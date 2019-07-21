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Бурмистров: «С „Зенитом“ на 100% будет битва. Будем играть на победу»

сегодня, 13:25
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит21:30 Не начался

Нападающий «Сочи» Никита Бурмистров прокомментировал предстоящий матч 2-го тура РПЛ с «Зенитом».

Все слышат это, все знают и читают в прессе, что с «Сочи» и «Зенитом» всё решено. Но я в таких делах никогда не участвовал и не буду.

Любой трезвомыслящий футболист понимает, что завтра к нему могут подойти и сказать: «Ты сдаёшь матч», — и всё, карьера закончена.

Наверное, во второй лиге или в КФК это ещё возможно, но в РПЛ нереально. И даю слово, что не слышал ни одного сомнения в команде насчёт того, играть в полную силу или нет.

С «Зенитом» на 100% будет битва. Будем играть на победу.

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Все комментарии
морозз
морозз
   21 / 791
сегодня в 15:06
Какая битва, какая победа? - кто платит деньги тот и побеждает! Попробуете по сопротивляться Зениту и забудьте о огромной зарплате! Миллер вам покажет, что такое сопротивляться Зениту!
Miaf
Miaf
   15 / 791
сегодня в 15:05
Да знаем мы вашу битву, в рфпл 3 100% фарм-клуба Зенита и сочи один из них, какой позор..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   18 / 791
сегодня в 15:01
Речи про фарм-клубы...сдачу матчей...общего спонсора...и пр. - пища лишь тех кто по-честноку "Сочи" и "Ростов" обыграть не могут.......

Одно из утешений при слабой игре своей команды...

Несерёзная но удобная позиция....."Зенит приграл - слабак....Зенит выиграл - сдача матча"...
Короче детсадовские рассуждения .....
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   76 / 791
сегодня в 14:58
После свиного беспредела хоть футбол посмотрим.
11-и метровый
11-и метровый
   31 / 791
сегодня в 14:52
Зениту только победы!
yk2ru
yk2ru
   331 / 791
сегодня в 14:33
Отдадут знамо очки, для виду покричат перед матчем о победить, да побегают по полю, создавая видимость борьбы. Зря что ли им состав организовали по быстрому при помощи газпрома.
Zenit_84
Zenit_84
   109 / 791
сегодня в 14:17
Кормили их кормили, игроков давали-давли. А они нам фигвамы рисуют))
marvel777
marvel777 ответил Мишаня Дмитриев
   412 / 791
сегодня в 14:01
посмотрим, остался ли у вас дух Динамо Сп-б, или вы просто фк сочи тире филиал проекта
    Vladimir808
    Vladimir808 ответил PATRIOT1965
       194 / 791
    сегодня в 13:59
    Обычно после таких громких заявлений следует разгром!)
    Все верно говоришь, Патриот, не говорить надо, а просто играть и на поле доказывать!!!
    Columb
    Columb
       143 / 791
    сегодня в 13:53
    Со свиньями только не бьются, там судьи играют за них.
    Levadia
    Levadia
       139 / 791
    сегодня в 13:53
    Сам то понял,что сказал?
    mihaluch
    mihaluch
       77 / 791
    сегодня в 13:53
    Не так всё просто. Договариваются сверху и не за круглым столом.
    Сергей Тихонов
    Сергей Тихонов
    сегодня в 13:42
    Биться с Зенитом будете в стиле Оренбурга?
    Comdiv
    Comdiv
       111 / 791
    сегодня в 13:41
    Похвально, когда в футбол играют игроки, а не судьи как у свиней.
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев
       59 / 791
    сегодня в 13:39
    посмотрим, остался ли у вас дух Динамо Сп-б, или вы просто фк сочи тире филиал проекта
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
       56 / 791
    сегодня в 13:36
    Улыбнуло.))))Зачем это все подчеркивать.Играйте за клуб,Вы сейчас пишите ее историю.А в историю можно войти или влипнуть.
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       4 / 791
    сегодня в 13:27
    Будет битва???
    Не смеши мои подковы
    то ты миллеру раскажи и дьюкову
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