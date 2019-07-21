Сарри: «„Тоттенхэм“ был готов к матчу лучше нас»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Тоттенхэма».
Это была трудная игра против серьезного соперника. Видно, что «Тоттенхэм» давно начал подготовку к сезону. Они были быстрее нас, ну и физически соперник был готов лучше нас. У нас же еще вся подготовка к сезону впереди.
Рад, что мой любимый клуб никогда не опускался до уровня мафиозного кабинета)
Рад, что мой любимый клуб никогда не опускался до уровня мафиозного кабинета)
Сарри после проигрыша Скудеттки: судейский корпус во главе с Даниэлем Орсато был в годовом отпуске
Сарри после вылета из Кубка Италии: в кабинетах был неприемный день
Сарри после проигрыша Скудеттки: судейский корпус во главе с Даниэлем Орсато был в годовом отпуске
Сарри после вылета из Кубка Италии: в кабинетах был неприемный день