Сильный, но слабый. «Спартак» сбагрил Ханни в Катар

вчера, 12:15

Ханни – загадочный футболист. У него есть сильные качества и интересные скиллы, но формат большого футбола ему не вполне подходит. «Соккер.ру» прощается с Софьяном.

За полтора года, которые Ханни провел в России, ему так и не удалось полностью адаптироваться к плотному футболу РПЛ и поставить на поток удачные матчи. Безусловно, Софьян попал в «Спартак» в непростое время крушения чемпионской команды, свержения идола Карреры и прихода Олега «футбол Бескова и Романцева за четыре месяца без регистрации и СМС» Кононова, то есть внешние факторы, идеологическая и тактическая разобщенность команды тоже мешали Ханни себя проявить.

С другой стороны, при всех тренерах Ханни на первых порах получал кредит доверия, но постепенно выпадал из стартового состава и становился техничной и высокооплачиваемой обузой на скамейке запасных. Софьян скажет, что в «Спартаке» ему так и не нашли места на поле, выпускали не на тех позициях – то слева, то в тройке центральных полузащитников, а алжирец лучше всего чувствует себя в роли свободного художника «под» большим нападающим.

И да, Ханни лучше всего себя проявил в тех матчах за «Спартак», где ему предоставляли больше свободы, но я понимаю тренеров, которые со временем лишали Софьяна преференций. Держать Ханни на поле на его условиях означает автоматическое сужение тактических вариантов, нужно рассчитывать, что в команде 9 полевых игроков + внесистемный Софьян. Такое особое отношение можно оправдать только исключительностью футболиста, но Ханни не стал спартаковским Месси, на один удачный матч у него приходилось два блеклых.

В 38 встречах алжирец забил 6 голов и выполнил 4 «ассиста», причем в 2019 году вообще остался без результативных действий. Учитывая позицию и роль, на которую претендовал Ханни, количество голевых передач удручает, полузащитник даже забивал чаще, то есть мозговым центром атаки он точно не стал. Софьян эпизодически принимал участие в симпатичных быстрых комбинациях на подходе к воротам, памятен гол в ворота «Ростова», который Ханни организовал вместе с Квинси, но в глобальном смысле алжирец в «Спартаке» оказался антикомандным игроком.

Повторюсь, возможно, Каррера и Кононов недостаточно преданно верили в таланты Ханни. Все мы видели, что алжирец хорошо оснащен технически, у него работает футбольное соображение и воображение, то есть речь о сильном футболисте в сферическом вакууме, но это не то же самое, что быть сильным игроком в битве 11 на 11 на футбольном поле, где есть друзья и враги, давление и ответственность, удары по ногам и необходимость бегать, потеть, проявлять характер. Вот тут-то у Ханни и начинались проблемы.

Во-первых, алжирца не хватает на всю игру, об этом прямым текстом говорил Массимо Каррера еще в прошлом году, когда его спросили о заменах Ханни во втором тайме. То есть человек хочет особую роль в команде, под него должны заточить тактику, но сам он в должном темпе способен отыграть только 60-70 минут, потом требуется замена, которая влечет за собой изменения в системе игры команды. Не удивительно, что тренеры, не получив грандиозного профита, постепенно сворачивали лавочку и пытались найти Ханни другое применение, но универсализм не входит в число благодетелей полузащитника.

Из 38 матчей за «Спартак» с первой до последней минуты Ханни сыграл только в девяти! 20 раз его меняли по ходу встречи, еще девять раз он сам выходил на замену. Если футболиста меняют в 70% матчей, которые он начинает в стартовом составе, вряд ли имеем дело с переходящей из игры в игру тактической необходимостью, это уже систематический процесс, причина которого, очевидно, в особенностях «физики» футболиста. Ханни не хватает на полный матч в интенсивном футболе. А чтобы получить право играть пешком, нужно предъявить сильные аргументы, которые Софьян не смог предъявить.

Возможно, не смог в том числе из-за характера. Так, когда в начале прошлого сезона Каррера не выпускал Ханни на поле, тот начал жаловаться в «твиттере». Демонстративные обиды не красят профессионального спортсмена. Кстати, Каррера тогда дал шанс Ханни себя проявить, видимо, рассчитывая, что Софьян конвертирует свое недовольство в спортивную злость, но алжирец себя не проявил.

Считаю, что у Ханни было достаточно возможностей стать важным для «Спартака» игроком, однако сотканный из футбольных противоречий игрок не смог стать «самым главным» или хотя бы важной частью команды. Софьян оказался из редкой породы игроков, которые сильны сами по себе, но слабы в командной игре. Большая удача для «Спартака», что нашелся покупатель на Ближнем Востоке. Сообщается, что московский клуб пристроил Ханни в «Аль-Гарафу» за ту же сумму, которую потратил на приобретение полтора года назад – 8 миллионов евро. Хорошая сделка для «красно-белых».