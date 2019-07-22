Семак: «В игре с „Сочи“ мы не реализовали огромное количество моментов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Сочи».
Любой матч в РПЛ тяжелый, а на выезде играть вдвойне сложнее. Игроки «Сочи», которые принадлежат «Зениту, хотели показать себя ярко в этой встрече. У соперников были моменты, когда они могли забить. Конечно, „Зенит“ не реализовал огромное количество возможностей. Игра была интересной и держала в напряжении до последних минут.
Серега, есть объяснение 7 ударам сочи по воротам за 90 мин? Под дождем, когда только на удары и надо унадеятся
Серега, есть объяснение 7 ударам сочи по воротам за 90 мин? Под дождем, когда только на удары и надо унадеятся