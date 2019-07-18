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Де Лигт - новый футболист «Ювентуса»

сегодня, 10:37

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что туринский клуб подписал защитника «Аякса» Матийса де Лигта, как это и ожидалось ранее

Контракт между сторонами рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила 75 млн евро плюс 10.5 млн в качестве бонусов.

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Все комментарии
Дровосеки
Дровосеки
   453 / 808
сегодня в 14:55
испортит в Ювентусе карьеру, лучше бы в Барселону перешел.
allemz
allemz ответил BESTjuventus10
   97 / 808
сегодня в 14:53
Приятно наблюдать как горит жопяк у некоторых к-нов от этого супер трансфера)
Думаешь, раскроется?)
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 14:18
Надеюсь это не последний топ-трансфер,хотелось бы Икарди и продавать ненужных,манджукича оставить, он потихоньку становитчя легендой клуба,не будет ныть,Игуаина продать,хоть за граши или оставить если не купим соответствующего напа.
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответил steelhead
сегодня в 14:16
Сумма будет выплачена в течении 5 лет,раздели 75 на 5)
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   366 / 808
сегодня в 13:42
Приятно наблюдать как горит жопяк у некоторых к-нов от этого супер трансфера)
particular
particular
   5 / 808
сегодня в 13:33
Туринское ветеранство потихоньку тает под натиском молодой талантливой интернациональной поросли..:))
ballak144
ballak144
   190 / 808
сегодня в 13:26
Наконец то
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
   165 / 808
сегодня в 13:12
крутой трансфер, поздравляю Юве, да и сам Де Лигт тоже молодец, сделал правильный выбор клуба
Uigur_CSKA
Uigur_CSKA
   702 / 808
сегодня в 13:11
В Италии может стать лучшим ЦЗ в мире.
FeelGood
FeelGood
сегодня в 12:59
пхахахх))) кабинетные в своём репертуаре))) жалкая попытка не опозориться в очередной раз в будущем сезоне)
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   533 / 808
сегодня в 12:32
Загубил свою карьеру.
steelhead
steelhead
   531 / 808
сегодня в 12:23
Интересно, от ФФП они только благодаря футболкам Рональду отмазываются? Откуда такие доходы?
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   401 / 808
сегодня в 12:09
не выиграть старухи ЛЧ НИ КОГДА,а сериал они и так через кабинет выигрывают,все все прекрасно это знают
зря пошел в этот клуб,ой зря
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 808
сегодня в 12:02
Поздравляю "Ювентус" и желаю де Лигту расти и развиваться!
Брулин
Брулин
   42 / 808
сегодня в 11:22
Ура, сериал закончился!
амурец
амурец
   71 / 808
сегодня в 11:21
ну что же Ювентусу он не помешает
Шуnя771
Шуnя771
   15 / 808
сегодня в 11:19
Зачетно!
Jinko
Jinko ответил Рауль и Зидан
   599 / 808
сегодня в 11:17
За защитника врядли такие деньги будут давать
судя по нынешним сумасшедшим ценам на рынке, в 2022 году купить топового защитника за 150 млн - вполне ожидаемо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   29 / 808
сегодня в 11:10
Хорошая новость...
Don trambon
Don trambon
   84 / 808
сегодня в 11:07
Ну всё, теперь точно и 9,10,11 и т.д. раз подряд возьмут чемпионат Италии.
И только.
Ptaha91
Ptaha91
   374 / 808
сегодня в 11:06
будущий чемпион Серии А
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 11:03
Решено! бьянконери с молодым талантам!
cska plus
cska plus
   10 / 808
сегодня в 10:57
Ну слава богу.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Jinko
   156 / 808
сегодня в 10:51
За защитника врядли такие деньги будут давать
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   138 / 808
сегодня в 10:51
😂лишил себя Лиги Чемпионов)
Jinko
Jinko
   599 / 808
сегодня в 10:49
Отлично. А если потом захочет уйти, то с 2022 пункт в контракте о выкупе за 150 млн.
Tott_Hot
Tott_Hot
   279 / 808
сегодня в 10:41
Большая победа для Ювентуса.
ДАША Д
ДАША Д
   177 / 808
сегодня в 10:40
Аякс неплохо заработал благодаря Лиги Чемпионов.
Columb
Columb
   272 / 808
сегодня в 10:39
Удачи!
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