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«Реал» подтвердил, что Асенсио повредил крестообразную связку колена

24 июля 2019, 14:13

«Реал» сообщил о результатах обследования полузащитника Марко Асенсио. Футболист повредил колено в матче Международного Кубка чемпионов против «Арсенала» и покинул поле на носилках.

У Асенсио выявлен разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни хавбек перенесет операцию.

Сроки восстановления не сообщаются, но есть риск, что Асенсио в следующем сезоне на поле не появится.

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Все комментарии
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
   597 / 808
24 июля в 21:09
здоровья
рус фан
рус фан
   100 / 808
24 июля в 20:19
Марко в 23 года и так поломался, хуже крестов трудно представить травму для футболиста, это как в хоккее 3 сотрясения мозга, то есть последующая такая же травма обычно заканчивает карьеру и вторые кресты это уже приговор фактически.
Марко прежде всего выздоровления и психологически держаться.
bsww
bsww
   483 / 808
24 июля в 19:30
Как бы это плохо не было, но с другой стороны. Это "хорошая" новость, он до нового года играть не будет. А потом восстанавливаться и если не спешить, то может выйти в тонус к ЧЕ 2020 и среди всех будет свеженьким огурчиком
cevin cigan
cevin cigan
   44 / 808
24 июля в 19:28
Мало того,что "кресты" физическая травма(это пол беды),так она игрока ломает морально. Эта "зараза" бьёт по мозгам и сидит как заноза(кто сталкивался тот поймёт) Человека преследует панический страх рецидива.Под сознанием в "стыки" не идёшь(убираешь ноги),куча комплексов,а попросту боязнь снова сломаться....вообщем мужества Марко!!!
cska plus
cska plus
   13 / 808
24 июля в 18:28
Марко пожелаем здоровья!
Romeo 777
Romeo 777
   179 / 808
24 июля в 18:06
Капец...кресты всё же. Жаль пацана.
Ruslik1982
Ruslik1982
   303 / 808
24 июля в 17:34
вот и Бейл пригодится
Ozabot
Ozabot
   215 / 808
24 июля в 17:33
«Арсенал» оказал себе медвежью услугу. Теперь «Реал» не продаст им Себальоса, ибо кому-то надо будет играть на позиции Асенсио.
neomessi
neomessi
   399 / 808
24 июля в 17:29
Уххххх, здоровья парню((
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   273 / 808
24 июля в 17:22
Это значит для Аченсио сезон который еше не начался закончился,врядли он после травмы наберет хорошую форму,в этом трансферном окне врядли его кто то купит инвалида,Реалу теперь вновь надо выйти на трансферный рынок,или молиться на Бэйла,так что Реалу ниче не светит в этом сезоне,если не купят Неймара ,Мбаппе.
NGYRZ
NGYRZ
   28 / 808
24 июля в 16:49
Травмы Реал преследуют.

Здоровья Асенсио.
cannongun
cannongun
   315 / 808
24 июля в 16:36
так сломаться в товарняке еще надо уметь. и зачем.
здоровья пацану.
Санчо Панса
Санчо Панса
   138 / 808
24 июля в 16:05
Вот это новость:( Один из лидеров мадридского Реала в лазарете, эх....Здоровья тебе, Марко! Тебя будет очень не хватать на поле, мда.
Foxes
Foxes
   269 / 808
24 июля в 16:03
Здоровья!
STVA 1
STVA 1
   67 / 808
24 июля в 15:54
Ещё и сезон то не начался!Здоровья!
4RT
4RT
   186 / 808
24 июля в 15:53
Вот кому нужны такие игры? Ещё чемпионаты не начались,а футболисты уже измучены и покалечены
Incredulous
Incredulous
   92 / 808
24 июля в 15:39
Такая отличная предсезонка и такой нелепый случай, который теперь может стоить карьеры пацану. Здоровья вагон парню и сил как физических, так и моральных!
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 808
24 июля в 15:32
Полгода минимум.
Columb
Columb
   58 / 808
24 июля в 15:12
Здоровья!
particular
particular
   7 / 808
24 июля в 15:07
Подобные травмы, вполне, способны подкорректировать трансфертные расклады клуба... Список купи-продай на сезон может видоизмениться...
No problem
No problem
   127 / 808
24 июля в 15:02
Началось бл****,
Здоровья джигиту,молодой еще,главное духом не падать.
Но кресты это реально пздц.
spartach091
spartach091
   103 / 808
24 июля в 14:45
Пздц полный

Здоровья Марко
Букмекер920
Букмекер920
   700 / 808
24 июля в 14:37
Шанс для Браима
NbKA555
NbKA555
   165 / 808
24 июля в 14:37
Очень жаль..Скорейшего выздоравления！Беда...
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
24 июля в 14:31
Печально! Здоровья!
drug01
drug01
   89 / 808
24 июля в 14:16
Не повезло парню!!!
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