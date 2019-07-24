Тренировка «Нефтчи» в Туле может быть отменена

24 июля 2019, 16:23

Первая тренировка «Нефтчи» в Туле за один день до встречи «Арсеналом» в рамках первого матча второго раунда отбора Лиги Европы может быть отменена. Об этом сообщили в пресс-службе «Нефтчи».

Ранее сообщалось, что вылет команды из Баку в Москву был задержан на пять часов.