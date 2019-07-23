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Гацкан стал игроком «Крыльев Советов»

23 июля 2019, 15:13

«Крылья Советов» подтвердили переход 35-летнего полузащитника Александра Гацкана.

Самарский клуб заключил с футболистом соглашение по схеме «1+1». В «Крыльях Советов» хавбек будет выступать под номером «8». Гацкан присоединится к команде в среду на утренней тренировке.

Напомним, в июле Гацкан покинул «Ростов», в котором занимал должность капитана.

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23 июля Комментарии87
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Все комментарии
ОПС
ОПС
   267 / 808
24 июля в 04:20
Удачи в новом клубе!
Doping87
Doping87
   412 / 808
23 июля в 22:29
Гацкан, это 100% усиление для КС.
nautilus163
nautilus163
   131 / 808
23 июля в 20:51
Теперь у нас два молдованина и один румын!
Ravshan878
Ravshan878
   16 / 808
23 июля в 19:47
Колачева туда же. Анюков, Гацкан и Колач.Старики разбоеники.
holms918
holms918
   414 / 808
23 июля в 19:05
Усиление+опыт. Удачи!
cska plus
cska plus
   13 / 808
23 июля в 18:54
Удачи Саше!
dok66
dok66
   535 / 808
23 июля в 18:05
Борозды точно не испортит
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
23 июля в 17:52
Крылья превращаются в притон 35+
Санчо Панса
Санчо Панса
   138 / 808
23 июля в 17:43
Мощный трансфер для самарцев! Удачи и успехов некогда бессменному капитану Ростова на берегах Волги.
Indian
Indian ответил Jake Sully
   563 / 808
23 июля в 17:42
Рыжиков там же.
Компания под домино в самый раз
RussianMango
RussianMango ответил Питер Ман
   222 / 808
23 июля в 17:32
Меньше комментаторов слушай...может посты начнешь умнее писать, а то всё детский лепет.
Z. Kramer
Z. Kramer
   154 / 808
23 июля в 17:23
Всех развёл Гацкан, как и Анюков.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   245 / 808
23 июля в 17:13
Говорили же по телику,что завершил карьеру...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Roger Young
   199 / 808
23 июля в 16:52
Вы считаете,что Гацкан без Вашего ущербного и завистливого мнения не разберётся как ему карьеру продолжать???!
kts
kts ответил Питер Ман
   419 / 808
23 июля в 16:41
А комментатор на матче с пупсиками сказал что Гацкан завершает карьеру, получается, любые средства хороши, чтобы сбежать из пердивщика и поиграть хоть пару лет в приличном клубе, поздравляю Гацкана!!!
В каком месте он приличный ? )))
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 808
23 июля в 16:19
Вполне сможет помочь
11-и метровый
11-и метровый
   48 / 808
23 июля в 16:18
Давно пора было сбежать из Пердивщика.
Roger Young
Roger Young
   182 / 808
23 июля в 16:08
Нельзя просто взять и завершить карьеру по-человечески.

Надо до пенсии чесать бабло и катать договорняки в аутсайдерах при этом играя ниже самого худшего уровня.

Молодец, Гацкан, так держать...
Правдин Семён
Правдин Семён
   113 / 808
23 июля в 15:55
Потеря для Ростова. КС станут еще опаснее.
Ладожский
Ладожский
   18 / 808
23 июля в 15:54
Хоть в нормальном клубе поиграет.
Zenit_84
Zenit_84
   76 / 808
23 июля в 15:53
Бенефис
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
   440 / 808
23 июля в 15:44
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
       57 / 808
    23 июля в 15:42
    Полку ветеранов прибыло.
    Jake Sully
    Jake Sully
       98 / 808
    23 июля в 15:31
    прям ветеранская команда собирается в Самаре... Анюков, Гацкан...
    Питер Ман
    Питер Ман
       30 / 808
    23 июля в 15:23
    А комментатор на матче с пупсиками сказал что Гацкан завершает карьеру, получается, любые средства хороши, чтобы сбежать из пердивщика и поиграть хоть пару лет в приличном клубе, поздравляю Гацкана!!!
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