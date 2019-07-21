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Уткин - об избиениях фанатов «Спартака»: «Страна у нас свободная!»

сегодня, 14:15
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Журналист Василий Уткин прокомментировал инцидент с болельщиками «Спартака», которых избили сотрудники ОМОНа после матча с «Ростовом». 

Дорогие мои болельщики! А чем вы лучше или хуже людей, которые гуляли по бульварам после освобождения Голунова? Тех, кто не хочет жить около смертельно опасной помойки? Тех, кто против застройки городского сквера без воли на то горожан? 

Вы такие же полноправные граждане, ничем не нарушающие российских законов. Поэтому вы точно так же попадаете под раздачу. Ваш кейс ничем не отличается. Полиция везде более-менее одинаковая. И к чему ждать реакции РПЛ, Росгвардии? Вы думаете, что они в вас — зрителях, налогоплательщиках и т.д. — заинтересованы и работают для вас? Вы наивны. 

Это в лихие девяностые на них была управа. И медленно, шаг за шагом эта братва была плавно вытеснена со стадионов. Эта борьба имела перспективы, потому что проблема была в пережитке прошлого. Но то были лихие. А сейчас это новый тренд. Он в том, что вас, конечно, не обязательно побьют. Но могут — в любой момент. И никому не пожалуетесь. Эти ребята — хозяева жизни, им и делать-то больше нечего, и работа их так важна, что отлично оплачивается и награждается ранней полновесной пенсией. 

Моё вам сочувствие. А поможет нам всем только зелёнка, холод на место ушиба и пара дней покоя. Это общедоступно, недорого, страна у нас свободная!

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Все комментарии
Shagrath82
Shagrath82 ответил lexatver
сегодня в 15:10
Болелы ЦСКА или Зенита не зажигают петард? Завтра их начнут избивать. Если сейчас не создать шумиху, то доставаться будет всем. Будет очень интересно, что ты скажешь, когда фанов твоей команды начнут лупить)
Он не ходит на футбол, на диване кто ему что сделает
cska plus
cska plus
   10 / 791
сегодня в 15:09
А чего же эти хрющи в Грозный не едут таким косяком, с**ут потому и не едут, там с ними никито цацкаться не будет.
112910415
112910415
   42 / 791
сегодня в 15:09
Василий отстранился от частностей и сильный текст создал !
cska plus
cska plus
   10 / 791
сегодня в 15:06
Вести себя нужно достойно и прилично особенно в гостях, помнится их отдубасили и в Краснодаре, если на стадионе принято не взрывать пиротехнику, не гадить и не ломать то нужно соблюдать этот порядок будучи в гостях а не свинячить как у себя, вспомните, что эта банда хрющек натворила в Ярославле, они даже кресла сносили и что надо их благодарить, нет, их нужно дубасить они по другому не прнимают.
Miaf
Miaf
   15 / 791
сегодня в 15:05
Васю в президенты
морозз
морозз
   21 / 791
сегодня в 14:59
Интересно мне, а если им пойдёт команда бить ГОСДУМУ...первым начнут охаживать палками Жириновского или спикера единоросса?
Footbolista
Footbolista
   3 / 791
сегодня в 14:52
ШУткина в политику понесло)...удачного плавания!)...
Павел Амурский
Павел Амурский
   87 / 791
сегодня в 14:50
Ростовский ОМОН действовал в интересах болельщиков, которые почему-то болели за спартак.
Comdiv
Comdiv
   111 / 791
сегодня в 14:43
Красно-белых хулиганов по всей стране ненавидят, они не футболом интересуются, а пакостями.
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   150 / 791
сегодня в 14:37
Походу ОМОН просто так не будет метелить. Вынудили. видать.
lexatver
lexatver ответил RIR68
   622 / 791
сегодня в 14:36
Вы такие же полноправные граждане, ничем не нарушающие российских законов. ------------------------------------------------------------------------- петардоносцы - пусть будут полноправными у себя в тарасовке1
Болелы ЦСКА или Зенита не зажигают петард? Завтра их начнут избивать. Если сейчас не создать шумиху, то доставаться будет всем. Будет очень интересно, что ты скажешь, когда фанов твоей команды начнут лупить)
RIR68
RIR68
   96 / 791
сегодня в 14:32
Вы такие же полноправные граждане, ничем не нарушающие российских законов.
-------------------------------------------------------------------------
петардоносцы - пусть будут полноправными у себя в тарасовке1
Олeневод
Олeневод
   133 / 791
сегодня в 14:29
Хочешь жни , а хочешь куй , всё равно прилетает к-б фанам
Qwеrty
Qwеrty
   60 / 791
сегодня в 14:28
Вася не раскрыл тему полностью. Вроде как обрушился с критикой на динамовцев,что должно иметь место,но никак не пожурил зачинщиков и хулиганов со стороны Спартака и тем самым оказал поддержку свинству
marvel777
marvel777
   412 / 791
сегодня в 14:27
а с чего Вася взял что среди фанатов Спартака одни запутинцы которые одобряют помойки и посадку журналистов (любых либеральных или нет),к слову если бы Голунов был каким-нибудь леваком а не работал в медузе и за него бы не вписались всякие известные личности он бы так легко не отделался.
scarp
scarp
   496 / 791
сегодня в 14:24
КрасИво сказал ))
Василия тоже могут побить. Прям за письменным столом.
beefs
beefs
   102 / 791
сегодня в 14:24
если не можете научить фанатов вести себя цивильно, их научат дубинкой и правильно сделают...
edubokom
edubokom
   430 / 791
сегодня в 14:23
Ну что ж, хотя бы со вкусом
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