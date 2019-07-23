ГлавнаяНовости

Источник: «Спартак» продал Ханни не за 8 млн евро, а за 3.5 млн

23 июля 2019, 16:49

Сообщается, что «Спартак» продал полузащитника Софьяна Ханни катарскому клубу «Аль-Гарафа» за 3,5 млн евро, а не за 8 млн евро, как об этом ранее сообщали российские СМИ.

Зарплата Ханни в Катаре составит более 3 млн евро в год. В «Спартаке» 28-летний футболист зарабатывал 2 млн.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Официально«Рубин» подписал российского игрока из чемпионата Грузии
Вчера, 20:35 ФотоКомментарии2
Наконечник для «Динамо». Знакомимся с Н’Жие
Вчера, 15:30Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии7
ОфициальноН'Жие - игрок московского «Динамо»
Вчера, 12:11 ФотоКомментарии45
ОфициальноКабелья станет игроком «Краснодара»
Вчера, 09:54 Комментарии32
Официально«Урал» заключил контракт с 21-летним российским хавбеком
24 июля ФотоКомментарии7
Официально«Зенит» подписал голкипера «Сарпсборга»
23 июля Комментарии87
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
   208 / 808
24 июля в 21:48
Успокойтесь, источник не досказал. Кроме 3,5 млн ещё в придачу нефть и газ.
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
   5 / 808
24 июля в 13:53
По чесноку?)...такой чеснок только в Питере растет...на болотистых почвах...забооористый)....
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   9 / 808
24 июля в 11:11
Травма((
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   8 / 808
24 июля в 11:09
2 матча 2 асиста, и это тебе не сброс Дзюбы на свободное пространство))) а ведь потом эти дзюбины асисты ровняют с фелигранными подачами Фернандо. Фернандо чемпионство принес и планку держит
При чём здесь вообще Дзюба...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   9 / 808
24 июля в 10:54
2 матча 2 асиста, и это тебе не сброс Дзюбы на свободное пространство))) а ведь потом эти дзюбины асисты ровняют с фелигранными подачами Фернандо. Фернандо чемпионство принес и планку держит
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   8 / 808
24 июля в 10:09
Леандро пока что лодырь знатный, а кубок латиносов уровнем кубка тины канделаки. Его уровень китай, а 47 млн это несусветная чушь, как и 40 млн за Силессена из барсы. Финансовый фэйерплэй диктует правила, Леандро дурака валяет последние годы, не даром его игроки псж хотели побить за отвратительную форму, и это факт а не домыслы про "входящего в двадцатку"))) Вот Фернандо топ, две асиста уже
Ты тоже заметил комичность ситуации.....
Спартак по-чесноку забил лишь 1 гол.......но у Фернандо аж 2 ассиста...))
Это раньше он был слабозаметен...на фоне умеющих играть Промеса и Глушакова...
А теперь он вновь станет Фернандищем...а не Фернандо...такую статистику нарисуют хоть в сборную зови...))

Игрок не плохой,спору нет...но для "самого дорогого приобретения Спартака за всю историю" мог бы быть стабильней и полезней....

....2 ассиста...))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   9 / 808
24 июля в 09:35
Леандро пока что лодырь знатный, а кубок латиносов уровнем кубка тины канделаки. Его уровень китай, а 47 млн это несусветная чушь, как и 40 млн за Силессена из барсы. Финансовый фэйерплэй диктует правила, Леандро дурака валяет последние годы, не даром его игроки псж хотели побить за отвратительную форму, и это факт а не домыслы про "входящего в двадцатку")))
Вот Фернандо топ, две асиста уже
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   8 / 808
24 июля в 09:23
Ну это уже эмоции, понимаю, мы вдоволь над ПСЖ насмеялись
Леандро Паредес - один лучших полузащитников,входящий в 20-ку рейтинга в своём амплуа.
Единственный аргентинец вошедший в символическую сборную прошедшего Кубка Америки..
И покупка его французами игрока его уровня за относительно небольшие 47 млн,при сумашедших ценах на еврорынке несомненно плюс и ПСЖ и Зениту....


Но вот что побудило Порту,клуба входящеге в 10-ку рейтинга УЕФА приобрести нападающего чьи возможности и результаты варьируются в рейтинге нападающих между 179-м и 213-м местами....вопрос.....

Надеюсь не только знакомство тренера и игрока....
В играх с Краснодаром посмотрим....да и не только...
.....и никаких эмоций...))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   9 / 808
24 июля в 08:12
Ну это уже эмоции, понимаю, мы вдоволь над ПСЖ насмеялись
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   8 / 808
24 июля в 07:50
Ваши уже насмешили весь соккер говоря что Спартак Зе Луиша и за 5 не продаст)))))
Это не "наши" насмешили...а Порту....и не весь соккер....а всю Европу...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   24 / 808
24 июля в 07:28
Купили за 12, через полтора года продали в Катар за 3,5.
Зато вратаря, с ценником в 25к евро купили в 100 раз дороже.
Над спартаком смеются все агенты мира - бездонная мазутная бочка по отмыву бабла.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил cska1948
   9 / 808
24 июля в 07:18
В облаках....

Милан принадлежит китайцам, и это давным давно не "Милан"
cska1948
cska1948 ответил 25процентный клоун
   47 / 808
24 июля в 06:04
Я совсем другими лекалами измеряю, если Бэйл не приносит пользу Реалу то отличным мастером он не перестает быть. Я о том что с людьми надо по людски, а с профессионалами профессионально. Ханни не виноват в тм что не заиграл, не наш игрок. А Хонда ушел в китайский клуб и на меньшие деньги
Доброе утро! О Хонде после его ухода из Милана: "«Пачука»
После ухода из «Милана» пребывал в статусе свободного агента. 14 июля 2017 года подписал контракт с мексиканской «Пачукой». 23 августа дебютировал за клуб, выйдя на замену на 58-й минуте матча против «Крус Асуль», и на 77-й минуте отличился дебютным голом[19].

