Подберезкин - после победы над «Динамо»: «Улыбнуться? Сил нет»

Полузащитник «Рубина» прокомментировал победу над «Динамо».

Команда «Рубин» заслужила звание лучшего игрока матча. Контролировали мяч, казалось, что к 20-й минуте «Динамо» выдохлось. Затем произошло удаление, перестроились. У нас сплоченный коллектив, все ребята стараются и бьются. Скорее всего, отдам эту награду (лучшему игроку матча) в клуб.

Удаление Башкирова? Все мы люди, каждый может допустить ошибку. Бились за себя и того парня. Показали хорошую игру. Спасибо болельщикам, их было слышно. Играем в футбол, что, конечно, радует. Те атаки, которые проходят, это то, что наработали на тренировках. Улыбнуться? Сил нет.