Неймар рассматривает варианты с «Реалом», «Ювентусом», «Баварией» и МЮ

сегодня, 08:55

По информации испанской прессы, нападающий Неймар всеми силами пытается выбраться из «золотой клетки» под названием ПСЖ .

Бразилец вернулся в расположение парижского клуба, однако не желает начинать новый сезон в чемпионате Франции. И поскольку «Барселона», в которую хотел вернуться форвард, продолжает оставаться пассивной, Неймар готов к другим вариантам.

Сообщается, что агент Пини Захави занимается переговорами с несколькими топ-клубами: «Реалом», «Ювентусом», «Баварией» и «Манчестер Юнайтед».