Гризманн подписал с «Барселоной» контракт до 2024 года

14 июля 2019, 19:41

Нападающий , наконец, официально стал игроком «Барселоны».

Сегодня французский футболист прошел медосмотр, после чего прибыл на презентацию и оставил свою подпись под контрактом.

Форвард заключил с «сине-гранатовыми» соглашение до 2024 года.