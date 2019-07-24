«Реал» подтвердил, что Асенсио повредил крестообразную связку колена

24 июля 2019, 14:13

«Реал» сообщил о результатах обследования полузащитника . Футболист повредил колено в матче Международного Кубка чемпионов против «Арсенала» и покинул поле на носилках.

У Асенсио выявлен разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни хавбек перенесет операцию.

Сроки восстановления не сообщаются, но есть риск, что Асенсио в следующем сезоне на поле не появится.