Бурмистров: «С „Зенитом“ на 100% будет битва. Будем играть на победу»

Нападающий «Сочи» Никита Бурмистров прокомментировал предстоящий матч 2-го тура РПЛ с «Зенитом».
Все слышат это, все знают и читают в прессе, что с «Сочи» и «Зенитом» всё решено. Но я в таких делах никогда не участвовал и не буду.
Любой трезвомыслящий футболист понимает, что завтра к нему могут подойти и сказать: «Ты сдаёшь матч», — и всё, карьера закончена.
Наверное, во второй лиге или в КФК это ещё возможно, но в РПЛ нереально. И даю слово, что не слышал ни одного сомнения в команде насчёт того, играть в полную силу или нет.
С «Зенитом» на 100% будет битва. Будем играть на победу.
Одно из утешений при слабой игре своей команды...
Несерёзная но удобная позиция....."Зенит приграл - слабак....Зенит выиграл - сдача матча"...
Короче детсадовские рассуждения .....
Одно из утешений при слабой игре своей команды...
Несерёзная но удобная позиция....."Зенит приграл - слабак....Зенит выиграл - сдача матча"...
Короче детсадовские рассуждения .....
Все верно говоришь, Патриот, не говорить надо, а просто играть и на поле доказывать!!!
Все верно говоришь, Патриот, не говорить надо, а просто играть и на поле доказывать!!!
Не смеши мои подковы
то ты миллеру раскажи и дьюкову
Не смеши мои подковы
то ты миллеру раскажи и дьюкову