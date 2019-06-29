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«Кайрат» рассмотрит кандидатуру Бердыева, если начнет играть в РПЛ

29 июня 2019, 14:58

Бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев может возглавить «Кайрат». Казахстанский клуб рассмотрит кандидатуру 66-летнего специалиста в том случае, если начнет выступать в РПЛ. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев.

Курбан Бекиевич — один из лучших тренеров с постсоветского пространства. Мы для него всегда открыты, и если он решит прийти, мы будем только за. Но я прекрасно понимаю, что тренеры больше хотят работать в России. Вот если Бердыев возглавит «Кайрат», и вместе с ним он будет играть в РПЛ, тогда… Однажды он пообещал, что если и приедет в Казахстан — только в «Кайрат». Но сейчас не хочется его дёргать, знаю, что он хочет сделать небольшую паузу и отдохнуть.

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат ответил Сергеевич вернулся1
   120 / 686
29 июня в 18:21
Зачем поссоветским клубам РПЛ?). Неужели они думают, что Гинеры, Миллеры и им подобные дадут место под солнцем). Для одних игрушка, для других бизнес. Игрушка должна стоять на самом лучшем месте, ну, а бизнесс, это вопрос жизни. Фаланги просто так не исчезают. Бердыева хотелось бы увидеть у руля роскоманды. Чемпионат от этого выиграет.
Федун точно даст! Он дядька добрый, всем место под солнцем даёт, а себя солнцем считает...)))
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил Ангел неБесГрешен
   48 / 686
29 июня в 18:10
Смешно, чесслов! Туркмен будет окучивать казахов в чемпионате России (типа, мини СССР)...
Смешно было,когда румын окучивал Зенит.)))
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил cska plus
   48 / 686
29 июня в 17:35
Пипец не только Кайрату а суверенитету Казахстана.
Бекеич и играл за Кайрат,и тренировал и как видишь ничего с суверенитетом не случилось,не в пример как с тобой..)))
ЮЗИК
ЮЗИК
   192 / 686
29 июня в 16:11
Этого ещё не хватало
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   18 / 686
29 июня в 16:04
Зачем поссоветским клубам РПЛ?). Неужели они думают, что Гинеры, Миллеры и им подобные дадут место под солнцем). Для одних игрушка, для других бизнес. Игрушка должна стоять на самом лучшем месте, ну, а бизнесс, это вопрос жизни. Фаланги просто так не исчезают.
Бердыева хотелось бы увидеть у руля роскоманды. Чемпионат от этого выиграет.
ДАША Д
ДАША Д
   109 / 686
29 июня в 15:45
Всё идёт к тому.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 686
29 июня в 15:44
Смешно, чесслов! Туркмен будет окучивать казахов в чемпионате России (типа, мини СССР)...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   233 / 686
29 июня в 15:31
А как жеж Красножан?
cska plus
cska plus
   3 / 686
29 июня в 15:31
Пипец не только Кайрату а суверенитету Казахстана.
STVA 1
STVA 1
   24 / 686
29 июня в 14:59
Бекиевич с радостью возьмется потрошить казахов...
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