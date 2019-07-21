В матче ФНЛ удалили троих тренеров

Главный арбитр матча 3-го тура ФНЛ «Армавир» - «Нефтехимик» (2:0) Владимир Сельдяков в перерыве удалил трех тренеров.
Красную карточку перед собой увидели главный тренер армавирцев Арсен Папикян, его помощник Сергей Кращенко, а также главный тренер нижнекамцев Юрий Уткульбаев.
По словам очевидцев, тренеры повздорили в подтрибунном помещении из-за гола полузащитника «Нефтехимика» со своей половины поля на 38-й минуте матча.
В ближайшее время инцидент рассмотрят на заседании КДК РФС.
В первом туре «Армавир» обыграл «Краснодар - 2».
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Спасибо, не надо)) Если хочется посмеяться, то можно Генку Орлова включить.
https://www.youtube.com/watch?v=lWt4-IG_PoE
"Совсем недавно лето перешагнуло свой экватор, и лучшая лига мира стремительно набирает обороты"
Спасибо, не надо)) Если хочется посмеяться, то можно Генку Орлова включить.