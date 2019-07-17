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Эмери: «„Арсенал“ может подписать 3-4 очень дорогих игроков»

сегодня, 09:02

Наставник «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о трансферных планах лондонского клуба.

Могу сообщить нашим болельщиками, что мы собираемся создать очень хорошую команду. Три или четыре игрока могут присоединиться к нам в ближайшие дни.

Наша цель - приобрести трех-четырех игроков, которые смогут по-настоящему усилить состав. Мы очень, очень требовательны, и я сейчас говорю о возможности подписать очень дорогих футболистов.

Себальос? Я сейчас не буду называть имена. Дани Себальос - очень хороший игрок.

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Все комментарии
ARMENIAN
ARMENIAN
   343 / 809
сегодня в 12:48
кто тебе даст их купить?
Навзир
Навзир
   266 / 809
сегодня в 11:42
Могут взять, а могут и не взять.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 809
сегодня в 11:42
Лол, это просто ответ на вчерашний флешмоб фанатов в Твиттере "Мы купим футболки после того, как вы купите игроков".

Думаю, грандиозные покупки и окончатся арендой Себальоса))
112910415
112910415
   51 / 809
сегодня в 11:30
Заболотный ! Бегом сюда !
Garrincha58
Garrincha58
   215 / 809
сегодня в 10:29
наверное Дзюбу возьмут
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
   294 / 809
сегодня в 10:27
миллионов по 10, учитывая бюджет в 45
Garrincha58
Garrincha58
   215 / 809
сегодня в 10:27
в Арсенале если бы умные люди сидели взяли бы Миранчуков и недорого и нажористо
mihaluch
mihaluch
   123 / 809
сегодня в 10:04
Дорогие это не значит что они придутся ко двору.
RMUKMU
RMUKMU
   251 / 809
сегодня в 09:49
Ну да. Не одного лета не обходится без слухов, что у Арсенала солидный бюджет на трансферы и вот-вот приедут топы.
А что потом? А потом Гендузи.
sir_Alex
sir_Alex
   22 / 809
сегодня в 09:40
Звучит, как угроза 😂😂😂
Artuom
Artuom ответил aNOOBis
   104 / 809
сегодня в 09:34
Мне Заха нравится, но 80 за него неправильная цена, хотя бы по тому как он ломается часто
Да Заха и мне нравится, настырный такой паренёк, старательный... нам таких явно не хватает. Саньку был бы отличной помощью.
aNOOBis
aNOOBis ответил Artuom
   403 / 809
сегодня в 09:30
Ахахаха За Заху и Тирни торгуются, предлагая пол цены и надбавляя по копеечке... А тут возьмут и 3-4 дорогих игроков купят?))) Кого Эмери хочет обмануть? Себя?)
Мне Заха нравится, но 80 за него неправильная цена, хотя бы по тому как он ломается часто
marvel777
marvel777
   491 / 809
сегодня в 09:18
таких хороших как Себальос может быть
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
   310 / 809
сегодня в 09:14
Может!
Но не купят!
EAGinLE
EAGinLE
   34 / 809
сегодня в 09:13
Всё возможно .
Artuom
Artuom
   104 / 809
сегодня в 09:11
Ахахаха
За Заху и Тирни торгуются, предлагая пол цены и надбавляя по копеечке... А тут возьмут и 3-4 дорогих игроков купят?))) Кого Эмери хочет обмануть? Себя?)
Ладожский
Ладожский
   37 / 809
сегодня в 09:11
Давно пора, можно, Миранчука.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
   310 / 809
сегодня в 09:10
😁 почему-то не верится
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