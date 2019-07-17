Ходжсон: «Предложения „Арсенала“ по Заха далеки от нашего ценника»

Наставник «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон подтвердил информацию о том, что клуб не может договориться с «канонирами» о трансфере полузащитника «стекольщиков» Вилфрида Заха. По слухам, «Арсенал» предлагает за игрока 40 млн фунтов, в то время как «Кристал Пэлас» хочет получить вдвое большую сумму за 26-летнего ивуарийца.
Боюсь, от «Арсенала» не поступало предложения, которое хоть немного бы приблизилось к нашему ценнику на игрока.
Я уверен, футболист понимает, что, если кто-то хочет забрать его у нас, то этот клуб должен выплатить рыночную стоимость.
Пока этого не произойдёт, особого смысла обсуждать уход Вилфрида нет.