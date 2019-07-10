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Гинер всё купил

вчера, 23:00

Эта фраза теперь обретает новый смысл. Тот самый Евгений Гинер стал полноценным владельцем ЦСКА. «Соккер.ру» объясняет для тех, кто считал, что так было всегда.

В бизнес-структуры и модели современного футбола – даже в целом, не только российского – влезать довольно непросто. Даже самые очевидные случаи, когда, например, владельцем ПСЖ является катарский фонд, на деле оказываются более глубокими и многослойными. Настоящие бизнес-матрешки и целая система структур и подструктур – все для повышения эффективности или ухода от лишних трат и обеспечения максимально комфортных условий работы компании.

В России одним из наиболее запутанных считается кейс ЦСКА и Гинера. Прямая ассоциация «владелец – президент – клуб» тут не работает. Хорошим поводом разобраться в том, кто чем владеет в ЦСКА, стала публикация корпоративного реестра Великобритании. Там обязали компании указывать конечных бенефициаров, что и вскрыло массу интересных подробностей для бизнес-изданий. Ну, и спортивным, как видите, кое-что перепало. Давайте последуем от обратного.

У ЦСКА есть единственный владелец. Всеми ста процентами акций клуба владеет британская компания BluеcastleEnterprises, которая была зарегистрирована в Лондоне. Также в ее владении 60,1 процента стадиона «Октябрь» и 50 процентов спортивной школы ЦСКА. Это что касается спорта.

В 2016 году компания Bluеcastle Enterprises опубликовала свой отчет с указанием имени конечного бенефициара. Тогда все ждали увидеть там Гинера. Фамилию угадали, а вот имя – нет. Конечным бенефициаром был сын президента клуба Вадим. Ранее во всех отчетах компании фигурировал Евгений Гинер. А Вадим Гинер появился на футбольном горизонте примерно 13 лет назад, когда стал работать в структуре ЦСКА. Сам он тогда рассказал о своей роли в клубе:

Надо сказать, я не был никогда большим фанатом футбола. Первый раз поинтересовался счетом игры, когда отец стал тем, кем он стал. Помню, друзья очень удивились, с чего это у меня интерес к футболу проснулся. Пришлось рассказать, что отец теперь — президент ЦСКА. Спустя какое-то время он привлек меня к своему делу. В ЦСКА я занимался организацией международных матчей.

Получается, до 2001 года Гинер-младший даже счетом футбольных матчей не интересовался – ведь именно в феврале того года его отец стал президентом ЦСКА. А Вадим Гинер успешно изучал экономику, получил образование в Лондоне. Рассказывал, что стремится работать в России, однако приходилось часто иметь дело именно с заграничными активами.

Например, его связывают с люксембургскими компаниями Karvis International и Sensei International. Последняя, кстати, была крупнейшим кредитором компании Bluеcastle Enterprises, которую мы знаем как единственного владельца ЦСКА. Вадим Гинер занимал руководящие посты и в других компаниях в Люксембурге.

А как выяснилось в 2016 году, и в британской Bluеcastle Enterprises. Там ему принадлежали не менее 75 процентов акций, то есть, по сути, практически весь контроль активов. По каким-то причинам это продолжалось всего три года. Опубликованные сейчас изменения в корпоративном реестре британских компаний случились в апреле. Тогда появилась запись, что окончательным бенефициаром Bluеcastle Enterprises стал уже Евгений Гинер, по сути, соединивший тем самым цепочку «владелец – президент – клуб».

Но и тут не так все просто. Сама Blucastle Enterprises имеет владельцев. В равных долях компания принадлежит голландской Alidanos и Financiere Quirinus, которая зарегистрирована в Люксембурге. Имена владельцев этих компаний уже скрыты. Чувствуете, что корни уже гораздо глубже и в какой-то момент растворяются? Но и это не все.

Оказывается, что большая часть акций уже самого ЦСКА находится не в руках Blucastle Enterprises. 76,4 процента акций клуба были переданы в залог ВЭБ. Этот банк в 2013 году выдал ЦСКА кредитную линию на сумму до 280 миллионов долларов на строительство стадиона. Тогда залог составлял 24,8 процента акций, а спустя год был увеличен до 76,4 процента.

По сути, ЦСКА находится в заложниках у ВЭБа. Причем есть оговорка о том, что «как минимум» 76,4 процента, то есть доля может быть больше. И по некоторым данным, она достигает всех ста процентов. Но поклонникам ЦСКА бояться нечего – по крайней мере так говорят в самом ВЭБе и в клубе. Совсем недавно глава банка Игорь Шувалов как раз высказывался на тему кредита, который был выдан ЦСКА:

Наша корпорация анализировала ситуацию с кредитом на строительство стадиона. У нас нет опасений, что кредит не будет погашен. Мы вместе движемся в одном направлении. ВЭБ и Евгений Гинер ведут работу по тому, чтобы сделать из ЦСКА суперклуб. Может ли ВЭБ купить долю в клубе? Такие вещи я не могу открывать.

Так кто владеет ЦСКА? Гинер-старший, Гинер-младший, загадочные компании из Нидерландов и Люксембурга, британская Bluеcastle Enterprises или вовсе ВЭБ? Интересно, что еще до того, как Bluеcastle Enterprises была вынуждена открыть многие завесы, чем рассказала о структуре владения ЦСКА, Евгений Гинер просто называл себя хозяином клуба:

В 2001 году в клуб пришли новые акционеры. После обсуждения владельцы решили, что я им подхожу, и доверили мне клуб. Сначала на год, потом еще на несколько лет. А потом я выкупил акции ЦСКА и сам стал его хозяином.

Что Гинер подразумевал под этом в интервью от 2013 года, когда структура в целом была такой же, как сейчас, остается только догадываться.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   3 / 734
сегодня в 00:19
Безобразие, Ленорыч всё купил, даже до ЦСКА ручёнки дотянул свои )))
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 734
сегодня в 00:17
Удачи ЦСКА .....и она обязательно будет!!!
Гинер и Галицкий - примеры для остальных!!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   271 / 734
сегодня в 00:14
Гинер это наше все

Лучший президент футбольного клуба.

20 февраля 2001 года Евгений Гинер стал президентом ЦСКА. Ключевые достижения Леннорыча за 18 лет:

🏅🏅🏅🏅🏅🏅 6 чемпионатов России
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 7 Кубков России
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 7 Суперкубков России
🏆 Кубок УЕФА

И он даже не думает останавливаться 😉
Miaf
Miaf
   18 / 734
вчера в 23:50
С пальцем до сих пор тайна, покрытая мраком.
oFANATo
oFANATo ответил МКС
   66 / 734
вчера в 23:30
Там говорят Федун клуб имени Римского раба отдает в собственность болельщикам. Ты уже приготовился купить акции?
oFANATo
oFANATo
   66 / 734
вчера в 23:27
Ну и замечательно Евгений Леннорович Гинер опять стал полноценным владельцем ЦСКА.
Помнится мясные кричали Гинер банкрот.
Теперь можно над ними посмеяться.
МКС
МКС
   23 / 734
вчера в 23:14
Ну надо же

Кабылам глаза открыли

Я так то ужэ лет пять знаю о том что сынок запрвляет "армейцами"

А они болезные все в Жеку верят
particular
particular
   2 / 734
вчера в 23:02
У нас, почти, весь бизнес покрыт мраком, как частный, так и госмонополий...
Поэтому пальцем тыкать можно в любого владельца фирмы, клуба и студии танцев...
Но подобное творится, пожалуй, не от скромности и прижимистости воротил, а от жадности государства и дельцов его представляющих...
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