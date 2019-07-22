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Вандерсон: «Нам достался самый сильный из всех возможных оппонентов»

вчера, 23:16
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб ПортуПорту06.08.2019 в 01:00 Не начался

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон прокомментировал результаты жеребьевки квалификации Лиги чемпионов, где им достался «Порту».

Еще до жеребьевки было понятно, что все наши потенциальные соперники – очень сильные команды. По-другому и быть не может, это – Лига чемпионов. Но и мы не слабее, иначе не смогли бы пробиться в этот раунд. В итоге нам достался, возможно, самый сильный из всех возможных оппонентов – «Порту». Что ж, отлично! Значит, будут интересные матчи – и для нас, и для «Порту». Болельщики, думаю, останутся довольны.

Сам я против «Порту» раньше никогда не играл, но высокий уровень этой команды всем известен. Однако и у нас есть немало сильных качеств, думаю, у нас найдется, что противопоставить португальскому клубу.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   69 / 824
вчера в 23:59
Чётко ответил-красава!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   152 / 824
вчера в 23:58
Я думаю не дождемся три команды в группе ЛЧ
Colchoneros
Colchoneros
   123 / 824
вчера в 23:48
Краснодар без шансов!
minai
minai
   188 / 824
вчера в 23:27
Так что опрокинуть их будет оччень приятно !
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