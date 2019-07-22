Семак: «В игре с „Сочи“ мы не реализовали огромное количество моментов»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Сочи».

Любой матч в РПЛ тяжелый, а на выезде играть вдвойне сложнее. Игроки «Сочи», которые принадлежат «Зениту, хотели показать себя ярко в этой встрече. У соперников были моменты, когда они могли забить. Конечно, „Зенит“ не реализовал огромное количество возможностей. Игра была интересной и держала в напряжении до последних минут.