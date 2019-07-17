ГлавнаяНовости

Президент «Атлетико» прокомментировал слухи об интересе к Хамесу

сегодня, 06:52

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию о возможном приходе в клуб полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.

«Атлетико» интересуют выдающиеся футболисты, а Хамес – выдающийся игрок. Но до разговоров о том, что он близок к переходу, далековато.

Переговоры? Насколько мне известно, их не было.

По слухам, для «Атлетико» трансфер Хамеса будет стоить 50 млн евро.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Ньюкасл» хочет купить бразильского форварда
Сегодня, 22:51 Комментарии0
Слухи«Дженоа» не сможет осилить зарплату Фернандо
Сегодня, 22:22 Комментарии5
СлухиФорвард «Барселоны» хочет уйти из клуба
Сегодня, 21:44 Комментарии12
СлухиЭвертон близок к переходу в «Арсенал»
Сегодня, 20:26 Комментарии9
СлухиПрезидент «Дженоа» прилетел в Москву за игроком «Спартака»
Сегодня, 20:07 Комментарии34
Слухи«Барселона» обеспокоена частыми травмами Неймара
Сегодня, 18:00 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Artuom
   111 / 809
сегодня в 16:29
Фишка в том что дешевле, 25 если точнее, но скорее то что слишком травматичен, это и сыграло решение, а так щас наши старики впали в еще больший маразм, а если и правда купят неймара, то будет жесть
Artuom
Artuom ответил Bavaria_M
   104 / 809
сегодня в 14:13
Просто в Баварии умеют реанимировать игроков, жаль что он травматичен, и что не выкупили его
Да уж точно... За 50 млн был у Баварии человек который уже сыгрался с командой и был полезным. А сильных игроков купить сейчас 80 - 100 и больше лямов... а игроки нужны, ведь Роббен и Рибери ушли... Казалось бы берите, дешевле хорошего игрока такого класса вы точно не купите... но нет.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Artuom
   111 / 809
сегодня в 13:30
Просто в Баварии умеют реанимировать игроков, жаль что он травматичен, и что не выкупили его
STVA 1
STVA 1 ответил Artuom
   81 / 809
сегодня в 10:42
Ну в Баварии были игры когда он показывал желание и шел в прессинг. Поэтому думаю он стал опытнее, поумнел... и Симеоне сможет его подтолкнуть и научить чаще обороняться. Если честно я думал Реал будет продавать испанцев Иско/Асенсио(по крайней мере одного), а Хамеса оставит себе, но... Ну не знаю... Иско ведь уже не переделаешь, так и будет замедлять игру и передерживать мяч, а Асенсио совершенно не тащер и в тяжелых ситуациях сразу теряется...
Мне кажется Асенсио не давали себя проявить по полной ! Не доверяли , хотя может и ошибаюсь.
Artuom
Artuom ответил STVA 1
   104 / 809
сегодня в 08:42
Сможет ли он в отбор и прессинг играть , как Симеоне требует ? Я больше это имел ввиду . Забить и отдать , в этом он мастер !
Ну в Баварии были игры когда он показывал желание и шел в прессинг. Поэтому думаю он стал опытнее, поумнел... и Симеоне сможет его подтолкнуть и научить чаще обороняться.

Если честно я думал Реал будет продавать испанцев Иско/Асенсио(по крайней мере одного), а Хамеса оставит себе, но... Ну не знаю... Иско ведь уже не переделаешь, так и будет замедлять игру и передерживать мяч, а Асенсио совершенно не тащер и в тяжелых ситуациях сразу теряется...
STVA 1
STVA 1 ответил Artuom
   81 / 809
сегодня в 08:33
Сможет ли он в отбор и прессинг играть , как Симеоне требует ? Я больше это имел ввиду . Забить и отдать , в этом он мастер !
Artuom
Artuom ответил STVA 1
   104 / 809
сегодня в 08:04
Мне кажется Хамес не подходит под стиль Атлетико .
на позиции ушедшего Гризмана играть сможет
STVA 1
STVA 1
   81 / 809
сегодня в 07:30
Мне кажется Хамес не подходит под стиль Атлетико .
-Иван Калита-
-Иван Калита-
   793 / 809
сегодня в 07:20
А вот кстати Атлетико он бы мог прийтись ко двору и вместе с новичком из Бенфики перебезчика грязьмана удачно б заменили
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100