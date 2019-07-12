«Валенсия» заключила с Черышевым контракт до 2022 года. Отступные - 80 млн

«Валенсия» выкупила права на полузащитника Дениса Черышева у «Вильярреала». Принципиального соглашения клубы достигли еще в июне.
«Летучие мыши» заключили с российским футболистом контракт до 2022 года. Сумма отступных по соглашению составляет 80 млн евро.
Comunicado oficial I @Cheryshev— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 12 липня 2019 р.
🔗 https://t.co/96widLnevI#NewEra 🦇 #OneFamilyVCF pic.twitter.com/jx4cZe0LWG
В какой новой? Это уже его третий заход к мышам! ))
В какой новой? Это уже его третий заход к мышам! ))