Эмери: «„Арсенал“ может подписать 3-4 очень дорогих игроков»

Наставник «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о трансферных планах лондонского клуба.
Могу сообщить нашим болельщиками, что мы собираемся создать очень хорошую команду. Три или четыре игрока могут присоединиться к нам в ближайшие дни.
Наша цель - приобрести трех-четырех игроков, которые смогут по-настоящему усилить состав. Мы очень, очень требовательны, и я сейчас говорю о возможности подписать очень дорогих футболистов.
Себальос? Я сейчас не буду называть имена. Дани Себальос - очень хороший игрок.
Думаю, грандиозные покупки и окончатся арендой Себальоса))
Думаю, грандиозные покупки и окончатся арендой Себальоса))
А что потом? А потом Гендузи.
А что потом? А потом Гендузи.
Но не купят!
Но не купят!
За Заху и Тирни торгуются, предлагая пол цены и надбавляя по копеечке... А тут возьмут и 3-4 дорогих игроков купят?))) Кого Эмери хочет обмануть? Себя?)
За Заху и Тирни торгуются, предлагая пол цены и надбавляя по копеечке... А тут возьмут и 3-4 дорогих игроков купят?))) Кого Эмери хочет обмануть? Себя?)