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Сарри: «„Тоттенхэм“ был готов к матчу лучше нас»

сегодня, 17:33
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Тоттенхэма».

Это была трудная игра против серьезного соперника. Видно, что «Тоттенхэм» давно начал подготовку к сезону. Они были быстрее нас, ну и физически соперник был готов лучше нас. У нас же еще вся подготовка к сезону впереди.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
   173 / 797
сегодня в 19:13
видимо проклятие наполи начинает дейстововать. Азара нету у Юве чтобы побеждать.........
juvenale
juvenale ответил allemz II
   99 / 797
сегодня в 18:35
Бомбалейло) Рад, что мой любимый клуб никогда не опускался до уровня мафиозного кабинета)
твой любимый клуб это низшая лига
nedved10
nedved10 ответил juvenale
   202 / 797
сегодня в 18:20
к-н мешкоглор доставляет))) поставь вместо Юве Сити,всетак и будет
не воспринимай этого ванчопе всерьез))
allemz II
allemz II ответил juvenale
   558 / 797
сегодня в 17:57
к-н мешкоглор доставляет))) поставь вместо Юве Сити,всетак и будет
Бомбалейло)
Рад, что мой любимый клуб никогда не опускался до уровня мафиозного кабинета)
juvenale
juvenale
   99 / 797
сегодня в 17:52
к-н мешкоглор доставляет))) поставь вместо Юве Сити,всетак и будет
allemz II
allemz II
   558 / 797
сегодня в 17:51
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Сарри после вылета из Кубка Италии: в кабинетах был неприемный день
Zenit_84
Zenit_84
   109 / 797
сегодня в 17:49
Договорные турниры
ХрюшенНос
ХрюшенНос
сегодня в 17:46
Дед ахеню нести не будет.
dimagas1
dimagas1
   92 / 797
сегодня в 17:39
Ну так старт чемпионатов на пару недель отличается,все логично.
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