Эмери предполагает, что травма Асенсио может помешать трансферу Себальоса

24 июля 2019, 12:29

Наставник «Арсенала» обеспокоен новостью о травме полузащитника «Реала» . Если у игрока диагностируют повреждение крестообразной связки колена, «сливочные» могут не отпустить в лондонский клуб . Напомним, Асенсио получил повреждение в очном матче команд в рамках Международного Кубка чемпионов.