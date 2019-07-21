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Подберезкин - после победы над «Динамо»: «Улыбнуться? Сил нет»

сегодня, 21:47
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин прокомментировал победу над «Динамо».

Команда «Рубин» заслужила звание лучшего игрока матча. Контролировали мяч, казалось, что к 20-й минуте «Динамо» выдохлось. Затем произошло удаление, перестроились. У нас сплоченный коллектив, все ребята стараются и бьются. Скорее всего, отдам эту награду (лучшему игроку матча) в клуб. 

Удаление Башкирова? Все мы люди, каждый может допустить ошибку. Бились за себя и того парня. Показали хорошую игру. Спасибо болельщикам, их было слышно. Играем в футбол, что, конечно, радует. Те атаки, которые проходят, это то, что наработали на тренировках. Улыбнуться? Сил нет.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   159 / 811
сегодня в 22:58
Очень понравился Рубин! Молодцы ребята, я за вас!
ildar_3871
ildar_3871 ответил Пепс
   101 / 811
сегодня в 22:38
Молодцы !!!)))) Вся команда когда бьется это видно ж. ...
Почему то при Бердыеве не бились !
Пепс
Пепс
   148 / 811
сегодня в 22:12
Молодцы !!!)))) Вся команда когда бьется это видно ж. ...
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