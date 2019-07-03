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СМИ: УЕФА на год запретил Мусаеву находиться на тренерской скамейке

сегодня, 15:25

Сообщается, что дисциплинарный комитет УЕФА запретил главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву в течение года находиться на тренерской скамейке.

Такое решение связано с тем, что 35-летний Мусаев с апреля 2018 года руководил «Краснодаром», не имея на это профессиональных оснований — у специалиста не было лицензии категории Pro. Формально Мусаев числился старшим тренером, а в заявке главным тренером был внесен Олег Фоменко.

УЕФА допускает формальное руководство командой без соответствующей квалификации лишь на начальном этапе. «Краснодар» в сезоне-2019/20 дебютирует в Лиге чемпионов, и УЕФА запретило Мусаеву находиться в технической зоне. Во время матчей 35-летний тренер будет сидеть на трибуне.

Напомним, что Мусаев получил тренерскую категорию А в июне 2019 года.

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Все комментарии
drive45
drive45
сегодня в 17:06
Дрожит Европа перед силой и прпвильно делает, Краснодар таким решением не напугать .Ждём от соседей результативной игры и как можно больше побед в ЛЧ.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
   193 / 713
сегодня в 16:58
А что если официально их поменять на год местами?
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 713
сегодня в 16:48
Подло
Faustello
Faustello ответил СЫН ДЕДА
   5 / 713
сегодня в 16:38
Доктор МОМ, тебя уже боятся. Быть тебе великим!
mortid
mortid
   278 / 713
сегодня в 16:16
Да это фигня, НА скамейке, но ВОЗЛЕ скамейки никто не запрещал )))
ДАША Д
ДАША Д
   112 / 713
сегодня в 16:10
Неприятность эту мы переживем.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   249 / 713
сегодня в 16:01
Доктор МОМ, тебя уже боятся. Быть тебе великим!
Лакшери
Лакшери
   154 / 713
сегодня в 15:54
Разрулят
a3r3v3
a3r3v3
   508 / 713
сегодня в 15:50
С верху лучше видно
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
   193 / 713
сегодня в 15:41
Нежданчик,однако.(
Don trambon
Don trambon
   56 / 713
сегодня в 15:29
С Фоменко теперь поменяются местами гыгыгы
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