Президент «Атлетико» прокомментировал слухи об интересе к Хамесу

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию о возможном приходе в клуб полузащитника «Реала» .

«Атлетико» интересуют выдающиеся футболисты, а Хамес – выдающийся игрок. Но до разговоров о том, что он близок к переходу, далековато.

Переговоры? Насколько мне известно, их не было.