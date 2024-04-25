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УЕФА может вернуть российских делегатов на международные матчи

вчера, 18:59

Делегат УЕФА и комиссар РФС Иван Цитович сообщил, что администрация Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уведомила Российский футбольный союз (РФС) в письме о том, что попробует вернуть российских делегатов на международные матчи.

Российских делегатов, как и судей, практически не назначают [на международные матчи]. В прошлом году у меня был один матч, назначили на игру между сербским «Партизаном» и азербайджанским «Сабахом» в квалификации к основному турниру Лиги конференций летом 2023 года. При этом администрация УЕФА написала письма нам, что они попробуют вернуть нас и начнут назначать на какие-то матчи, но это будет очень ограниченное количество игр и стран.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 10:00
Ничего они не хотят и не стараются. Они действуют по указке. А делегатов потихоньку допускают, чтобы держать на поводке. Это как морковка перед осликом, на удочке.
112910415
112910415
сегодня в 06:05
делегатов-то могут потихоньку ...
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:46, ред.
УЕФА и ФИФА всё прекрасно понимают и хотят, что бы Россия вернулась полностью, но по понятным причинам этого не могут сделать сразу.
Так же они опасаются, что мы психанём и уйдём к азиатам, поэтому стараются потихоньку нас возвращать.
Уже само присутствие делигатов и судей в официальных матчах говорит о многом и тем более противников нашего возвращения надо понемногу готовить к нашему возвращению.
Это типа дипломатия такая.

Если ты к примеру подойдёшь к девушке и сразу предложишь переспать, то можешь получить по щам, а если ты цветы подаришь, сводишь её в кино, в ресторан, то может получиться любовь.
Отсюда вывод: "Всему свое время".
shur
shur
вчера в 19:35
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:22
Нафига нам присутствие делегатов где-то там ,если нет сборной и клубов...
Гость
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