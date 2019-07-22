ГлавнаяНовости

Вильена: «Мы не слабее „Порту“»

вчера, 23:07
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб ПортуПорту06.08.2019 в 01:00 Не начался

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена прокомментировал результаты жеребьевки квалификации Лиги чемпионов, где им достался «Порту».

«Порту» был и остается очень серьезным соперником. Сам я с этим коллективом никогда не встречался, но мне хорошо известно, что португальские команды всегда играют в агрессивный, атакующий футбол и заряжены на победу. Знаю, что «Порту» недавно продал двух ведущих игроков, но, уверен, подбор исполнителей там таков, что это существенно не скажется на силе клуба.

Близко я ни с кем из игроков «Порту» не знаком, но в свое время в Нидерландах поиграл против мексиканца Хесуса Короны, который выступал за «Твенте». Это хороший атакующий вингер, но у нас в «Краснодаре» тоже немало футболистов высокого уровня, и мы, как команда, ничуть не слабее. Поэтому, считаю, шансы соперников примерно равны. Мы должны верить в себя, качественно подготовиться к этим матчам и выйти на поле с верой в собственный успех – тогда у нас все получится.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вандерсон: «Нам достался самый сильный из всех возможных оппонентов»
Вчера, 23:16 Комментарии4
Кайо: «„Порту“ – сильная команда с большим потенциалом»
Вчера, 23:10 Комментарии1
Гаврилов: «Пусть руководство „Спартака“ решает, нужен Ханни или нет»
Вчера, 20:29 Комментарии13
Лопырева: «В Ростове появились спутники нашего чемпионата 90-х и нулевых»
Вчера, 20:07 ФотоКомментарии15
Место проведения матча «Оренбург» - «Зенит» определят во вторник
Вчера, 18:28 Комментарии47
Цорн: «„Тун“ - это сильный соперник»
Вчера, 18:14 Комментарии24
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
minai
minai
   188 / 824
сегодня в 00:27
Ну и опрокиньте их нахрен !
beefs
beefs
   75 / 824
сегодня в 00:12
молодца!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100