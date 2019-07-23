Источник: «Спартак» продал Ханни не за 8 млн евро, а за 3.5 млн

Сообщается, что «Спартак» продал полузащитника Софьяна Ханни катарскому клубу «Аль-Гарафа» за 3,5 млн евро, а не за 8 млн евро, как об этом ранее сообщали российские СМИ.
Зарплата Ханни в Катаре составит более 3 млн евро в год. В «Спартаке» 28-летний футболист зарабатывал 2 млн.
Спартак по-чесноку забил лишь 1 гол.......но у Фернандо аж 2 ассиста...))
Это раньше он был слабозаметен...на фоне умеющих играть Промеса и Глушакова...
А теперь он вновь станет Фернандищем...а не Фернандо...такую статистику нарисуют хоть в сборную зови...))
Игрок не плохой,спору нет...но для "самого дорогого приобретения Спартака за всю историю" мог бы быть стабильней и полезней....
....2 ассиста...))
Спартак по-чесноку забил лишь 1 гол.......но у Фернандо аж 2 ассиста...))
Это раньше он был слабозаметен...на фоне умеющих играть Промеса и Глушакова...
А теперь он вновь станет Фернандищем...а не Фернандо...такую статистику нарисуют хоть в сборную зови...))
Игрок не плохой,спору нет...но для "самого дорогого приобретения Спартака за всю историю" мог бы быть стабильней и полезней....
....2 ассиста...))
Вот Фернандо топ, две асиста уже
Вот Фернандо топ, две асиста уже
Единственный аргентинец вошедший в символическую сборную прошедшего Кубка Америки..
И покупка его французами игрока его уровня за относительно небольшие 47 млн,при сумашедших ценах на еврорынке несомненно плюс и ПСЖ и Зениту....
Но вот что побудило Порту,клуба входящеге в 10-ку рейтинга УЕФА приобрести нападающего чьи возможности и результаты варьируются в рейтинге нападающих между 179-м и 213-м местами....вопрос.....
Надеюсь не только знакомство тренера и игрока....
В играх с Краснодаром посмотрим....да и не только...
.....и никаких эмоций...))
Единственный аргентинец вошедший в символическую сборную прошедшего Кубка Америки..
И покупка его французами игрока его уровня за относительно небольшие 47 млн,при сумашедших ценах на еврорынке несомненно плюс и ПСЖ и Зениту....
Но вот что побудило Порту,клуба входящеге в 10-ку рейтинга УЕФА приобрести нападающего чьи возможности и результаты варьируются в рейтинге нападающих между 179-м и 213-м местами....вопрос.....
Надеюсь не только знакомство тренера и игрока....
В играх с Краснодаром посмотрим....да и не только...
.....и никаких эмоций...))
Зато вратаря, с ценником в 25к евро купили в 100 раз дороже.
Над спартаком смеются все агенты мира - бездонная мазутная бочка по отмыву бабла.
Зато вратаря, с ценником в 25к евро купили в 100 раз дороже.
Над спартаком смеются все агенты мира - бездонная мазутная бочка по отмыву бабла.
Милан принадлежит китайцам, и это давным давно не "Милан"
Милан принадлежит китайцам, и это давным давно не "Милан"
После ухода из «Милана» пребывал в статусе свободного агента. 14 июля 2017 года подписал контракт с мексиканской «Пачукой». 23 августа дебютировал за клуб, выйдя на замену на 58-й минуте матча против «Крус Асуль», и на 77-й минуте отличился дебютным голом[19].
«Мельбурн Виктори»
6 августа 2018 года Хонда подписал однолетний контракт с австралийским клубом «Мельбурн Виктори». Его зарплата в клубе составит $2,9 млн[20]. В конце мая 2019 года покинул австралийский клуб и заявил, что будет искать новый клуб[21]." И где здесь Китай? И потом, не забывайте, что Ханни на ПЯТЬ лет моложе Хонды. И главное! Хонда осуществил свою мечту, он был игроком Милана. Не думаю, что пределом мечтаний Ханни было стать игроком чемпионата Катара. И пожалуй хватит мусолить эту тему.
После ухода из «Милана» пребывал в статусе свободного агента. 14 июля 2017 года подписал контракт с мексиканской «Пачукой». 23 августа дебютировал за клуб, выйдя на замену на 58-й минуте матча против «Крус Асуль», и на 77-й минуте отличился дебютным голом[19].
«Мельбурн Виктори»
6 августа 2018 года Хонда подписал однолетний контракт с австралийским клубом «Мельбурн Виктори». Его зарплата в клубе составит $2,9 млн[20]. В конце мая 2019 года покинул австралийский клуб и заявил, что будет искать новый клуб[21]." И где здесь Китай? И потом, не забывайте, что Ханни на ПЯТЬ лет моложе Хонды. И главное! Хонда осуществил свою мечту, он был игроком Милана. Не думаю, что пределом мечтаний Ханни было стать игроком чемпионата Катара. И пожалуй хватит мусолить эту тему.
Так ему ещё и миллион недоплачивали...??
Правильно что ушёл...
Так ему ещё и миллион недоплачивали...??
Правильно что ушёл...
А Хонда ушел в китайский клуб и на меньшие деньги
А Хонда ушел в китайский клуб и на меньшие деньги
А Ханни брали не на перспективу, он спелый был, просто не подошел, да и на время попал тяжелое. Не стыдно в Катар
А Ханни брали не на перспективу, он спелый был, просто не подошел, да и на время попал тяжелое. Не стыдно в Катар