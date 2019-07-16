ГлавнаяНовости

Левников рассудит «Ростов» и «Спартак»

вчера, 19:15

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

20 июля (суббота)

«Уфа» - «Краснодар»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор - Игорь Синер (Омск).

«Крылья Советов» - «Арсенал»: судья - Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья - Сергей Куликов (Саранск); инспектор - Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

ЦСКА - «Оренбург»: судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Алексей Ширяев (Ставрополь), Александр Богданов (Верея); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск); инспектор - Николай Левников (Санкт-Петербург).

«Ростов» - «Спартак»: судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

21 июля (воскресенье)

«Урал» - «Ахмат»: судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).

«Локомотив» - «Тамбов»: судья - Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Роман Сафьян (Москва); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).

«Динамо» - «Рубин»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Сергей Карасев (Москва); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).

«Сочи» - «Зенит»: судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор - Сергей Анохин (Москва).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Москалёв отстранен после судейства в матче «Спартак» - «Сочи»
Вчера, 13:29 Комментарии156
Егоров: «Если Лапочкин живёт в Питере, это не значит, что он „зенитовский“»
Вчера, 01:42 Комментарии30
Полоз: «Наши пацаны были просто в шоке от арбитра матча со „Спартаком“»
Вчера, 01:26 Комментарии49
Хусаинов: «Гол Миранчука нельзя было засчитывать»
15 июля Комментарии15
VAR на матче «Локомотив» - «Рубин» будет работать в оффлайн-режиме
15 июля Комментарии3
Матч «Локомотив» - «Рубин» пройдет при поддержке системы VAR
15 июля Комментарии50
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Alpribas
Alpribas
   110 / 794
сегодня в 01:42
Левников будет исправлять якобы ошибки москалева.
Гавроша
Гавроша ответил tolctoy
   49 / 794
сегодня в 00:21
Опять нам достался судейка из чухонского города.
А деньги из тарасовки!
Гавроша
Гавроша
   49 / 794
сегодня в 00:20
С левниковым спартак точно выиграет.
beefs
beefs
   126 / 794
вчера в 23:29
Ребята, давайте без скандалов....
Правдин Семён
Правдин Семён ответил НЕ президент рфс
   70 / 794
вчера в 22:33
А где "гы-гы"?
Faustello
Faustello ответил Аксинья
   14 / 794
вчера в 21:25
Похоже опять на весна-осень вернулись...
Так Колобкову удобнее )))
tolctoy
tolctoy
   238 / 794
вчера в 21:23
Опять нам достался судейка из чухонского города.
Faustello
Faustello
   14 / 794
вчера в 21:23
А чё было пацаны? У меня почти год как то пролистнуло, апрель чё ли на дворе???
Faustello
Faustello ответил 311
   14 / 794
вчера в 21:20
Левников уже мыслями на Багамах, на чемоданах сидит вслед за Москалевым!)
уже ласты и плавки одел )))
Брулин
Брулин
   45 / 794
вчера в 21:19
Кабинетные пропихнули своего судью из Дмитрова. Орен держись, братишка(с)
Hypnoz
Hypnoz
   129 / 794
вчера в 21:12
Проект2 - Проект это смешно ! С Матюниным вдвойне !
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил Правдин Семён
   210 / 794
вчера в 21:07
В матче Зенита ассистенты судьи -оба Антоны.Совпадение?
Совпадение что ты Семён.
drug01
drug01
   220 / 794
вчера в 20:56
Посмотрим на результат?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 794
вчера в 20:33
Лишь бы без косяков. Скорее бы ВАР ввели повсеместно...
КЭТиК
КЭТиК
   209 / 794
вчера в 20:33
Левникову точно не повезло.
311
311
   43 / 794
вчера в 20:29
Левников уже мыслями на Багамах, на чемоданах сидит вслед за Москалевым!)
Жарю Спартачей
Жарю Спартачей
   137 / 794
вчера в 20:26
Скучали по спартачам, что не игра так скандалы и интриги)
Юрниекс
Юрниекс
   112 / 794
вчера в 20:25
Уже понятно какого судью будут дисквалифицировать после игры...А Федун опять попадет на бабки..
ermak6848
ermak6848
   153 / 794
вчера в 20:21
будем смотреть и болеть за свои футбольные клубы..
EAGinLE
EAGinLE
   34 / 794
вчера в 20:17
Не нравится мне этот КукуЯнг из города Зенит 1,5 .
Эллочка
Эллочка ответил Красно Синий воин
   54 / 794
вчера в 20:17
Главное не Карасев и Москалев!
лиж бы свинолевниковым не стал
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   189 / 794
вчера в 20:16
Главное не Карасев и Москалев!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 794
вчера в 20:16
Егоров наверно долго искал судью при котором Зенит год уж не выигрывает..
Нашёл.....)))
30.09.2018 Анжи 2 : 1 Зенит
09.12.2018 Зенит 1 : 2 Рубин
04.05.2019 Ахмат 1 : 1 Зенит
(17.03.2019 Спартак 1 : 1 Зенит запасной судья)
(11.11.2018 ЦСКА 2 : 0 Зенит запасной судья)

......более фартового судью для Питера чем Матюнин трудно представить.....))
Mangur
Mangur
   540 / 794
вчера в 20:07
Если Левников то Спартак выиграет.
Правдин Семён
Правдин Семён
   70 / 794
вчера в 20:05
В матче Зенита ассистенты судьи -оба Антоны.Совпадение?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   72 / 794
вчера в 20:01
Удачи и без скандалов!!!
спартак 1987
спартак 1987
   183 / 794
вчера в 19:54
главное только не Вилков!!!
Сп62
Сп62 ответил Братья за Спартак
   163 / 794
вчера в 19:50
Как говорил в своё время Е. Петросян, когда работал ещё конферансье: кто сожалеет о купленных билетах может успокоится, деньги уже у нас.
LOpp
LOpp
   10 / 794
вчера в 19:50
Как почувствовали конкурента в лице Спартака, в газпроме сразу же выписали арбитра из Питера.
2008 год
2008 год
   255 / 794
вчера в 19:49
Скоро кукуяна и мешкова будут отстранять, назревают.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100