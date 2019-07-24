У Асенсио подозрение на разрыв крестообразной связки

Полузащитник «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио получил повреждение в матче Международного Кубка чемпионов с «Арсеналом» и покинул поле на носилках.
Как отмечает источник, у 23-летнего хавбека подозрение на разрыв крестообразной связки левого колена. Если диагноз подтвердится, Асенсио может пропустить 8-9 месяцев.
Травму испанца прокомментировал главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.
Мы обеспокоены, так как это колено. Марко отправился прямиком в больницу на обследование. Но травма выглядит плохо. Это худший день для нас.
Не понятен был излишний ,, боевой,, настрой лондонцев. Матч товарищеский по всем параметрам, а некоторые игроки арсенала шли в стыки и подкаты как будто шел финал кубка Англии. Ясен пень проигрывать не любит никто, но наносить травмы соперникам в предсезонных товарищеских матчах, это свинство...
Не понятен был излишний ,, боевой,, настрой лондонцев. Матч товарищеский по всем параметрам, а некоторые игроки арсенала шли в стыки и подкаты как будто шел финал кубка Англии. Ясен пень проигрывать не любит никто, но наносить травмы соперникам в предсезонных товарищеских матчах, это свинство...
Марко здоровья, пусть обойдётся.
Марко здоровья, пусть обойдётся.
Это разрыв крестообразной связки!
Это разрыв крестообразной связки!