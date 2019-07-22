ГлавнаяНовости

Семак: «В игре с „Сочи“ мы не реализовали огромное количество моментов»

сегодня, 00:05
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Сочи».

Любой матч в РПЛ тяжелый, а на выезде играть вдвойне сложнее. Игроки «Сочи», которые принадлежат «Зениту, хотели показать себя ярко в этой встрече. У соперников были моменты, когда они могли забить. Конечно, „Зенит“ не реализовал огромное количество возможностей. Игра была интересной и держала в напряжении до последних минут.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Иванович: «Соперник показал хороший футбол»
Сегодня, 00:41 Комментарии5
Обухов: «Эмоции в раздевалке плохие, потому что проиграли»
Сегодня, 00:21 Комментарии2
Шаронов: «Несмотря на удаление, старались играть»
Вчера, 23:53 Комментарии6
Паршивлюк: «Надо было реализовывать свои моменты»
Вчера, 22:51 Комментарии3
Панченко: «Полное разочарование»
Вчера, 22:24 Комментарии10
Подберезкин - после победы над «Динамо»: «Улыбнуться? Сил нет»
Вчера, 21:47 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Egorium
Egorium
   101 / 814
сегодня в 00:53
Для свиней их приберегли.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 814
сегодня в 00:28
Именно физрук, именно

Серега, есть объяснение 7 ударам сочи по воротам за 90 мин? Под дождем, когда только на удары и надо унадеятся
EAGinLE
EAGinLE
   31 / 814
сегодня в 00:20
Зенит 1,5 даже и не сопротивлялся .
Морозовский
Морозовский
   2 / 814
сегодня в 00:08
ФИЗРУК-КУКЛОВОД.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100