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Эвертон близок к переходу в «Арсенал»

сегодня, 20:26

Лондонский «Арсенал» близок к подписанию форварда «Гремио» Эвертона, пишет FOX Sports.com.br.

Сообщается, что игрок в ближайшее время пройдет медобследование для «канониров» в Бразилии. Вероятно, что сумма трансфера составит 40 млн евро.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
   239 / 809
сегодня в 22:26
Целый клуб ?))
VIPded
VIPded
   52 / 809
сегодня в 22:10
"Близок" - это ни о чем...)))
Bavaria_M
Bavaria_M
   111 / 809
сегодня в 21:39
Ему бы в эвертон ахах
nnb199O
nnb199O
   234 / 809
сегодня в 21:15
Не плохо показал себя на конкакафе, добротный игрок.
Novograd
Novograd
   791 / 809
сегодня в 21:01
Позоду будет заруба то шо надо
ARMENIAN
ARMENIAN
   343 / 809
сегодня в 20:55
остальные 5 на прическу Озилу
ZaZizu
ZaZizu
   272 / 809
сегодня в 20:43
продаём Сашу и за 40 берем бразильского Шамаха?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 809
сегодня в 20:34
Лавочник "Гремиу", невысокий и хилый, предположительный трансфер в два раза выше его цены в трансфермаркте...

Я подожду быть оптимистом тут.
dimagas1
dimagas1
   156 / 809
сегодня в 20:29
Эвертон в Эвертоне должен играть)))
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