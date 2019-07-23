Гацкан стал игроком «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» подтвердили переход 35-летнего полузащитника Александра Гацкана.
Самарский клуб заключил с футболистом соглашение по схеме «1+1». В «Крыльях Советов» хавбек будет выступать под номером «8». Гацкан присоединится к команде в среду на утренней тренировке.
Напомним, в июле Гацкан покинул «Ростов», в котором занимал должность капитана.
Компания под домино в самый раз
Компания под домино в самый раз
Надо до пенсии чесать бабло и катать договорняки в аутсайдерах при этом играя ниже самого худшего уровня.
Молодец, Гацкан, так держать...
Надо до пенсии чесать бабло и катать договорняки в аутсайдерах при этом играя ниже самого худшего уровня.
Молодец, Гацкан, так держать...