Нападающий Антуан Гризманн, наконец, официально стал игроком «Барселоны».
Сегодня французский футболист прошел медосмотр, после чего прибыл на презентацию и оставил свою подпись под контрактом.
Форвард заключил с «сине-гранатовыми» соглашение до 2024 года.
Хе-хехе
Хе-хехе
Лучшие из лучших скупаются каждый сезон. Но в конце оказывается, что все они "никчемные", а Барселону "тащит" только один Никарагуанец!🤦
Что без Аргентинского пенальтиста, Барселона превратится в Леганес и будет бороться в середине таблицы Ла лиги.© Поклонницы покорителя Никарагуа!
Лучшие из лучших скупаются каждый сезон. Но в конце оказывается, что все они "никчемные", а Барселону "тащит" только один Никарагуанец!🤦
Что без Аргентинского пенальтиста, Барселона превратится в Леганес и будет бороться в середине таблицы Ла лиги.© Поклонницы покорителя Никарагуа!