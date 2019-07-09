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Игроки МЮ недовольны тренировками Сульшера

сегодня, 14:03

Некоторые футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны тренировками главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера, сообщает ESPN.

Так, игроки считают, что норвежец делает слишком большой упор на физику и не придает большого значения работе с мячом. Нынешние занятия Сульшера проходят под девизом «Работа, работа, работа».

Сам тренер ранее сетовал на недостаточную физическую подготовку своей команды.

На данный момент МЮ находится на предсезонке в Австралии

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Все комментарии
Верг
Верг
   129 / 745
сегодня в 15:33
Вот что значит "эффект погба" заставляют бегать и прыгать, а мячик понабивать не дают! жалкие дешевки. Наверное только лукаку рад физическим нагрузкам)
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
   297 / 745
сегодня в 15:11
Слили Жозе - расхлёбывайте... )
RMUKMU
RMUKMU
   56 / 745
сегодня в 15:01
А скудного умишка у них не хватает, чтобы сложить 2 и 2, то есть вспомнить в каком стиле они начали играть при Сульшере и как начали проигрывать всем подряд в конце сезона в том числе из-за слабой физической подготовки, так как Моуриньо не закладывал в предсезонку подготовку к прессингу и постоянным перемещениям.
Ох, ну и 32ы же играют за МЮ!
ДАША Д
ДАША Д
   124 / 745
сегодня в 15:00
Привыкли пешком ходить по полю и ропщут на требовательного тренера.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   99 / 745
сегодня в 14:48
Процесс слива тренера запущен?)
Nazi
Nazi
   318 / 745
сегодня в 14:15
Во всем виноват Погбиус😁😁
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   158 / 745
сегодня в 14:13
Приедет САФ,будете 100 метровку сдавать за 5 секунд и отдавать пасы на 30-80 м, пока не будет результата - никакого отдыха,ну разве что бутсой в переносицу.
Рабы совсем восстали?
Groove000
Groove000
   433 / 745
сегодня в 14:13
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       105 / 745
    сегодня в 14:13
    Этому чёртову сброду нужно заткнуться и пахать. Впрочем от некоторых просто необходимо избавляться пока не поздно.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
       258 / 745
    сегодня в 14:11
    хотят видать стоять и заниматься распасовкой.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       1 / 745
    сегодня в 14:10
    Папуасы воду мутят, ничего не выйдет из этой команды
    BAHbKA BCTAHbKA
    BAHbKA BCTAHbKA
       122 / 745
    сегодня в 14:08
    😂😂😂по ходу один чернокнижник и его испанский паспорту сеят зерно раздора.
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