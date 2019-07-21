Бурмистров: «С „Зенитом“ на 100% будет битва. Будем играть на победу»

Нападающий «Сочи» прокомментировал предстоящий матч 2-го тура РПЛ с «Зенитом».

Все слышат это, все знают и читают в прессе, что с «Сочи» и «Зенитом» всё решено. Но я в таких делах никогда не участвовал и не буду.

Любой трезвомыслящий футболист понимает, что завтра к нему могут подойти и сказать: «Ты сдаёшь матч», — и всё, карьера закончена.

Наверное, во второй лиге или в КФК это ещё возможно, но в РПЛ нереально. И даю слово, что не слышал ни одного сомнения в команде насчёт того, играть в полную силу или нет.

С «Зенитом» на 100% будет битва. Будем играть на победу.