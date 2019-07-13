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«Ахмат» вместе с Глушаковым провел вечернюю тренировку

сегодня, 00:28
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 21:30 Не начался

«Ахмат» провёл первую тренировку в Грозном после возвращения с зарубежных сборов. 

Первый матч в новом сезоне РПЛ команда проведет дома с «Краснодаром». Этот поединок посетят представители УЕФА.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 750
сегодня в 01:32
«Ахмат» вместе с Глушаковым провел вечернюю тренировку
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Может все таки Глушаков вместе с Ахматом тренировался, а не наоборот???
LOpp
LOpp ответил Kuvan
   12 / 750
сегодня в 00:49
бомж без мыла, как конь без удила
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   52 / 750
сегодня в 00:31
Глушаков не усилит Ахмат.
Kuvan
Kuvan
сегодня в 00:29
Банщик без бани, как свинья без лохани.
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