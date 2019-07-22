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Иванович: «Соперник показал хороший футбол»

сегодня, 00:41
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу над «Сочи».

Было душно, тяжело физически. Все показали свой максимум, тяжёлая игра получилась. Соперник был очень хорош, после первого гола нам стало легче играть. Если бы забили пораньше, было бы ещё легче, но довольны тремя очками.

После назначения пенальти я спрашивал у судьи, почему нет красной карточки. Он назвал мне причины. Фол был чистейший, пенальти был. Я первый раз на этом стадионе. Это одна из самых красивых арен, очень приятная атмосфера. Доволен, что было 35 тысяч болельщиков. Думаю, весь сезон будет столько фанатов тут.

У соперника были моменты, если бы они их забили, нам было бы тяжело играть. Хорошо, что не реализовали. Понятно, что бывших игроков «Зенита» мотивировал этот матч. Когда ребята уходят из команды, то на поле они больше не твои друзья. 

Заслуживает ли Ван Дейк золотой мяч? Без комментариев.

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Все комментарии
RussianMango
RussianMango
   276 / 814
сегодня в 01:21
    Zenit_84
    Zenit_84
       91 / 814
    сегодня в 01:09
    Да, неплохо смотрелись
    Footbolista
    Footbolista
       3 / 814
    сегодня в 01:08
    Смешные и позорные бомжи...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       7 / 814
    сегодня в 01:06
    Извиняется
    Bладимиp
    Bладимиp
       36 / 814
    сегодня в 00:52
    Соперник был не из свиных.
    Ладожский
    Ладожский
       30 / 814
    сегодня в 00:46
    Так и не ростов же играл со своими хозяевами.
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