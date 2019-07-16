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«Спартак» хочет перехватить игрока у «Милана»

вчера, 19:23

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику сборной Уругвая и ПСВ Гастону Перейро.

Сообщается, что стороны уже ведут переговоры по трансферу. На 24-летнего хавбека также претендует «Милан».

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Все комментарии
Kuvan
Kuvan
   99 / 794
сегодня в 03:20
Про спартак сейчас мало что знают в Европе, кроме крупных исторических позоров, потому это сказки.
Caniggia
Caniggia
   52 / 794
сегодня в 03:16
Глупо менять Серию А на Распило-Продажную Лигу (РПЛ).
ARMENIAN
ARMENIAN
   316 / 794
сегодня в 00:27
зачем ему в Спартак?
Гавроша
Гавроша
   49 / 794
сегодня в 00:19
Очередная утка из тарасовки.
minai
minai
   258 / 794
вчера в 23:14
Ну это в случае, если Гастон Перейро совсем глупый.
Footbolista
Footbolista ответил Алексей Коротеев
   1 / 794
вчера в 23:14
"великого" коня в Самаре реально пришпорили...
drug01
drug01
   220 / 794
вчера в 23:02
А денег хватит?
Шуnя771
Шуnя771
   15 / 794
вчера в 22:49
"Хочет"...
RBA
RBA
   364 / 794
вчера в 22:26
Спартак хочет перехватить Себастьяна Перейро ,торговца чёрным деревом! Ну все,теперь все зулусы в спартаке будут.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил allemz
   130 / 794
вчера в 22:15
Ему только 24 года, рановато завершать карьеру.
Приветствую! По Первым буквам подумал Гаттузо решил возобновить футбольную карьеру))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил SHMEL
   111 / 794
вчера в 22:14
Пусть они свою хотелку потуже бечевкой перехватят...
У Федуна хоть бабки водятся ,а вас-то уже давно оскопил ваш Гинер ,так что даже бечёвкой нечего затягивать !!! )))))))))) Но ,несмотря даже на это ,ЦСКА всё равно самый "ВЕЛИКИЙ" !!! )))))))))))))))))))))))))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   61 / 794
вчера в 21:52
На самом деле заголовок должен быть таким:
"Спартак подбирает футболистов, которых другие клубы отказались покупать"
P.s. POZOR!
SHMEL
SHMEL
   134 / 794
вчера в 21:37
Пусть они свою хотелку потуже бечевкой перехватят...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 794
вчера в 21:35
Хочет и перехватит понятия разные...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   162 / 794
вчера в 21:18
А у Милана разве не бан на трансферы?
RIR68
RIR68
   120 / 794
вчера в 21:02
в спартаке уже есть один Перейра! Себастьян - Федун охотник за чёрным деревом)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   41 / 794
вчера в 20:58
Все это..... не правда... 😁.
Арсэн Фарсаданян
Арсэн Фарсаданян
вчера в 20:49
Игрок добротный
Faustello
Faustello ответил Одержимый хряк
   14 / 794
вчера в 20:45
В Милане все со смеху упали, узнав об этом.
И в два раза понизили сумму своего предложения)))
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 794
вчера в 20:43
Какой то там никому не известный в Европе Спартак хочет переманить у Милана. Без комментариев. Гыгыгы
particular
particular
   4 / 794
вчера в 20:36
В соперничестве с Миланом, сложно говорить о претензиях на игрока, предпочтения которого будут очевидны..:))
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   534 / 794
вчера в 20:34
Как пафосно звучит заголовок!
Юрниекс
Юрниекс
   112 / 794
вчера в 20:27
Не пойму зачем Федун на игроков то тратится? Все равно победы его клубу добывают другие люди..
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 794
вчера в 20:11
Свиньи в Европе не котируются.
VIPded
VIPded
   48 / 794
вчера в 20:05
Совсем пупсики стыд потеряли... с Миланом тягаться вздумали... )))
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   189 / 794
вчера в 20:01
Как стало известно, московский «спартак» сделал предложение бразильскому «Интернасьоналю» по полузащитнику Родриго Доурадо, но получил отказ.

Ну ничему ЛенюКиевского жизнь не учит!
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   234 / 794
вчера в 19:47
В Милане все со смеху упали, узнав об этом.
cska plus
cska plus
   7 / 794
вчера в 19:41
Слишком светлый для спартака.
cska plus
cska plus
   7 / 794
вчера в 19:41
    BZ2315
    BZ2315
       115 / 794
    вчера в 19:38
    Зачем тратить деньги на игроков, можно купить столько судей, сколько матчей у свиней в чемпионате, по причине, что их после каждого матча будут отстранять, а спартак иметь три очка.
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