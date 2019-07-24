У Асенсио подозрение на разрыв крестообразной связки

24 июля 2019, 06:53

Полузащитник «Реала» и сборной Испании получил повреждение в матче Международного Кубка чемпионов с «Арсеналом» и покинул поле на носилках.

Как отмечает источник, у 23-летнего хавбека подозрение на разрыв крестообразной связки левого колена. Если диагноз подтвердится, Асенсио может пропустить 8-9 месяцев.

Травму испанца прокомментировал главный тренер «Реала» .