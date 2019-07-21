Бурмистров: «„Спартак“ сегодня — не гранд»

Нападающий «Сочи» Никита Бурмистров прокомментировал матч 1-го тура РПЛ против «Спартака».
Какой смысл бояться «Спартак»? Это смешно. В этой лиге неизвестно, с кем проще играть – со «Спартаком» или с обороняющимся «Оренбургом». Понятно, есть гранды – там другой уровень. «Спартак» сегодня — не гранд. Есть три другие команды — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Они стабильно показывают хороший футбол. А вот у ЦСКА и «Спартака» идёт перестройка: меняются люди, тактика, приходят молодые. Объективно, болельщикам нужно подождать.
В «Спартаке» команда строится, новые игроки приходят. Кто мне сейчас из россиян понравился, так это Бакаев. Ну и Фернандо, конечно. Не знаю, куда они собираются его продавать. Игрок – топ. Убери этого человека – и получится команда второй восьмёрки. Опять же, «Спартак» со временем наберёт и всё равно себя покажет.
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...в Китае ?
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...вот мне всегда интересно знать......где с такими знаниями рождаются и кто их родители ?
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Кубок / Лига чемпионов
1/2 финала (1 раз): 1990/91
1/4 финала (1 раз): 1995/96
Кубок УЕФА / Лига Европы
1/2 финала (1 раз): 1997/98.
Кубок обладателей кубков
1/2 финала (1 раз): 1992/93
.....это только в РФ без статистики по СССР .......
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...в Китае ?
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...вот мне всегда интересно знать......где с такими знаниями рождаются и кто их родители ?
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Кубок / Лига чемпионов
1/2 финала (1 раз): 1990/91
1/4 финала (1 раз): 1995/96
Кубок УЕФА / Лига Европы
1/2 финала (1 раз): 1997/98.
Кубок обладателей кубков
1/2 финала (1 раз): 1992/93
.....это только в РФ без статистики по СССР .......
По сравнению с "Сочи" - гранд.....
По отношению к клубу масс-медиа и судей - гранд...
По бюджету и тратам - гранд....
По количеству болельщиков - гранд....
По стоимости (по А.Федуну "Мы стоим - миллиард") - гранд....
По нынешней игре,титулам,тренеру,трансферам,еврокубкам,рейтигу в европах - далеко не гранд......
По сравнению с "Сочи" - гранд.....
По отношению к клубу масс-медиа и судей - гранд...
По бюджету и тратам - гранд....
По количеству болельщиков - гранд....
По стоимости (по А.Федуну "Мы стоим - миллиард") - гранд....
По нынешней игре,титулам,тренеру,трансферам,еврокубкам,рейтигу в европах - далеко не гранд......
...рассуждения гранда мирового футбола , за которым очередь рекрутеров и агентов из суперклубов...
...рассуждения гранда мирового футбола , за которым очередь рекрутеров и агентов из суперклубов...
не пойму за что клонам випы на соккере раздают, подскажи схему?)))
не пойму за что клонам випы на соккере раздают, подскажи схему?)))