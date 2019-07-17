«Зенит» продлил сотрудничество с пивоваренной компанией

«Зенит» продлил контракт с пивоваренной компанией Heineken на три года. Соглашение прокомментировал генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

Если обратиться к истории, можно найти много символических имен и событий. Учредители пивоваренной компании, которая в итоге в России стала пивоварней Heineken, трое англичан, фамилия одного из которых была Миллер. В дореволюционной России пивоварня производила 5,5 миллионов ведер. То есть 55 миллионов литров. Это говорит о том, что пиво уже тогда было популярным.