros S
   503 / 739
сегодня в 15:43
Да хоть 580, понятно, что в 30лет Дениса за такую сумму никто не выкупит, так чисто символически, показали, что его ценят в команде
морозз
морозз
   18 / 739
сегодня в 15:39
Для бомжа Миллера раз плюнуть, 80 или 180!
Alex12357
Alex12357
   231 / 739
сегодня в 15:38
Можешь дурака валять и дальше ,за такие деньги тебя никто не купит!!!
Лакшери
Лакшери
   40 / 739
сегодня в 15:36
У Баду отступные 80 абрикосов
Павел Амурский
Павел Амурский
   39 / 739
сегодня в 15:34
Удачи!
Footbolista
Footbolista
   1 / 739
сегодня в 15:33
Неплохо...удачи Денису!...
shlomo
shlomo
   80 / 739
сегодня в 15:32
Удачи Денису в новой команде!...и без травм.
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