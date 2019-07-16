Левников рассудит «Ростов» и «Спартак»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 2-го тура Российской Премьер-Лиги.
20 июля (суббота)
«Уфа» - «Краснодар»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор - Игорь Синер (Омск).
«Крылья Советов» - «Арсенал»: судья - Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья - Сергей Куликов (Саранск); инспектор - Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
ЦСКА - «Оренбург»: судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Алексей Ширяев (Ставрополь), Александр Богданов (Верея); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск); инспектор - Николай Левников (Санкт-Петербург).
«Ростов» - «Спартак»: судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).
21 июля (воскресенье)
«Урал» - «Ахмат»: судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).
«Локомотив» - «Тамбов»: судья - Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Роман Сафьян (Москва); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).
«Динамо» - «Рубин»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Сергей Карасев (Москва); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).
«Сочи» - «Зенит»: судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор - Сергей Анохин (Москва).
Нашёл.....)))
30.09.2018 Анжи 2 : 1 Зенит
09.12.2018 Зенит 1 : 2 Рубин
04.05.2019 Ахмат 1 : 1 Зенит
(17.03.2019 Спартак 1 : 1 Зенит запасной судья)
(11.11.2018 ЦСКА 2 : 0 Зенит запасной судья)
......более фартового судью для Питера чем Матюнин трудно представить.....))
Нашёл.....)))
30.09.2018 Анжи 2 : 1 Зенит
09.12.2018 Зенит 1 : 2 Рубин
04.05.2019 Ахмат 1 : 1 Зенит
(17.03.2019 Спартак 1 : 1 Зенит запасной судья)
(11.11.2018 ЦСКА 2 : 0 Зенит запасной судья)
......более фартового судью для Питера чем Матюнин трудно представить.....))