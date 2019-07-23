Источник: «Спартак» продал Ханни не за 8 млн евро, а за 3.5 млн

23 июля 2019, 16:49

Сообщается, что «Спартак» продал полузащитника катарскому клубу «Аль-Гарафа» за 3,5 млн евро, а не за 8 млн евро, как об этом ранее сообщали российские СМИ .

Зарплата Ханни в Катаре составит более 3 млн евро в год. В «Спартаке» 28-летний футболист зарабатывал 2 млн.