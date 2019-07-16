«Спартак» хочет перехватить игрока у «Милана»

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику сборной Уругвая и ПСВ Гастону Перейро.
Сообщается, что стороны уже ведут переговоры по трансферу. На 24-летнего хавбека также претендует «Милан».
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику сборной Уругвая и ПСВ Гастону Перейро.
Сообщается, что стороны уже ведут переговоры по трансферу. На 24-летнего хавбека также претендует «Милан».
"Спартак подбирает футболистов, которых другие клубы отказались покупать"
P.s. POZOR!
"Спартак подбирает футболистов, которых другие клубы отказались покупать"
P.s. POZOR!
Ну ничему ЛенюКиевского жизнь не учит!
Ну ничему ЛенюКиевского жизнь не учит!