Эмери: «„Арсенал“ может подписать 3-4 очень дорогих игроков»

Наставник «Арсенала» рассказал о трансферных планах лондонского клуба.

Могу сообщить нашим болельщиками, что мы собираемся создать очень хорошую команду. Три или четыре игрока могут присоединиться к нам в ближайшие дни.

Наша цель - приобрести трех-четырех игроков, которые смогут по-настоящему усилить состав. Мы очень, очень требовательны, и я сейчас говорю о возможности подписать очень дорогих футболистов.

Себальос? Я сейчас не буду называть имена. Дани Себальос - очень хороший игрок.