УЕФА может вернуть российских делегатов на международные матчи

Делегат УЕФА и комиссар РФС Иван Цитович сообщил, что администрация Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уведомила Российский футбольный союз (РФС) в письме о том, что попробует вернуть российских делегатов на международные матчи.
Российских делегатов, как и судей, практически не назначают [на международные матчи]. В прошлом году у меня был один матч, назначили на игру между сербским «Партизаном» и азербайджанским «Сабахом» в квалификации к основному турниру Лиги конференций летом 2023 года. При этом администрация УЕФА написала письма нам, что они попробуют вернуть нас и начнут назначать на какие-то матчи, но это будет очень ограниченное количество игр и стран.
Так же они опасаются, что мы психанём и уйдём к азиатам, поэтому стараются потихоньку нас возвращать.
Уже само присутствие делигатов и судей в официальных матчах говорит о многом и тем более противников нашего возвращения надо понемногу готовить к нашему возвращению.
Это типа дипломатия такая.
Если ты к примеру подойдёшь к девушке и сразу предложишь переспать, то можешь получить по щам, а если ты цветы подаришь, сводишь её в кино, в ресторан, то может получиться любовь.
Отсюда вывод: "Всему свое время".
Так же они опасаются, что мы психанём и уйдём к азиатам, поэтому стараются потихоньку нас возвращать.
Уже само присутствие делигатов и судей в официальных матчах говорит о многом и тем более противников нашего возвращения надо понемногу готовить к нашему возвращению.
Это типа дипломатия такая.
Если ты к примеру подойдёшь к девушке и сразу предложишь переспать, то можешь получить по щам, а если ты цветы подаришь, сводишь её в кино, в ресторан, то может получиться любовь.
Отсюда вывод: "Всему свое время".