УЕФА может вернуть российских делегатов на международные матчи

Делегат УЕФА и комиссар РФС Иван Цитович сообщил, что администрация Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) уведомила Российский футбольный союз ( РФС ) в письме о том, что попробует вернуть российских делегатов на международные матчи.

Российских делегатов, как и судей, практически не назначают [на международные матчи]. В прошлом году у меня был один матч, назначили на игру между сербским «Партизаном» и азербайджанским «Сабахом» в квалификации к основному турниру Лиги конференций летом 2023 года. При этом администрация УЕФА написала письма нам, что они попробуют вернуть нас и начнут назначать на какие-то матчи, но это будет очень ограниченное количество игр и стран.