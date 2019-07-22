Вандерсон: «Нам достался самый сильный из всех возможных оппонентов»

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон прокомментировал результаты жеребьевки квалификации Лиги чемпионов, где им достался «Порту».

Еще до жеребьевки было понятно, что все наши потенциальные соперники – очень сильные команды. По-другому и быть не может, это – Лига чемпионов. Но и мы не слабее, иначе не смогли бы пробиться в этот раунд. В итоге нам достался, возможно, самый сильный из всех возможных оппонентов – «Порту». Что ж, отлично! Значит, будут интересные матчи – и для нас, и для «Порту». Болельщики, думаю, останутся довольны.

Сам я против «Порту» раньше никогда не играл, но высокий уровень этой команды всем известен. Однако и у нас есть немало сильных качеств, думаю, у нас найдется, что противопоставить португальскому клубу.