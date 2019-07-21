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Бурмистров: «„Спартак“ сегодня — не гранд»

сегодня, 13:13
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Нападающий «Сочи» Никита Бурмистров прокомментировал матч 1-го тура РПЛ против «Спартака».

Какой смысл бояться «Спартак»? Это смешно. В этой лиге неизвестно, с кем проще играть – со «Спартаком» или с обороняющимся «Оренбургом». Понятно, есть гранды – там другой уровень. «Спартак» сегодня — не гранд. Есть три другие команды — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Они стабильно показывают хороший футбол. А вот у ЦСКА и «Спартака» идёт перестройка: меняются люди, тактика, приходят молодые. Объективно, болельщикам нужно подождать. 

В «Спартаке» команда строится, новые игроки приходят. Кто мне сейчас из россиян понравился, так это Бакаев. Ну и Фернандо, конечно. Не знаю, куда они собираются его продавать. Игрок – топ. Убери этого человека – и получится команда второй восьмёрки. Опять же, «Спартак» со временем наберёт и всё равно себя покажет.

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Все комментарии
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил Doping87
   241 / 791
сегодня в 15:09
Спартак был грандом в другой стране и играли они в другой футбол. А сейчас это обычный середняк.
Спартак был грандом в другой стране
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...в Китае ?
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...вот мне всегда интересно знать......где с такими знаниями рождаются и кто их родители ?
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Кубок / Лига чемпионов

1/2 финала (1 раз): 1990/91
1/4 финала (1 раз): 1995/96

Кубок УЕФА / Лига Европы

1/2 финала (1 раз): 1997/98.

Кубок обладателей кубков

1/2 финала (1 раз): 1992/93

.....это только в РФ без статистики по СССР .......
112910415
112910415
   42 / 791
сегодня в 15:01
уточним выводы в конце сезона
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   18 / 791
сегодня в 14:54
По меркам нашего чемпионата - гранд...
По сравнению с "Сочи" - гранд.....
По отношению к клубу масс-медиа и судей - гранд...
По бюджету и тратам - гранд....
По количеству болельщиков - гранд....
По стоимости (по А.Федуну "Мы стоим - миллиард") - гранд....

По нынешней игре,титулам,тренеру,трансферам,еврокубкам,рейтигу в европах - далеко не гранд......
Nikola45
Nikola45
   79 / 791
сегодня в 14:52
Середняк с феноминальной памятью Давно двано минувших дней! Когда играли под Бромметаном ))
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил oFANATo
   241 / 791
сегодня в 14:34
спартак-середняк давно не гранд, ПАОК, Легия, Санкт-Галлен подтвердят.
...мне больше финский Куусюси нравится....
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   241 / 791
сегодня в 14:31
...Месся фамилию сменил и перешёл в сочи ?
...рассуждения гранда мирового футбола , за которым очередь рекрутеров и агентов из суперклубов...
Colchoneros
Colchoneros
   91 / 791
сегодня в 14:13
Естественно!
RIR68
RIR68
   96 / 791
сегодня в 14:01
Бурмистров не прав во многом. спартак провёл летом отличную трансферную политику. продав кучу игроков, купил себе цорна-прядкина и процесс пошёл, как видно по судейству в первых двух турах. а Фернанду придётся продать, если у цорна вырастит аппетит!!!
Байкал-38
Байкал-38
   28 / 791
сегодня в 14:00
Середнячок с воспоминаниями о давно минувших дней!!!
13 RUS
13 RUS
   175 / 791
сегодня в 13:59
    Glodor
    Glodor ответил oFANATo
       52 / 791
    сегодня в 13:58
    спартак-середняк давно не гранд, ПАОК, Легия, Санкт-Галлен подтвердят.
    А еще и Рапид с Шерифом и Актобе тоже.
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       4 / 791
    сегодня в 13:49
    паредас это не что
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       4 / 791
    сегодня в 13:49
    стыдно за лазурных
    oFANATo
    oFANATo
       43 / 791
    сегодня в 13:49
    спартак-середняк давно не гранд, ПАОК, Легия, Санкт-Галлен подтвердят.
    Павел Амурский
    Павел Амурский
       87 / 791
    сегодня в 13:47
    Свиней вся страна ненавидит, особенно, за вчерашний матч, какие там нафиг гранды.
    Egorium
    Egorium
       162 / 791
    сегодня в 13:46
    Если бы не судьи, то и свиньи были в районе Торпедо.
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       4 / 791
    сегодня в 13:45
    шпана гинера вот где комеди
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев
       59 / 791
    сегодня в 13:44
    Denkuz

    не пойму за что клонам випы на соккере раздают, подскажи схему?)))
    Bладимиp
    Bладимиp
       57 / 791
    сегодня в 13:44
    Свиньи грандами никогда и не были, так слабая команда из второй сотни рейтинга УЕФА, малознакомая в Европе, и то по счету 7-0.
    cska plus
    cska plus ответил ДАША Д
       10 / 791
    сегодня в 13:43
    Моська голос повышает.
    Эта моська возила спартак 97 минут пока москалёв не сделал своё грязное дело.
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев ответил БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
       59 / 791
    сегодня в 13:43
    Он им никогда и не был. Если бы не судьи в пердиве болтались бы.
    ты забыл добавить ... и газпром, вот тогда Зенит в пердиве бы и болтался где и был в 90-е
    Denkuz
    Denkuz
       81 / 791
    сегодня в 13:42
    Любая Шкендия свиням в Европе наваляет сполна.
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев ответил Ладожский
       59 / 791
    сегодня в 13:41
    Сказал бы честно про свиней двумя словами - крепкий пердивщик.
      Ладожский
      Ладожский
         38 / 791
      сегодня в 13:39
      Сказал бы честно про свиней двумя словами - крепкий пердивщик.
      EAGinLE
      EAGinLE
         32 / 791
      сегодня в 13:37
      Бурмистров тоже не Месси .
      БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
      БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
         124 / 791
      сегодня в 13:36
      Он им никогда и не был. Если бы не судьи в пердиве болтались бы.
      Жарю Спартачей
      Жарю Спартачей
         335 / 791
      сегодня в 13:35
        Жарю Спартачей
        Жарю Спартачей
           335 / 791
        сегодня в 13:33
          Doping87
          Doping87
             318 / 791
          сегодня в 13:33
          Спартак был грандом в другой стране и играли они в другой футбол. А сейчас это обычный середняк.
          cska plus
          cska plus
             10 / 791
          сегодня в 13:32
          Спартак никогда не был грандом, искуственно дутая всякими шмурдяками и шнобелями команда.
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