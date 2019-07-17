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Ходжсон: «Предложения „Арсенала“ по Заха далеки от нашего ценника»

сегодня, 07:14

Наставник «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон подтвердил информацию о том, что клуб не может договориться с «канонирами» о трансфере полузащитника «стекольщиков» Вилфрида Заха. По слухам, «Арсенал» предлагает за игрока 40 млн фунтов, в то время как «Кристал Пэлас» хочет получить вдвое большую сумму за 26-летнего ивуарийца.

Боюсь, от «Арсенала» не поступало предложения, которое хоть немного бы приблизилось к нашему ценнику на игрока.

Я уверен, футболист понимает, что, если кто-то хочет забрать его у нас, то этот клуб должен выплатить рыночную стоимость.

Пока этого не произойдёт, особого смысла обсуждать уход Вилфрида нет.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   22 / 809
сегодня в 09:50
Вдвое (sic!) большую??? У Роя с башкой точно всё в порядке? 😀
RMUKMU
RMUKMU
   251 / 809
сегодня в 09:43
Да, наглости топ клубов нет предела.
-Иван Калита-
-Иван Калита- ответил заDOOMчивый
   793 / 809
сегодня в 07:54
свят свят) не надо его в Ливерпуль, и кстати вместо кого ты его ставить собираешься, вместо Салаха, Мане или Ферминьо), он слабже гораздо чем любой из них..
КЭТиК
КЭТиК
   233 / 809
сегодня в 07:53
Ну значит никуда не уйдет
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   463 / 809
сегодня в 07:51
может 80 и многовато,но в пределах 65 должен уйти с молотка,игрок вполне перспективный,правда порой передерживает мяч и черезчур берёт игру на себя,но тем не менее это не бревно.,как Погба и Санчес.Если не зазвездится толк будет,его надо в МС Ливерпуль или Тот,там бы его т очно подкорректировали до 100 лямов.
ZaZizu
ZaZizu
   272 / 809
сегодня в 07:32
его рыночная стоимость полтос.....также,красноносый, футбрлист должен понимать,что пока вы за его счёт пытаетесь кого-то нагреть у него в вашем ср.ном кп вся жизнь пройдёт!
-Иван Калита-
-Иван Калита-
   793 / 809
сегодня в 07:22
Совсем с ценами с умишка посходили, этому захе красная цена в базарный день лямов 20, да и то вместе с кабинкой)
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