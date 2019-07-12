«Уфа» заключила долгосрочный контракт с воспитанником

«Уфа» объявила о подписании долгосрочного контракта с 19-летним воспитанником Данилой Емельяновым.
Прошлый сезон футболист провел в составе второй команды «Уфы», за которую сыграл 21 матч и забил 4 гола.
В 2017 году Емельянов вызывался в юношескую сборную России.
Футбольный клуб «Уфа» подписал долгосрочный контракт с воспитанником нашей футбольной школы Данилой Емельяновым!— ФК УФА (@UfaFc) 12 июля 2019 г.
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Ранее «Уфа» подписала долгосрочный контракт с правым защитником Тургаем Мохбалиевым.