Болельщики признали Дугласа Сантоса лучшим игроком «Зенита» в 1-м туре РПЛ

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос был признан лучшим игроком петербургского клуба в матче 1-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1). Так проголосовали болельщики питерского клуба.
Новичок «Зенита» Дуглас Сантос был признан лучшим игроком петербургского клуба в матче 1-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1). Так проголосовали болельщики питерского клуба.
https://www.soccer.ru/news/1083225/spartak-ural
У нас в прошлом сезоне не было ни одного матча, с посещаемостью меньше 40 000.
Не смеши меня своими сказками!
https://www.soccer.ru/news/1083225/spartak-ural
У нас в прошлом сезоне не было ни одного матча, с посещаемостью меньше 40 000.
Не смеши меня своими сказками!
Конечно, ведь кроме меня на соккере еще очень много честных бескорыстных людей, которые будут писать всю правду о Зените.
Конечно, ведь кроме меня на соккере еще очень много честных бескорыстных людей, которые будут писать всю правду о Зените.
https://www.youtube.com/watch?v=rpEt3qXvhVg
Так сказать, если у нормальных людей Голубой, то у вас лазурный
А если футболист темнокожий, то для вас у негров тоже есть несколько градаций
Попозже подумаю и опишу формы определения негров у болельщиков Зенита.
Так сказать, если у нормальных людей Голубой, то у вас лазурный
А если футболист темнокожий, то для вас у негров тоже есть несколько градаций
Попозже подумаю и опишу формы определения негров у болельщиков Зенита.
Теперь уже особо то и не покричишь да?)
https://www.youtube.com/watch?v=toqn5y9aSpE
Теперь уже особо то и не покричишь да?)
Зениту позор...
Зениту позор...