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Тренировка «Нефтчи» в Туле может быть отменена

24 июля 2019, 16:23
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 1Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)НефтчиМатч завершен

Первая тренировка «Нефтчи» в Туле за один день до встречи «Арсеналом» в рамках первого матча второго раунда отбора Лиги Европы может быть отменена. Об этом сообщили в пресс-службе «Нефтчи».

Ранее сообщалось, что вылет команды из Баку в Москву был задержан на пять часов.

Задержка изменила наши планы. У нас была запланирована на шесть часов вечера тренировка, на нее мы не успеем. Может быть, у нас будет тренировка часов в семь-восемь, это пока точно не известно, мы сейчас на связи с руководством «Арсенала». Мы точно хотим сделать пресс-конференцию, опять же решим этот вопрос с тульским клубом.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 808
24 июля в 18:43
Наверное захватили лишний груз из арбузов.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   137 / 808
24 июля в 18:40
Не нужна им эта тренировка. Пусть тренируются те кто играть не умеет..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 808
24 июля в 18:22
Назлят айзеров, они вообще наших к себе не пустят...
КЭТиК
КЭТиК
   140 / 808
24 июля в 17:11
В общем еще до игры Нефтчи будет вымотан, возьмем голыми руками.
Atist
Atist
   37 / 808
24 июля в 17:08
Арсеналу удачи!
alex074
alex074
   210 / 808
24 июля в 16:50
Я думаю это не слишком скажется на физ. и псих. состоянии футболистов Нефтчи. И они завтра достойно сыграют на тульской земле
Шуnя771
Шуnя771
   49 / 808
24 июля в 16:39
И что?
Kuvan
Kuvan
   175 / 808
24 июля в 16:25
Очень жаль, но это проблемы Нефтчи.
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