«Мельбурн Виктори»
6 августа 2018 года Хонда подписал однолетний контракт с австралийским клубом «Мельбурн Виктори». Его зарплата в клубе составит $2,9 млн[20]. В конце мая 2019 года покинул австралийский клуб и заявил, что будет искать новый клуб[21]." И где здесь Китай? И потом, не забывайте, что Ханни на ПЯТЬ лет моложе Хонды. И главное! Хонда осуществил свою мечту, он был игроком Милана. Не думаю, что пределом мечтаний Ханни было стать игроком чемпионата Катара. И пожалуй хватит мусолить эту тему.
itujan
itujan
   66 / 808
24 июля в 03:16
На трех новых зулуов не хватитю
Гавроша
Гавроша
   35 / 808
24 июля в 01:44
А может спартак заплатил, чтобы от него избавиться и взять нового зулуса?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 808
24 июля в 00:42
Зарплата Ханни в Катаре составит более 3 млн евро в год. В «Спартаке» 28-летний футболист зарабатывал 2 млн.

Так ему ещё и миллион недоплачивали...??
Правильно что ушёл...
Союзник противников
Союзник противников
   193 / 808
23 июля в 23:30
Остальные четыре с половиной распихали по карманам.Но это ничего,всё равно ведь деньги остались в стране! Но это не точно...
mugik1973
mugik1973
   144 / 808
23 июля в 23:20
100% источником этой информации является шнобель
25процентный клоун
25процентный клоун ответил cska1948
   9 / 808
23 июля в 22:58
Я совсем другими лекалами измеряю, если Бэйл не приносит пользу Реалу то отличным мастером он не перестает быть. Я о том что с людьми надо по людски, а с профессионалами профессионально. Ханни не виноват в тм что не заиграл, не наш игрок.
А Хонда ушел в китайский клуб и на меньшие деньги
cska1948
cska1948 ответил 25процентный клоун
   47 / 808
23 июля в 22:28
Стоп стоп, а армейцы нашли замену Хонде? Нет конечно. А Халку нашли замену?
Потому что ХОРОШЕМУ игроку очень трудно найти полноценную замену я, в отличии от вас, не радуюсь уходу ХОРОШИХ игроков из моей любимой команды. Вы же, считая Хенни классным игроком очень рады его уходу в Катар. Но если Цорн так быстро нашёл ему замену, может ни таким и классным был ваш Ханни? А ваша радость объясняется тем, что сбагрили балласт.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил cska1948
   9 / 808
23 июля в 22:18
Стоп стоп, а армейцы нашли замену Хонде? Нет конечно. А Халку нашли замену?
cska1948
cska1948 ответил 25процентный клоун
   47 / 808
23 июля в 22:15
Цорн закрыл позицию алжирца без потерь за считаные дни, гений
Я Вам напоминаю, что найти замену лавочника не проблема. Пусть Цорн найдёт замену Промесу, тогда поговорим о его гениальности.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил cska1948
   9 / 808
23 июля в 22:11
Цорн закрыл позицию алжирца без потерь за считаные дни, гений
cska1948
cska1948 ответил 25процентный клоун
   47 / 808
23 июля в 22:10
Спартак не стал упираться в отступные, а агент в вою очередь заинтересовал алжирца гораздо лучшим контрактом. Симбиоз профессионалов и порядочных людей. А Ханни брали не на перспективу, он спелый был, просто не подошел, да и на время попал тяжелое. Не стыдно в Катар
А чего СпаМу упираться за игрока, который НЕ нужен? Сбагрили и перекрестились, а вы тут Цорну дифирамбы поёте! Хонда был нужен ЦСКА, так за него уперлись.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил cska1948
   9 / 808
23 июля в 22:06
Спартак не стал упираться в отступные, а агент в вою очередь заинтересовал алжирца гораздо лучшим контрактом. Симбиоз профессионалов и порядочных людей.
А Ханни брали не на перспективу, он спелый был, просто не подошел, да и на время попал тяжелое. Не стыдно в Катар
cska1948
cska1948 ответил 25процентный клоун
   47 / 808
23 июля в 22:02
Есть материалы где он говорит о желании играть постоянно в основе, поэтому и помогли ему с поиском команды, это его дух, дух бойца, лавка не его. Его услышали, Хонду нет
Кто помог? Его личный агент! А СпаМ здесь с какого боку? Вы, человек, который наверняка гордится величием СпаМа, переходом игрока из вашей команды в Катар не гордится, а стыдиться должны.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил cska1948
   9 / 808
23 июля в 21:58
Есть материалы где он говорит о желании играть постоянно в основе, поэтому и помогли ему с поиском команды, это его дух, дух бойца, лавка не его. Его услышали, Хонду нет
cska1948
cska1948 ответил 25процентный клоун
   47 / 808
23 июля в 21:54
С радостью, но только при обоюдном согласии, а не как с Хондой
А где можно прочитать о желании Ханни играть в Катаре?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил cska1948
   9 / 808
23 июля в 21:53
С радостью, но только при обоюдном согласии, а не как с Хондой
cska1948
cska1948 ответил 25процентный клоун
   47 / 808
23 июля в 21:49
Нет, просто нравится, очень, как быстро дела добрые делает Цорн
Цорн может сделать доброе дело, продать с увеличением контракта, большей половине игроков СпаМа, продав их в Китай. А Вы за них порадуетесь.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100