«Ахмат» вместе с Глушаковым провел вечернюю тренировку

«Ахмат» провёл первую тренировку в Грозном после возвращения с зарубежных сборов.
Первый матч в новом сезоне РПЛ команда проведет дома с «Краснодаром». Этот поединок посетят представители УЕФА.
«Ахмат» провёл первую тренировку в Грозном после возвращения с зарубежных сборов.
Первый матч в новом сезоне РПЛ команда проведет дома с «Краснодаром». Этот поединок посетят представители УЕФА.
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Может все таки Глушаков вместе с Ахматом тренировался, а не наоборот???
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Может все таки Глушаков вместе с Ахматом тренировался, а не наоборот???