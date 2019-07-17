Клубы через 3 года смогут выкупить де Лигта у «Ювентуса» за € 150 млн

сегодня, 04:56

Появились новые подробности соглашения между защитником «Аякса» и «Ювентусом», который вскоре должен официально объявить о переходе игрока за 75 млн евро.

По информации Sky Sport Italia, в пятилетнем контракте 19-летнего голландца с «бьянконери» будет прописана сумма отступных в размере € 150 млн, но активировать опцию выкупа де Лигта можно будет только начиная с июня 2022 года.

Оклад футболиста в «Ювентусе» составит € 7.5 млн за сезон плюс различные бонусы, при которых его зарплата может достигнуть суммы в € 12 млн.

Напомним, защитник сборной Нидерландов уже прилетел в Турин.