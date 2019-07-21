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В матче ФНЛ удалили троих тренеров

сегодня, 15:05
АрмавирЛоготип футбольный клуб Армавир0 : 2Логотип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)НефтехимикМатч завершен

Главный арбитр матча 3-го тура ФНЛ «Армавир» - «Нефтехимик» (2:0) Владимир Сельдяков в перерыве удалил трех тренеров.

Красную карточку перед собой увидели главный тренер армавирцев Арсен Папикян, его помощник Сергей Кращенко, а также главный тренер нижнекамцев Юрий Уткульбаев.

По словам очевидцев, тренеры повздорили в подтрибунном помещении из-за гола полузащитника «Нефтехимика» со своей половины поля на 38-й минуте матча.

В ближайшее время инцидент рассмотрят на заседании КДК РФС.

В первом туре «Армавир» обыграл «Краснодар - 2»

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Все комментарии
Ладожский
Ладожский
   35 / 798
сегодня в 15:44
Футбол превращается в соревнования типа веселой семейки.
mphuZ
mphuZ ответил ДАША Д
   663 / 798
сегодня в 15:27
Такое надо по ТВ показывать.
0:01 - 0:06

"Совсем недавно лето перешагнуло свой экватор, и лучшая лига мира стремительно набирает обороты"

Спасибо, не надо)) Если хочется посмеяться, то можно Генку Орлова включить.

Zenit_84
Zenit_84
   114 / 798
сегодня в 15:25
В книгу рекордов Гиннеса их!
амурец
амурец
   117 / 798
сегодня в 15:23
во в ФНЛ веселуха
ДАША Д
ДАША Д
   130 / 798
сегодня в 15:15
Такое надо по ТВ показывать.
GooSe25
GooSe25
   445 / 798
сегодня в 15:13
Он себе что ли забил ? 2:0 а гол у нефтехимика?) забавно, видео в студию!
cska plus
cska plus
   10 / 798
сегодня в 15:11
А когда начнут судей удалять.
STVA 1
STVA 1
   78 / 798
сегодня в 15:10
допрыгались))))
drug01
drug01
   124 / 798
сегодня в 15:07
Весёлый футбол пошёл....
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