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Неймар рассматривает варианты с «Реалом», «Ювентусом», «Баварией» и МЮ

сегодня, 08:55

По информации испанской прессы, нападающий Неймар всеми силами пытается выбраться из «золотой клетки» под названием ПСЖ.

Бразилец вернулся в расположение парижского клуба, однако не желает начинать новый сезон в чемпионате Франции. И поскольку «Барселона», в которую хотел вернуться форвард, продолжает оставаться пассивной, Неймар готов к другим вариантам.

Сообщается, что агент Пини Захави занимается переговорами с несколькими топ-клубами: «Реалом», «Ювентусом», «Баварией» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее наставник ПСЖ Томас Тухель подтвердил, что Неймар хочет покинуть клуб.

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Все комментарии
AMaaa_777
AMaaa_777
сегодня в 23:00
Это дикоо)
JackNorz
JackNorz
   161 / 809
сегодня в 19:03
В итоге в зените окажется
Гавроша
Гавроша ответил Nety-net
   45 / 809
сегодня в 17:36
Даже интересно стало, о ком реч))) и что ты имеешь в виду, тех кто проявив профессионализм, начал бойкотировать свой клуб?
Так я и говорю, что в реал ему надо.
Насмешник
Насмешник
   571 / 809
сегодня в 16:29
Бавария в этом списке точно лишняя. Они столько платить не станут.
football_
football_
   424 / 809
сегодня в 15:49
врят ли в будущем будут играть вместе неймар и мбаппе, как сейчас в псж, они там уже враждуют, а в другом клубе тем более будут, поэтому, если неймар перейде в реал, мбаппе может выбрать барсу, например.
Шуnя771
Шуnя771
   16 / 809
сегодня в 15:28
Так и будет его папаня гонять сынка за пиастрами, по всему свету...
Nety-net
Nety-net ответил Гавроша
   656 / 809
сегодня в 15:09
Даже интересно стало, о ком реч))) и что ты имеешь в виду, тех кто проявив профессионализм, начал бойкотировать свой клуб?
311
311
   44 / 809
сегодня в 15:03
Что это Месси не одобрил переход своего театрального кента?)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 809
сегодня в 15:03
Пошел клоун по рукам, гы гы...
razdvatri
razdvatri
   190 / 809
сегодня в 14:59
у нищей немчуры никогда таких денег не было
Брулин
Брулин
   43 / 809
сегодня в 14:50
Напоминает девочку, у которой не получилось снова сойтись с бывшим, и поэтому она решила стать бл*дью
ЮЗИК
ЮЗИК
   166 / 809
сегодня в 14:50
Барсу хоть Бог помиловал
Гавроша
Гавроша
   45 / 809
сегодня в 14:21
Думаю, ему в реал надо, там таких полно.
Спагетти
Спагетти ответил Alex12357
   185 / 809
сегодня в 14:05
    beefs
    beefs
       136 / 809
    сегодня в 13:34
    ай яяй глазки разбежались, а кто его приглашает?
    Bavaria_M
    Bavaria_M
       111 / 809
    сегодня в 13:15
    Эм надеюсь что наши не делают трансферы не из за него, это жесть будет, хотя у нас его перевоспитают и сделают мужиком
    Vave666
    Vave666
       265 / 809
    сегодня в 13:13
    В Англии каждый матч поле сырое будет от его слёзок!
    shlomo
    shlomo
       159 / 809
    сегодня в 13:00
    Так сказать...он много кушать....зажрался....к нам в ПФЛ.....пусть узнает по чем фунт лиха....
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Олег Гусов
       12 / 809
    сегодня в 12:48
    Неймар второй в мире футболист , после Криштиану ! Ему бы чуть -чуть подправить мозги, и он заиграет в любой команде , в которую перейдет ! Хотелось бы его видеть в Реале , - это егр клуб !
    Он давно уже даже не третий!!!
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37 ответил Олег Гусов
       349 / 809
    сегодня в 12:40
    Неймар второй в мире футболист , после Криштиану ! Ему бы чуть -чуть подправить мозги, и он заиграет в любой команде , в которую перейдет ! Хотелось бы его видеть в Реале , - это егр клуб !
    Скорее сто второй
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
       355 / 809
    сегодня в 12:24
    Лучший вариант-Это Зенит на лавку с окладом 1488 тыс евро в неделю.
    tssns
    tssns
    сегодня в 11:58
    А лучше рассмотрел бы вариант с сырьевой базой: Зенитом, Локо, Спа, и ЦСКА... вот это была бы БОМБА!
    112910415
    112910415
       51 / 809
    сегодня в 11:50
    эта история уверенно выходит в зону чистого фарса
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       27 / 809
    сегодня в 11:36
    Рассматривают ли эти клубы варианты с Неймаром?
    Carradona
    Carradona ответил Олег Гусов
    сегодня в 11:29
    Ага так и про Баллатели говорили, если мозг не развивал до 25 лет, то уже ничего не поможет.
    Carradona
    Carradona
    сегодня в 11:27
    Представляю как он в АПЛ будет симулировать - кататься по полю, прям как на прошедшем ЧМ.
    cska plus
    cska plus
       10 / 809
    сегодня в 11:25
    Никто за него такие космические деньги платить не будет.
    Дровосеки
    Дровосеки
       409 / 809
    сегодня в 11:22
    петушку бы в наш Зенит перейти.
    Олег Гусов
    Олег Гусов
       550 / 809
    сегодня в 10:54
    Неймар второй в мире футболист , после Криштиану ! Ему бы чуть -чуть подправить мозги, и он заиграет в любой команде , в которую перейдет ! Хотелось бы его видеть в Реале , - это егр клуб !
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
       294 / 809
    сегодня в 10:33
    в спартак его
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