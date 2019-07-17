Бухаров согласовал контракт с «Сочи»

Сообщается, что бывший футболист сборной России Александр Бухаров согласовал однолетний контракт с «Сочи». Форвард подпишет договор на правах свободного агента.
Прошлый сезон Бухаров провел в казанском «Рубине», за который отыграл 22 матча.
Сообщается, что бывший футболист сборной России Александр Бухаров согласовал однолетний контракт с «Сочи». Форвард подпишет договор на правах свободного агента.
Прошлый сезон Бухаров провел в казанском «Рубине», за который отыграл 22 матча.
Ну тут ты прав, вопрос мой был чисто риторический.
На мой взгляд, если Сталин дал приказ, то его лучше выполнять с наименьшими для себя потерями, т.е. я по факту не понимаю всю Сочинскую трансферную линию.
Там наверное ещё один был приказ - пристроить всех пенсионеров или я что то не понимаю.
Если есть бабки, ну сформируйте вы грамотно команду, оставьте тех кто делал результат в ФНЛ, точечно сделайте усиление качественными футболистами и играйте в середине таблицы.
Ну тут ты прав, вопрос мой был чисто риторический.
На мой взгляд, если Сталин дал приказ, то его лучше выполнять с наименьшими для себя потерями, т.е. я по факту не понимаю всю Сочинскую трансферную линию.
Там наверное ещё один был приказ - пристроить всех пенсионеров или я что то не понимаю.
Если есть бабки, ну сформируйте вы грамотно команду, оставьте тех кто делал результат в ФНЛ, точечно сделайте усиление качественными футболистами и играйте в середине таблицы.
даже любопытно становится - когда именно внезапно всё рассеется, как утренний туман
даже любопытно становится - когда именно внезапно всё рассеется, как утренний туман