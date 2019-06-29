«Кайрат» рассмотрит кандидатуру Бердыева, если начнет играть в РПЛ

Бывший наставник «Рубина» может возглавить «Кайрат». Казахстанский клуб рассмотрит кандидатуру 66-летнего специалиста в том случае, если начнет выступать в РПЛ . Об этом сообщил председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев.

Курбан Бекиевич — один из лучших тренеров с постсоветского пространства. Мы для него всегда открыты, и если он решит прийти, мы будем только за. Но я прекрасно понимаю, что тренеры больше хотят работать в России. Вот если Бердыев возглавит «Кайрат», и вместе с ним он будет играть в РПЛ , тогда… Однажды он пообещал, что если и приедет в Казахстан — только в «Кайрат». Но сейчас не хочется его дёргать, знаю, что он хочет сделать небольшую паузу и отдохнуть.