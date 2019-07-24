Эмери предполагает, что травма Асенсио может помешать трансферу Себальоса

Наставник «Арсенала» Унаи Эмери обеспокоен новостью о травме полузащитника «Реала» Марко Асенсио. Если у игрока диагностируют повреждение крестообразной связки колена, «сливочные» могут не отпустить в лондонский клуб Даниэля Себальоса. Напомним, Асенсио получил повреждение в очном матче команд в рамках Международного Кубка чемпионов.
В наши планы тоже не входило получать травмы.
Повреждение Асенсио - плохая новость как для них, так и для нас. Не знаю, изменит ли это что-либо.
2 недели. 2 недели, Карл, до закрытия трансферного окна, а "Арсенал", у которого уходит ключевой игрок обороны (Кошельный), а второму (Монреалю) пора на пенсию, купил одного бразильца на будущее из серии D за пару лямов.
Это катастрофа, мне кажется. Позор.
2 недели. 2 недели, Карл, до закрытия трансферного окна, а "Арсенал", у которого уходит ключевой игрок обороны (Кошельный), а второму (Монреалю) пора на пенсию, купил одного бразильца на будущее из серии D за пару лямов.
Это катастрофа, мне кажется. Позор.