Эвертон близок к переходу в «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» близок к подписанию форварда «Гремио» Эвертона, пишет FOX Sports.com.br.
Сообщается, что игрок в ближайшее время пройдет медобследование для «канониров» в Бразилии. Вероятно, что сумма трансфера составит 40 млн евро.
Лондонский «Арсенал» близок к подписанию форварда «Гремио» Эвертона, пишет FOX Sports.com.br.
Сообщается, что игрок в ближайшее время пройдет медобследование для «канониров» в Бразилии. Вероятно, что сумма трансфера составит 40 млн евро.
Я подожду быть оптимистом тут.
Я подожду быть оптимистом тут.