В матче ФНЛ удалили троих тренеров

сегодня, 15:05

Главный арбитр матча 3-го тура ФНЛ «Армавир» - «Нефтехимик» (2:0) Владимир Сельдяков в перерыве удалил трех тренеров.

Красную карточку перед собой увидели главный тренер армавирцев , его помощник Сергей Кращенко, а также главный тренер нижнекамцев Юрий Уткульбаев.

По словам очевидцев, тренеры повздорили в подтрибунном помещении из-за гола полузащитника «Нефтехимика» со своей половины поля на 38-й минуте матча.

В ближайшее время инцидент рассмотрят на заседании КДК РФС .

В первом туре «Армавир» обыграл «Краснодар - 2».