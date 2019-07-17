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Бухаров согласовал контракт с «Сочи»

сегодня, 11:13

Сообщается, что бывший футболист сборной России Александр Бухаров согласовал однолетний контракт с «Сочи». Форвард подпишет договор на правах свободного агента.

Прошлый сезон Бухаров провел в казанском «Рубине», за который отыграл 22 матча.

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   271 / 809
сегодня в 15:15
Сочи укрепляется.
Omaxa
Omaxa
   132 / 809
сегодня в 13:44
Это будет самый нелепый контракт в РПЛ.
Ладожский
Ладожский
   37 / 809
сегодня в 13:36
Бухаров по рукам пошел, на жизнь хватает.
RomzesRZN
RomzesRZN
   277 / 809
сегодня в 13:34
Если уж в слабеньком зените не закрепился, то куда ему в любой другой клуб премьер-лиги.
Faustello
Faustello ответил За адекватность
   13 / 809
сегодня в 12:57
Приветствую, если Вы не против перейду на ты. Тут видишь как, чтобы Ротенберга разорить, одного, да наверное и 100 Бухаровых маловато будет. А вот насчет долгосрочности проекта "Сочи" вопрос риторический. ВВП велел наследие беречь, может в этом что-то есть.
Здороф ))
Ну тут ты прав, вопрос мой был чисто риторический.
На мой взгляд, если Сталин дал приказ, то его лучше выполнять с наименьшими для себя потерями, т.е. я по факту не понимаю всю Сочинскую трансферную линию.
Там наверное ещё один был приказ - пристроить всех пенсионеров или я что то не понимаю.
Если есть бабки, ну сформируйте вы грамотно команду, оставьте тех кто делал результат в ФНЛ, точечно сделайте усиление качественными футболистами и играйте в середине таблицы.
Гордецкий
Гордецкий
   337 / 809
сегодня в 12:48
Бухаров еще по Сочи пьяным не шлялся.
mihaluch
mihaluch
   123 / 809
сегодня в 12:47
Бухаров в "Сочи" - последняя возможность что-то доказать.
FROLL 001
FROLL 001
   39 / 809
сегодня в 12:34
Нафига он нужен Сочи? Он больше подходит слабым аутсайдерам под типа Спартака. Гыгыгы
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   74 / 809
сегодня в 12:32
Реинкарнация серебряного Ростова в Сочах. Ждем Бердыева..
За адекватность
За адекватность ответил Faustello
   32 / 809
сегодня в 12:28
Трансферная бомба, интересно он Сочи разорит до зимней паузы или даст доиграть сезон? ))
Приветствую, если Вы не против перейду на ты. Тут видишь как, чтобы Ротенберга разорить, одного, да наверное и 100 Бухаровых маловато будет. А вот насчет долгосрочности проекта "Сочи" вопрос риторический. ВВП велел наследие беречь, может в этом что-то есть.
КЭТиК
КЭТиК
   233 / 809
сегодня в 12:18
Сочи собирает всех мало-мальски известных свободных агентов.
Байкал-38
Байкал-38
   38 / 809
сегодня в 12:16
Он ещё играет?
Sergey Nasirov 1
Sergey Nasirov 1
сегодня в 12:15
Сочи усиливается очень здорово ,учитывая что это новичок лиги.гацкан должен перейти ,сейчас Бухаров,нобоа,полоз,Кудряшов ,джанаев .ко Анда годик может пошуметь .
112910415
112910415
   51 / 809
сегодня в 11:44
довольно сильную команду - однодневку создают !
даже любопытно становится - когда именно внезапно всё рассеется, как утренний туман
Павел Амурский
Павел Амурский
   41 / 809
сегодня в 11:43
В Сочи нет баобаба?
sir_Alex
sir_Alex
   22 / 809
сегодня в 11:42
Очередной "бывший"! 👍😀
Kuvan
Kuvan
   63 / 809
сегодня в 11:38
Символ рубина, выкинули как шавку.
11-и метровый
11-и метровый
   21 / 809
сегодня в 11:30
Вранью всякому есть предел или в Сочи сошли з ума.
Faustello
Faustello
   13 / 809
сегодня в 11:30
Оздоровительно-курортный клуб Сочи ))
drug01
drug01
   181 / 809
сегодня в 11:27
Сочи набирает мощь! Ура!!!
Faustello
Faustello
   13 / 809
сегодня в 11:25
Трансферная бомба, интересно он Сочи разорит до зимней паузы или даст доиграть сезон? ))
Дровосеки
Дровосеки
   409 / 809
сегодня в 11:21
наш пострел везде поспел
cska plus
cska plus
   10 / 809
сегодня в 11:21
По серъёзному усиливается Сочи.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   377 / 809
сегодня в 11:16
забьет Зениту в ближайшем туре.
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