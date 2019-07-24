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Эмери предполагает, что травма Асенсио может помешать трансферу Себальоса

24 июля 2019, 12:29
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗакончился после серии пенальти

Наставник «Арсенала» Унаи Эмери обеспокоен новостью о травме полузащитника «Реала» Марко Асенсио. Если у игрока диагностируют повреждение крестообразной связки колена, «сливочные» могут не отпустить в лондонский клуб Даниэля Себальоса. Напомним, Асенсио получил повреждение в очном матче команд в рамках Международного Кубка чемпионов.

В наши планы тоже не входило получать травмы.

Повреждение Асенсио - плохая новость как для них, так и для нас. Не знаю, изменит ли это что-либо.

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Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Так Себе Аналитик
   95 / 808
24 июля в 12:45
Если бы он был бы ненужным , то Реал его продал бы , а не в аренду отдавал .
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Так Себе Аналитик
   95 / 808
24 июля в 12:43
В центре поля , на позиции Крооса , ну может и опорника сыграть
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Рауль и Зидан
   10 / 808
24 июля в 12:41
Что за бред ? Себальос вообще на другой позиции играет
На какой позиции он чаще всего играет?
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   95 / 808
24 июля в 12:40
Что за бред ? Себальос вообще на другой позиции играет
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 808
24 июля в 12:38
Кроенке красавелла, сначала подавали за нескольких неплохих игроков вдвое меньше их строимости, теперь хотят впихнуть фанатам беспонтовую аренду (даже без права выкупа) не нужного "Реалу" беспонтового игрока как топ-трансфер.

2 недели. 2 недели, Карл, до закрытия трансферного окна, а "Арсенал", у которого уходит ключевой игрок обороны (Кошельный), а второму (Монреалю) пора на пенсию, купил одного бразильца на будущее из серии D за пару лямов.

Это катастрофа, мне кажется. Позор.
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