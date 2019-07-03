СМИ: УЕФА на год запретил Мусаеву находиться на тренерской скамейке

сегодня, 15:25

Сообщается, что дисциплинарный комитет УЕФА запретил главному тренеру «Краснодара» в течение года находиться на тренерской скамейке.

Такое решение связано с тем, что 35-летний Мусаев с апреля 2018 года руководил «Краснодаром», не имея на это профессиональных оснований — у специалиста не было лицензии категории Pro. Формально Мусаев числился старшим тренером, а в заявке главным тренером был внесен Олег Фоменко.

УЕФА допускает формальное руководство командой без соответствующей квалификации лишь на начальном этапе. «Краснодар» в сезоне-2019/20 дебютирует в Лиге чемпионов, и УЕФА запретило Мусаеву находиться в технической зоне. Во время матчей 35-летний тренер будет сидеть на трибуне.

Напомним, что Мусаев получил тренерскую категорию А в июне 2019 года.