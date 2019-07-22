Гаврилов: «Пусть руководство „Спартака“ решает, нужен Ханни или нет»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал переход полузащитника москвичей в «Аль-Гарафу».

Пусть руководство «Спартака» решает, нужен он или нет. Посмотрите на статистику Ханни, проанализируйте количество игр, сколько он забил и сделал голевых передач, вам сразу будет все понятно!

Составы команд меняются каждый год. Некоторые пытаются сами куда-то перейти, как Вальбуэна из «Динамо», он мучился-мучился в нашем чемпионате и ушел в Европу, где ему интереснее выступать. Халку в «Зените» было все равно, его устраивали деньги, которые платят, средний чемпионат, в котором упираться особо не надо, конкуренции у него не было, поэтому он спокойно себя чувствовал. Так что уход любого футболиста с чем-то связан.