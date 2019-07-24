Тренировка «Нефтчи» в Туле может быть отменена

Первая тренировка «Нефтчи» в Туле за один день до встречи «Арсеналом» в рамках первого матча второго раунда отбора Лиги Европы может быть отменена. Об этом сообщили в пресс-службе «Нефтчи».
Ранее сообщалось, что вылет команды из Баку в Москву был задержан на пять часов.
Задержка изменила наши планы. У нас была запланирована на шесть часов вечера тренировка, на нее мы не успеем. Может быть, у нас будет тренировка часов в семь-восемь, это пока точно не известно, мы сейчас на связи с руководством «Арсенала». Мы точно хотим сделать пресс-конференцию, опять же решим этот вопрос с тульским клубом.