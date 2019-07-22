ГлавнаяНовости

Гаврилов: «Пусть руководство „Спартака“ решает, нужен Ханни или нет»

сегодня, 20:29

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал переход полузащитника москвичей Софьяна Ханни в «Аль-Гарафу».

Пусть руководство «Спартака» решает, нужен он или нет. Посмотрите на статистику Ханни, проанализируйте количество игр, сколько он забил и сделал голевых передач, вам сразу будет все понятно!

Составы команд меняются каждый год. Некоторые пытаются сами куда-то перейти, как Вальбуэна из «Динамо», он мучился-мучился в нашем чемпионате и ушел в Европу, где ему интереснее выступать. Халку в «Зените» было все равно, его устраивали деньги, которые платят, средний чемпионат, в котором упираться особо не надо, конкуренции у него не было, поэтому он спокойно себя чувствовал. Так что уход любого футболиста с чем-то связан.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Лопырева: «В Ростове появились спутники нашего чемпионата 90-х и нулевых»
Сегодня, 20:07 ФотоКомментарии14
Место проведения матча «Оренбург» - «Зенит» определят во вторник
Сегодня, 18:28 Комментарии30
Цорн: «„Тун“ - это сильный соперник»
Сегодня, 18:14 Комментарии23
VAR будет использоваться во всех матчах РПЛ после зимней паузы
Сегодня, 17:23 Комментарии27
Ари: «Нам будет сложно, но я верю в победу»
Сегодня, 16:35 Комментарии9
Нигматуллин: «„Спартак“ - уважающая себя команда»
Сегодня, 16:25 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Михалыч 75
Михалыч 75 ответил ziborock
   381 / 829
сегодня в 21:56
Без подколок...Промес, Зе Луиш - да! Остальные не ахти!
а Еременко ?
вся его ценность в его голове и ногах
andreika20133
andreika20133
   294 / 829
сегодня в 21:36
Всё что делает спартак --- ПОЗОР России.
RIR68
RIR68 ответил FROLL 001
   70 / 829
сегодня в 21:31
Бестолковый Цорн привезёт еще одного Педру бестолкового. Гыгыгы
Цорну пофигу, за него папа отрабатывает.
Roger Young
Roger Young
   128 / 829
сегодня в 21:29
КПД Ханни такой же, как у всех остальных в Спартаке. Нужно поднимать вопрос не о том нужно ли его оставить, а о том зачем вообще брать таких игроков, как Ханни.

В последние годы кроме Промеса одно убожество.
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
   24 / 829
сегодня в 21:21
Моё скромное мнение..... Промес...Зе Луиш...Глушаков...Ерёменко...Ханни....заметно сильней пришедших им на смену...... А значит усиление команды при трансферах вещь не первостепенная.... Сделки ради прибыли...
Без подколок...Промес, Зе Луиш - да! Остальные не ахти!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 829
сегодня в 21:16
Моё скромное мнение.....

Промес...Зе Луиш...Глушаков...Ерёменко...Ханни....заметно сильней пришедших им на смену......

А значит усиление команды при трансферах вещь не первостепенная....
Сделки ради прибыли...
pomor45
pomor45 ответил FROLL 001
   98 / 829
сегодня в 21:16
Бестолковый Цорн привезёт еще одного Педру бестолкового. Гыгыгы
Моряк моряка видит издалека.
pomor45
pomor45
   98 / 829
сегодня в 21:15
Ветеранам Спартака не мешало бы оставить свой любимый клуб в покое от своего участия в СМИ хотя бы на пару лет .... для начала.
Байкал-38
Байкал-38
   18 / 829
сегодня в 21:06
А при чём тут Вальбуэна и Халк, когда речь о Спартаке и Ханни? Какую то пургу мести начал, от обиды наверное. Даже ветераны понимают, что настоящий Спартак давно уже "умер", а это клуб который даже логотипы Спартака в аренду берут.
cska plus
cska plus
   13 / 829
сегодня в 21:01
    FROLL 001
    FROLL 001
       5 / 829
    сегодня в 20:32
    Бестолковый Цорн привезёт еще одного Педру бестолкового. Гыгыгы
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100