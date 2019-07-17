Идиосинкразия. «Спартак» и бездумные трансферы

сегодня, 15:30

Новая порция информации о возможных перестановках в составе «Спартака» даже не удивляет «Соккер.ру». Все это уже проходили. Но чем дальше – тем страшнее.

Идиосинкразия, если выйти за рамки сугубо медицинского определения термина, это резкое неприятие чего-либо, болезненная чувствительность к какому-либо продукту или явлению. Кто-то на дух не переносит алкоголь, кто-то домашних животных, а у кого-то внутренности начинают недобро чесаться при упоминании «Спартака». Стоит признать, «красно-белых» во все времена ненавидели так же горячо, как и любили, да и сейчас самые богатые на троллей и ненавистников всех мастей обсуждения идут вокруг московского клуба.

Но в последнее время спартаковская идиосинкразия перестала быть сугубо внешним явлением, от которого служители знаменитого культа могли отгородиться высокой красно-белой стеной. События в клубе, разочаровывающая игра, образ «Спартака» в медиапространстве и трансферная политика – все это вызывает непереносимость у самих болельщиков. Конечно же, раздражает не ромб, не название и не цвета – исторические атрибуты клуба, а конкретные люди, определяющие лицо сегодняшнего «Спартака». Нетерпимость вызывали экс-капитан Глушаков и вице-президент Измайлов, но и после их ухода улучшений не наблюдается.

Что сделал Томас Цорн?

Новый генеральный директор «Спартака» пока не заклеймен позором, но с Цорна уже пора спрашивать за провальную трансферную кампанию. Томас выбил себе временную индульгенцию, избавившись от Глушакова и Комбарова, но так ли велика эта заслуга, учитывая, что клуб заплатил экс-капитанам за разрыв контрактов? Уже сейчас можно говорить о сорванных сроках трансферной кампании, ведь планировалось подписать новичков до старта подготовки к сезону, то есть завершить все важные сделки еще месяц назад.

В итоге, чемпионат уже стартовал, а у «Спартака» только один новичок – форвард Эсекель Понсе, которого сложно считать стопроцентным усилением, ведь аргентинец вряд ли оказался бы в Москве, если бы не был продан лучший бомбардир команды в прошедшем сезоне Зе Луиш. То есть в конечном итоге это скорее ослабление позиции, чем усиление. Спасибо, конечно, что не назначили дублером Луиса Адриано блестящего [по меркам ФНЛ ] страйкера Мелкадзе – могло ведь и такое быть, но замена Зе Луиша на Понсе вряд ли в одночасье сделает атаку «Спартака» сильнее.

И уж точно не следует считать усилением итальянского вратаря Романьоли и немецкого правого защитника Баду, которые до перехода в «Спартак» без особых успехов выступали только в низших дивизионах. Никто в этом не признается, но Андреа стал частью сделки с «Ромой» по Понсе, либо «красно-белые» очень нуждались во вратаре-иностранце в условиях лимита. Кстати, голкиперов в сквозной заявке сейчас целый десяток. Баду – игрок, связанный контрактом с агентством Томаса Цорна, гендир «Спартака» пристроил своего парня. О причинах этого подписания догадывайтесь сами.

Что еще собирается сделать Томас Цорн?

Из того, что точно не понравится болельщикам – продать Фернандо. Не первую неделю идут переговоры с китайским клубом, из которого Цорн рассчитывает выжать 20 миллионов евро. Хорошая сумма для продажи, но кто будет играть в полузащите? Вероятно, предполагается, что компанию Зобнину составит Гулиев. И вот это уже хаос: о какой разумной игре может идти речь, если футболиста со скиллами Фернандо поменяет полузащитник совершенно иного амплуа? Впрочем, ничего нового: в «Спартаке» состав соткан из таких противоречий, а грядущие трансферы добавят только новые нестыковки.

Например, генеральный директор хочет подписать Гильерме, которому 33 года, хотя по озвученному курсу развития «Спартак» отказывается от приобретения ветеранов. Маринато останется в «Локомотиве», но сам факт интереса и готовность платить неразумно большие деньги возрастному вратарю – это нонсенс. Сейчас у многих вызывает недоумение история с приобретением Мирзова, чей переход уже «на мази». Этого футболиста очень хотел Олег Кононов, и это классическая ошибка «Спартака» - покупать игроков с подачи тренеров. Как правило, таких футболистов потом тренируют преемники приглашавших. И так до бесконечности – порочный круг.

«Спартак» серьезно рассчитывает бороться за высокие места с парой вингеров из тульского «Арсенала»? С оптимизмом у «красно-белых», кажется, полный порядок. Понятно, что Зелимхан Бакаев – свой парень, воспитанник академии, который удачно съездил в аренду, по Мирзову куда больше вопросов. Кононов точно уверен, что Резиуан окажется сильнее Ташаева и Мельгарехо, от которых он хочет избавиться? Впрочем, Олегу Георгиевичу какое дело: получится или не получится, он получит компенсацию и уйдет, оставив все кадровое наследство «Спартаку».

Формирование состава «красно-белых» напоминает забавную эстафету из детства, в которой каждый принимал участие: один должен очистить картофелину, другой пришить пуговицу, третий завязать галстук и так далее. Разница лишь в том, что в «Спартаке» не определена ни последовательность действий, ни сами действия, ни состав участников эстафеты. Каждый – тренер, генеральный директор, иногда даже сам Леонид Федун, может сделать ЧТО-ТО, КОГДА-ТО и ЗАЧЕМ-ТО, а мы можем только оценивать последствия.

Хождение по мукам

Иногда даже удаются удачные ходы, как с Зобниным или Джикией, но глобально с такой стратегией выиграть нельзя. Это лето «Спартак» проводит в поисках «десятки», «нового Титова и Алекса», с приходом которого комбинационная игра, наконец, заблещет стеночками и забеганиями. Джано Ананидзе и Софьян Ханни на эту роль, видимо, не годятся, но не исключено, что выбирать Кононову придется между ними, ведь действительно мощный трансфер провернуть будет действительно сложно. Малиновский даже не посмотрел в сторону «Спартака», Янис Хаджи выбрал Бельгию, нет особого оптимизма и насчет Гастона Перейро, который сейчас считается кандидатом №1. Каждый из этих трех игроков усилил бы команду вне зависимости от того, кто является главным тренером, но именно такие трансферы «Спартак» не умеет проворачивать.

Пойти на попятную и подать Кононову спорного во всех отношениях Мирзова – это пожалуйста, а подписать игрока или игроков с уникальными способностями – обратились не по адресу. Бездумные хаотичные трансферы – это лишь одно из следствий отсутствия клубной стратегии, включающего также игровой стиль команды, под который приобретаются подходящие игроки и приглашается тренер с соответствующей философией. На протяжении всей эпохи правления Федуна «Спартак» мечется между «тухленькими победами» (главное – результат) и красивой игрой (зато, как у Бескова и Романцева). Пока круговое хождение по знакомым мукам продолжается, что вызывает хроническое раздражение и у «своих», и у «чужих».