ГлавнаяНовости

Болельщики признали Дугласа Сантоса лучшим игроком «Зенита» в 1-м туре РПЛ

вчера, 14:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос был признан лучшим игроком петербургского клуба в матче 1-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1). Так проголосовали болельщики питерского клуба.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Шарлия: «Хочу извиниться перед болельщиками ЦСКА»
15 июля Комментарии45
«Отчего так в России березы шумят?» - Адриано нарядился в народный костюм
14 июля ФотоКомментарии21
Эрнани попрощался с «Зенитом»
13 июля Комментарии28
«Спартак» попал в Баду
11 июляСергей Иванов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии39
Агент Фернандеша подтвердил, что прибыл в Москву на переговоры с «Локо»
10 июля Комментарии6
Эдер сменил игровой номер
05 июля Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил dar_lan
   49 / 794
сегодня в 01:19
Есть такое понятие в медицине - эффект плацебо....
Плацебо - это эффект самовнушения, только все равно не помогает - с каждым годом свиней все меньше и меньше.
Гавроша
Гавроша ответил Miaf
   49 / 794
сегодня в 01:18
Спартак - народный клуб, ничего удивительного, что вся страна болеет за нас.
Народная команда та, на которую этот самый народ ходит, а не пустые трибуны в тарасовке!

https://www.soccer.ru/news/1083225/spartak-ural

У нас в прошлом сезоне не было ни одного матча, с посещаемостью меньше 40 000.

Не смеши меня своими сказками!
dar_lan
dar_lan ответил Miaf
вчера в 20:14
Спартак - народный клуб, ничего удивительного, что вся страна болеет за нас.
Есть такое понятие в медицине - эффект плацебо....
Levadia
Levadia
   262 / 794
вчера в 20:06
Отлично влился в команду!
oFANATo
oFANATo
   38 / 794
вчера в 19:38
ЛЧ покажет на что горазд этот игрок. С Тамбовом не показатель.
kastites
kastites
   96 / 794
вчера в 19:24
Хороший игрок
Морозовский
Морозовский
   3 / 794
вчера в 19:13
Всех бакланов вместе с их ФИЗРУКОМ надо признать днищем в этом матче!
bosun
bosun
   194 / 794
вчера в 18:56
Заслуженно. Отлично вошел в игру.
Санчо Панса
Санчо Панса
   165 / 794
вчера в 18:18
Молодчик, Дуглас Сантос! Более чем неплохой дебют вышел у бразильца в РПЛ)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 794
вчера в 18:02
Дай Бог, шобы был очередной удачный трансфер...
Miaf
Miaf ответил Гавроша
   8 / 794
вчера в 17:40
Если ты честный - почему тогда за спартак, после каждого матча которого скандал?
Спартак - народный клуб, ничего удивительного, что вся страна болеет за нас.
Гавроша
Гавроша ответил Miaf
   49 / 794
вчера в 17:38
Пользователю ниже Конечно, ведь кроме меня на соккере еще очень много честных бескорыстных людей, которые будут писать всю правду о Зените.
Если ты честный - почему тогда за спартак, после каждого матча которого скандал?
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 794
вчера в 17:21
Кружева не плохо умеет плести. Зачёт. Гыгыгы
Zenit_84
Zenit_84
   113 / 794
вчера в 16:48
Неплохо
Miaf
Miaf ответил Miaf
   8 / 794
вчера в 16:47
Пользователю ниже
Конечно, ведь кроме меня на соккере еще очень много честных бескорыстных людей, которые будут писать всю правду о Зените.
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак ответил Miaf
   326 / 794
вчера в 16:42
И спасибо за разбан) Но помнится мне кто то подал заявку в свое время и меня на неделю банили).
Да тебя хоть 6а месяц забань - ничего не изменится.
cska plus
cska plus
   7 / 794
вчера в 16:36
Ничего особенного я не увидел.
parallels
parallels ответил Miaf
   5 / 794
вчера в 16:31
У зенитовцев вообще с цветами своего рода конфликт. https://www.youtube.com/watch?v=rpEt3qXvhVg Так сказать, если у нормальных людей Голубой, то у вас лазурный А если футболист темнокожий, то для вас у негров тоже есть несколько градаций Попозже подумаю и опишу формы определения негров у болельщиков Зенита.
опоздал, дружок, уже тут было)
Miaf
Miaf ответил parallels
   8 / 794
вчера в 16:15
мне просто непонятно, с чего в тарасовке решили, что сантос негр? допустим, по барриосу спорить трудно - но сантос-то каким тут боком?
У зенитовцев вообще с цветами своего рода конфликт.

Так сказать, если у нормальных людей Голубой, то у вас лазурный
А если футболист темнокожий, то для вас у негров тоже есть несколько градаций
Попозже подумаю и опишу формы определения негров у болельщиков Зенита.
parallels
parallels ответил Miaf
   5 / 794
вчера в 16:10
Чем больше негров в Зените, тем лучше играет команда. Теперь уже особо то и не покричишь да?) https://www.youtube.com/watch?v=toqn5y9aSpE
мне просто непонятно, с чего в тарасовке решили, что сантос негр? допустим, по барриосу спорить трудно - но сантос-то каким тут боком?
Footbolista
Footbolista ответил Miaf
   1 / 794
вчера в 15:51
Не, если Спартаку проиграют, своих негров во всем обвинят и судью само собой...
Miaf
Miaf ответил parallels
   8 / 794
вчера в 15:51
зря я тебя из бана вытаскивал в последний раз. больше такой ошибки не совершу.
И спасибо за разбан) Но помнится мне кто то подал заявку в свое время и меня на неделю банили).
Miaf
Miaf ответил parallels
   8 / 794
вчера в 15:48
зря я тебя из бана вытаскивал в последний раз. больше такой ошибки не совершу.
Чем больше негров в Зените, тем лучше играет команда.
Теперь уже особо то и не покричишь да?)
Footbolista
Footbolista
   1 / 794
вчера в 15:40
Никогда не жалей о добрых делах...
Зениту позор...
parallels
parallels ответил Miaf
   5 / 794
вчера в 15:38
Бариос на самом деле не негр, он просто в помойках много роется, поэтому грязный такой и черный.
зря я тебя из бана вытаскивал в последний раз. больше такой ошибки не совершу.
parallels
parallels
   5 / 794
вчера в 15:37
в тарасовке однозначно лучшим признали москалёва. вон, в главных новостях 😅
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак ответил Так Себе Аналитик
   326 / 794
вчера в 15:11
Некоторые спартачи отстали от жизни на год, когда в "Зенит" приехал Барриос))
Когда в Зенит приехал Витсель и Халк! Вот как они отстают.
RomzesRZN
RomzesRZN
   292 / 794
вчера в 15:03
Лучший среди худших - сомнительное достижение))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   111 / 794
вчера в 15:01
    ermak6848
    ermak6848
       153 / 794
    вчера в 14:59
    хоть и временно, но приятно быть в стаи главным бакланом...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100