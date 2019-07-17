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Клубы через 3 года смогут выкупить де Лигта у «Ювентуса» за € 150 млн

сегодня, 04:56

Появились новые подробности соглашения между защитником «Аякса» Матийсом де Лигтом и «Ювентусом», который вскоре должен официально объявить о переходе игрока за 75 млн евро.

По информации Sky Sport Italia, в пятилетнем контракте 19-летнего голландца с «бьянконери» будет прописана сумма отступных в размере € 150 млн, но активировать опцию выкупа де Лигта можно будет только начиная с июня 2022 года.

Оклад футболиста в «Ювентусе» составит € 7.5 млн за сезон плюс различные бонусы, при которых его зарплата может достигнуть суммы в € 12 млн.

Напомним, защитник сборной Нидерландов уже прилетел в Турин.

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Все комментарии
Swinsi
Swinsi
   247 / 809
сегодня в 09:27
Через три года о нем могут позабыть.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил 3ton
   179 / 809
сегодня в 08:43
За 3 года выростят новые более сильные защитники
за три года может быть до них дойдёт,что угловой на Энфилде,а не перерыв. йоперный стадион.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   179 / 809
сегодня в 08:42
через 3 года за 150 лямов будет очередь желающих купить де лигта,защитник который умеет великолепно забивать - таких поискать надо,ведь даже не все нападающие способны забивать,например Гризман и Неймар.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Не спартак
   179 / 809
сегодня в 08:28
Если на лавку не посадят через 3 месяца.
посадят на лавку,а де Йонг будет шнуровать золотую бутсу своему соотечественнику и безмерно гордиться этим. йоперная скамейка.
3ton
3ton
   426 / 809
сегодня в 08:27
За 3 года выростят новые более сильные защитники
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Ozabot
   179 / 809
сегодня в 08:26
19 лет, зарплата 7,5 миллионов. Невероятный риск просто. Хорошо, если только травма, там страховка компенсирует. А если не заиграет? А если уйдет в пагубный стиль жизни?
пока есть Роналду,всё под контролем,скоро и Сарри курить бросит.
Не спартак
Не спартак
   100 / 809
сегодня в 08:09
Если на лавку не посадят через 3 месяца.
memphis
memphis
   263 / 809
сегодня в 07:52
Роману Тугаринову не говорите только)))
https://www.soccer.ru/news/1127617/tugarinov-roman-kornelya
Ozabot
Ozabot
   369 / 809
сегодня в 07:25
19 лет, зарплата 7,5 миллионов. Невероятный риск просто. Хорошо, если только травма, там страховка компенсирует. А если не заиграет? А если уйдет в пагубный стиль жизни?
STVA 1
STVA 1
   81 / 809
сегодня в 07:24
Не факт , что он и 30 будет стоить!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   150 / 809
сегодня в 07:24
Учитывая все прогрессирующее бешенство цен на футболистов,Юве по моему не хило продешевил....
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   372 / 809
сегодня в 06:29
    lawr19730
    lawr19730 ответил Don Nerazzurri
       297 / 809
    сегодня в 06:24
    Ясен пень, а мердотина за место в Лиге Эвропы?
    ДСА
    ДСА
       135 / 809
    сегодня в 05:37
    Может и не будет столько стоить через три года.
    neomessi
    neomessi
       282 / 809
    сегодня в 05:35
    Неплохая инвестиция!
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
       446 / 809
    сегодня в 05:28
    Горбатые скоро новый сезон!
    Опять будете бороться за требл? Аха)))
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
       446 / 809
    сегодня в 05:25
    Аха))) Через три года за него и двадцатки не кто не даст!Аха)))
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