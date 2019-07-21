Бурмистров: «„Спартак“ сегодня — не гранд»

Нападающий «Сочи» прокомментировал матч 1-го тура РПЛ против «Спартака».

Какой смысл бояться «Спартак»? Это смешно. В этой лиге неизвестно, с кем проще играть – со «Спартаком» или с обороняющимся «Оренбургом». Понятно, есть гранды – там другой уровень. «Спартак» сегодня — не гранд. Есть три другие команды — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Они стабильно показывают хороший футбол. А вот у ЦСКА и «Спартака» идёт перестройка: меняются люди, тактика, приходят молодые. Объективно, болельщикам нужно подождать.

В «Спартаке» команда строится, новые игроки приходят. Кто мне сейчас из россиян понравился, так это Бакаев. Ну и Фернандо, конечно. Не знаю, куда они собираются его продавать. Игрок – топ. Убери этого человека – и получится команда второй восьмёрки. Опять же, «Спартак» со временем наберёт и всё равно себя покажет.