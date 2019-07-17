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«Зенит» продлил сотрудничество с пивоваренной компанией

сегодня, 15:10

«Зенит» продлил контракт с пивоваренной компанией Heineken на три года. Соглашение прокомментировал генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

Если обратиться к истории, можно найти много символических имен и событий. Учредители пивоваренной компании, которая в итоге в России стала пивоварней Heineken, трое англичан, фамилия одного из которых была Миллер. В дореволюционной России пивоварня производила 5,5 миллионов ведер. То есть 55 миллионов литров. Это говорит о том, что пиво уже тогда было популярным.

Напомним, в ноябре «Зенит» заключил сотрудничество с Александринским театром.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   86 / 809
сегодня в 19:57
В Питере одни алкаши да быдло. Сначала напьются а потом стульями дерутся. "Культурнай" сталице.
номер 12
номер 12
   196 / 809
сегодня в 16:04
Только Луневу об этом не говорите! А то он снова напропускает
LOpp
LOpp
   7 / 809
сегодня в 15:53
В дореволюционной России пивоварня производила 5,5 миллионов ведер.


ВАЗ давно обогнал эту пивоварню по производству ведер.
Jake Sully
Jake Sully ответил parallels
   517 / 809
сегодня в 15:50
со спартаком даже жигулёвское не захотело иметь ничего общего, какие-то трёхгорные только согласились. вот где позор! даже позорище!
    Jake Sully
    Jake Sully
       517 / 809
    сегодня в 15:49
    жесть... забанили основной акк за такой комментарий "ряженый хряк беги в тарасовку"
    Личное оскорбление пользователя (либо угроза физическим насилием)"

    админы хряк ряженый это оскорбление? то есть за слово бомж вы тоже будите банить тарасовцев?

    p.s. по вашему кого я там оскорбил, "Тренер Зенита", это клон, то есть ряженый, за монитором скрывается свинья, то есть болельщик спартака.
    Тренер Зенита
    Тренер Зенита
       141 / 809
    сегодня в 15:20
    Бесплатным пивом на стадион привлекаем зрителя, иначе никто не будет смотреть на наш позор.
    parallels
    parallels
       5 / 809
    сегодня в 15:19
    со спартаком даже жигулёвское не захотело иметь ничего общего, какие-то трёхгорные только согласились. вот где позор! даже позорище!
    ALEX26659
    ALEX26659
       174 / 809
    сегодня в 15:18
    лазурные в экстазе от этой новости...
    Bладимиp
    Bладимиp
       60 / 809
    сегодня в 15:16
    В музее же свиней, кроме банок трехгорного и посмотреть нечего.
    Ладожский
    Ладожский
       37 / 809
    сегодня в 15:13
    Свиньи с удовольствием пьют и хвалят Зенит.
    Питер Ман
    Питер Ман
       17 / 809
    сегодня в 15:13
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         6 / 809
      сегодня в 15:12
      Травят людей изнутри и снаружи, порошковым пивом и антифутболом
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