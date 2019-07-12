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«Уфа» заключила долгосрочный контракт с воспитанником

сегодня, 16:04

 «Уфа» объявила о подписании долгосрочного контракта с 19-летним воспитанником Данилой Емельяновым.

Прошлый сезон футболист провел в составе второй команды «Уфы», за которую сыграл 21 матч и забил 4 гола.

В 2017 году Емельянов вызывался в юношескую сборную России.

Ранее «Уфа» подписала долгосрочный контракт с правым защитником Тургаем Мохбалиевым.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 739
сегодня в 16:52
Удачи .
Аксинья
Аксинья ответил Питер Ман
   14 / 739
сегодня в 16:40
Удачи и успеха Уфе в воспитании футболистов для Зенита и Цска и отнимании очков у пупсиков и ростовов. Отличный клуб Уфа - это не пердивный филиальный ростов без своих воспитанников
А Ростову питерских и спамовских воспитанников хватает пока те аргов и зулусов покупают...
Питер Ман
Питер Ман
   13 / 739
сегодня в 16:26
Удачи и успеха Уфе в воспитании футболистов для Зенита и Цска и отнимании очков у пупсиков и ростовов. Отличный клуб Уфа - это не пердивный филиальный ростов без своих воспитанников
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