Сарри: «„Тоттенхэм“ был готов к матчу лучше нас»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал поражение от «Тоттенхэма».

Это была трудная игра против серьезного соперника. Видно, что «Тоттенхэм» давно начал подготовку к сезону. Они были быстрее нас, ну и физически соперник был готов лучше нас. У нас же еще вся подготовка к сезону впереди.