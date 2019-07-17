Президент «Атлетико» прокомментировал слухи об интересе к Хамесу

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию о возможном приходе в клуб полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.
«Атлетико» интересуют выдающиеся футболисты, а Хамес – выдающийся игрок. Но до разговоров о том, что он близок к переходу, далековато.
Переговоры? Насколько мне известно, их не было.
По слухам, для «Атлетико» трансфер Хамеса будет стоить 50 млн евро.
Если честно я думал Реал будет продавать испанцев Иско/Асенсио(по крайней мере одного), а Хамеса оставит себе, но... Ну не знаю... Иско ведь уже не переделаешь, так и будет замедлять игру и передерживать мяч, а Асенсио совершенно не тащер и в тяжелых ситуациях сразу теряется...
Если честно я думал Реал будет продавать испанцев Иско/Асенсио(по крайней мере одного), а Хамеса оставит себе, но... Ну не знаю... Иско ведь уже не переделаешь, так и будет замедлять игру и передерживать мяч, а Асенсио совершенно не тащер и в тяжелых ситуациях сразу теряется...