Миранчуки: с мечтой о Европе

сегодня, 10:20

Алексей и и хотят в Европу. Кто-то из них готов даже на троллейбусе ехать в «Барселону». «Соккер.ру» - о самых интересных заявлениях братьев.

Все мы хотим видеть, как российские футболисты добиваются успеха за границей, рекламируя отечественную школу, вызывая чувство гордости на фоне иностранных конкурентов. Реалии современные таковы, что возможностей видеть россиян за рубежом не так много. Связано это со множеством факторов. В частности, из-за лимита на легионеров их «и тут неплохо кормят», не нужно ехать в неизвестность, в непривычный быт, отрываться от окружения, окунаться в чужую языковую среду, не имея значительной финансовой мотивации.

Но периодически появляется надежда на то, что российские футболисты будут находить иную мотивацию, чисто спортивную. И братья Алексей и Антон Миранчуки из «Локомотива» как раз говорят о ней, при этом давая понять, что размениваться на что попало не станут. Сейчас это потенциально одни из самых востребованных российских игроков на рынке, особенно с учетом суммы отступных, например, у Антона, которая составляет, по разным данным, от 7 до 8 миллионов евро. Это не такая существенная цена, которую может потянуть почти любой достойный клуб из Европы.

Но важно, как себя оценивают сами футболисты, насколько они готовы сделать шаг за границу и выйти из зоны комфорта. Новый сезон может стать для их судьбы определяющим, поскольку «Локомотив» сыграет в Лиге чемпионов, в клубе в какой-то степени Миранчуки уперлись в потолок и может статься так, что как раз в ближайшие месяцы, в ближайший год они двинут за границу. Тем интереснее узнать, какие у них мысли по этому поводу и заодно по ряду других.

О переезде в Европу: «После отъезда Головина очень многие у нас в чемпионате на это настроены. Знаешь, я не живу мыслью, что прямо надо ехать в Европу. Но хотелось бы себя там попробовать. Если останусь, потом просто буду жалеть. Мы, конечно, где-то внутри боимся решиться на этот шаг. Другой язык, другая страна, другие скорости – все другое. Но я бы хотел проверить себя. Это другой масштаб. Я за Испанию. Мне кажется, что вообще лучше сперва поехать в середнячок и оттуда начать свой путь».

О выборе между «Зенитом» и «Спартаком»: «Да не, зачем. Что должно случиться, чтобы я из „Локомотива“ перешел куда-то туда? Ну сам представь».

О том, куда готов перейти, не глядя в контракт, помимо «Барселоны»: «Дортмундская „Боруссия“, например. „Атлетико“, „Арсенал“».

О том, как Игорь Денисов выбил им с братом квартиру: «До этого мы жили в общаге. Ну, мы как-то поговорили, Игорь удивился, что мы уже в основной команде, а до сих пор там живем, несерьезно. И пошел к Геркусу. Мне было приятно с ним работать. Он – честный, говорит все в лицо».

О том, как чуть не оказался в «Рубине»: «Были недопонимания с „Локомотивом“, что нам делать в будущем. Юрий Палыч как раз очень помогал тогда остаться, мы много с ним разговаривали. Мне было тяжеловато в тот момент. Но Юрий Палыч просто грамотно сказал: „Леш, если ты будешь выполнять все требования и показывать свой уровень, не обращай на разговоры внимания, я буду тебя ставить, будешь играть, все будет нормально“».

О том, как Юрий Семин путает его и брата: «Да, Палыч всегда, когда подходит, сначала спрашивает, кто есть кто, а потом уже начинает что-то говорить. Типа „Леха, где Леха?“ или просто может крикнуть „Брат“».

Антон Миранчук

О том, почему отказал «Борнмуту»: «Да мы уже сколько раз говорили, что Англия – это другое. Сначала лучше в тепло – Испания, Италия. Сразу в топку кидаться, наверное, неправильно. Тем более мы пока молодые».

О том, в какой клуб готов ехать на троллейбусе: «В „Барсу“. Если отсюда пойдет троллейбус, я наушники вставлю и поеду».

О том, почему против лимита на легионеров: «Нормально же, когда играет человек, который сильнее себя. Иди доказывай, если тренер адекватный, он все видит».

О том, какую песню просил сделать погромче Юрий Семин: «„День победы“ Лещенко. Подошел сам, добавил звука. Это его любимая, он всегда просит включать. А когда наше играет, он все время просит тише».

О самой жесткой критике со стороны Семина: «Кажется, это в какой-то игре со Спартаком, когда мы как-то вяло начали. Он как давай кричать на меня, матом. Я реально испугался - ничего себе Юрий Палыч умеет».

О том, что желает брату Алексею: «Три-четыре гола в Лиге чемпионов в этом сезоне и предложение заграницу, тогда я буду счастлив за него. Мне кажется он уже готов, даже психологически. Испания, Италия, Германия. В бундеслиге тоже открытый футбол, и мы много разговаривали с Фарфаном, он говорит, что мы спокойно могли бы там играть».