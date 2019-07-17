«Зенит» продлил сотрудничество с пивоваренной компанией

«Зенит» продлил контракт с пивоваренной компанией Heineken на три года. Соглашение прокомментировал генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.
Если обратиться к истории, можно найти много символических имен и событий. Учредители пивоваренной компании, которая в итоге в России стала пивоварней Heineken, трое англичан, фамилия одного из которых была Миллер. В дореволюционной России пивоварня производила 5,5 миллионов ведер. То есть 55 миллионов литров. Это говорит о том, что пиво уже тогда было популярным.
Напомним, в ноябре «Зенит» заключил сотрудничество с Александринским театром.
ВАЗ давно обогнал эту пивоварню по производству ведер.
ВАЗ давно обогнал эту пивоварню по производству ведер.
Личное оскорбление пользователя (либо угроза физическим насилием)"
админы хряк ряженый это оскорбление? то есть за слово бомж вы тоже будите банить тарасовцев?
p.s. по вашему кого я там оскорбил, "Тренер Зенита", это клон, то есть ряженый, за монитором скрывается свинья, то есть болельщик спартака.
Личное оскорбление пользователя (либо угроза физическим насилием)"
админы хряк ряженый это оскорбление? то есть за слово бомж вы тоже будите банить тарасовцев?
p.s. по вашему кого я там оскорбил, "Тренер Зенита", это клон, то есть ряженый, за монитором скрывается свинья, то есть болельщик спартака.