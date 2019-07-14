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Гризманн подписал с «Барселоной» контракт до 2024 года

14 июля 2019, 19:41

Нападающий Антуан Гризманн, наконец, официально стал игроком «Барселоны».

Сегодня французский футболист прошел медосмотр, после чего прибыл на презентацию и оставил свою подпись под контрактом.

Форвард заключил с «сине-гранатовыми» соглашение до 2024 года.

Гризманн подписал с «Барселоной» контракт до 2024 года

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Все комментарии
Маcсон
Маcсон ответил MESSIDGIN
   157 / 802
вчера в 20:57
Гризманн отправился в Барсу за трофеями..
На что поспорим, что барса останется без трофеев?
MESSIDGIN
MESSIDGIN ответил Маcсон
   638 / 802
вчера в 19:35
Теперь Месси будит "жарить" эту кудряшку 5 лет не вынимая. Хе-хехе
Видно ты опытный, бросай, а то простатит схватишь..
Маcсон
Маcсон
   157 / 802
вчера в 18:33
Теперь Месси будит "жарить" эту кудряшку 5 лет не вынимая.
Хе-хехе
MESSIDGIN
MESSIDGIN ответил BDA8181
   638 / 802
14 июля в 23:41
не знал,прости. но всё равно он почти и не играл. получается халява.)))
Гризманн отправился в Барсу за трофеями..
BDA8181
BDA8181 ответил Happyboy Barca
   236 / 802
14 июля в 20:48
по секрету. в атлетико гризи получал 23 в барсе 17млн
не знал,прости. но всё равно он почти и не играл. получается халява.)))
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил BDA8181
   246 / 802
14 июля в 20:43
ну надеюсь будет как Турк , который сбежал из Атлетико за баблом и халявными трофеями. Просидит на скамейке и будет внукам говорить потом какой он крутой игрок был )))
по секрету. в атлетико гризи получал 23 в барсе 17млн
Брулин
Брулин
   45 / 802
14 июля в 20:14
Вне тему.Интнресно какие еще трансферные планы у Барсы?
BDA8181
BDA8181
   236 / 802
14 июля в 19:50
ну надеюсь будет как Турк , который сбежал из Атлетико за баблом и халявными трофеями. Просидит на скамейке и будет внукам говорить потом какой он крутой игрок был )))
NGYRZ
NGYRZ
   28 / 802
14 июля в 19:48
Весь футбольный бомонд продолжает собирать Барселона, вот уже на протяжении 10 сезонов.

Лучшие из лучших скупаются каждый сезон. Но в конце оказывается, что все они "никчемные", а Барселону "тащит" только один Никарагуанец!🤦

Что без Аргентинского пенальтиста, Барселона превратится в Леганес и будет бороться в середине таблицы Ла лиги.© Поклонницы покорителя Никарагуа!
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