«Реал» подтвердил, что Асенсио повредил крестообразную связку колена

«Реал» сообщил о результатах обследования полузащитника Марко Асенсио. Футболист повредил колено в матче Международного Кубка чемпионов против «Арсенала» и покинул поле на носилках.
У Асенсио выявлен разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни хавбек перенесет операцию.
Сроки восстановления не сообщаются, но есть риск, что Асенсио в следующем сезоне на поле не появится.
Марко прежде всего выздоровления и психологически держаться.
Марко прежде всего выздоровления и психологически держаться.
Здоровья Асенсио.
Здоровья Асенсио.
здоровья пацану.
здоровья пацану.
Здоровья джигиту,молодой еще,главное духом не падать.
Но кресты это реально пздц.
Здоровья джигиту,молодой еще,главное духом не падать.
Но кресты это реально пздц.
Здоровья Марко
Здоровья Марко