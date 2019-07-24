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У Асенсио подозрение на разрыв крестообразной связки

24 июля 2019, 06:53
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗакончился после серии пенальти

Полузащитник «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио получил повреждение в матче Международного Кубка чемпионов с «Арсеналом» и покинул поле на носилках.

Как отмечает источник, у 23-летнего хавбека подозрение на разрыв крестообразной связки левого колена. Если диагноз подтвердится, Асенсио может пропустить 8-9 месяцев.

Травму испанца прокомментировал главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Мы обеспокоены, так как это колено. Марко отправился прямиком в больницу на обследование. Но травма выглядит плохо. Это худший день для нас.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   161 / 808
24 июля в 15:56
оей...жаль Марко...Здоровья...невезуха, это должен был стать определяющий сезон, как бы под откос не пошла карьера после этого...Сейчас сезон становления команды, через год будет тяжко вливаться в уже сбалансированный состав...
ЮЗИК
ЮЗИК
   177 / 808
24 июля в 14:53
Здоровья Марко!
Incredulous
Incredulous ответил Hamman
   92 / 808
24 июля в 09:56
Это не просто свинство, это гниль. Знают, что в официальном поединке против Реала им ничего не светит, и решили подлостью победить. Это как в боксе удар после гонга, когда по-честному победить не можешь. Ну и чего добились? Даже если бы и победили, эта победа не имеет никакого веса, а парню возможно всю карьеру поломали, уроды.
Hamman
Hamman
   389 / 808
24 июля в 09:40
Марко здоровья!
Не понятен был излишний ,, боевой,, настрой лондонцев. Матч товарищеский по всем параметрам, а некоторые игроки арсенала шли в стыки и подкаты как будто шел финал кубка Англии. Ясен пень проигрывать не любит никто, но наносить травмы соперникам в предсезонных товарищеских матчах, это свинство...
Zenit_84
Zenit_84
   76 / 808
24 июля в 09:10
Выздоравливай
Don trambon
Don trambon
   56 / 808
24 июля в 08:52
Ну на ближайшие 8-9 месяцев можно лысому не ломать голову куда впихнуть Марко и не ждать от него претензий о малом количестве игрового времени.

Марко здоровья, пусть обойдётся.
GGGringOOO
GGGringOOO
   793 / 808
24 июля в 08:47
Эти кресты- самая жёсткая футбольная подлость. На пустом месте получаются, потом месяцами лечатся
Egorium
Egorium
   45 / 808
24 июля в 08:41
Здоровья!
Тага Дага
Тага Дага
   176 / 808
24 июля в 08:30
Только здоровья парню...23 года и уже кресты.Печально. ..
cska plus
cska plus
   13 / 808
24 июля в 08:26
Здоровья Марко!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   137 / 808
24 июля в 08:03
Ещё пара таких несчастных случаев и Бейл проведет очередной сезон железным игроком основного состава.
Colchoneros
Colchoneros
   109 / 808
24 июля в 07:38
Я уверен!
Это разрыв крестообразной связки!
cevin cigan
cevin cigan
   44 / 808
24 июля в 07:03
....мля....как многие и подумали об этом.....Здоровья Марко!
рус фан
рус фан
   100 / 808
24 июля в 07:03
Если это кресты, то скорее всего сезон для Марко потерян, да и карьера в целом может пошатнуться, Асенсио здоровья.
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