Де Лигт - новый футболист «Ювентуса»

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что туринский клуб подписал защитника «Аякса» Матийса де Лигта, как это и ожидалось ранее.
Контракт между сторонами рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила 75 млн евро плюс 10.5 млн в качестве бонусов.
Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что туринский клуб подписал защитника «Аякса» Матийса де Лигта, как это и ожидалось ранее.
Контракт между сторонами рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила 75 млн евро плюс 10.5 млн в качестве бонусов.
зря пошел в этот клуб,ой зря
зря пошел в этот клуб,ой зря
И только.
И только.