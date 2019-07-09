Игроки МЮ недовольны тренировками Сульшера

сегодня, 14:03

Некоторые футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны тренировками главного тренера команды , сообщает ESPN.

Так, игроки считают, что норвежец делает слишком большой упор на физику и не придает большого значения работе с мячом. Нынешние занятия Сульшера проходят под девизом «Работа, работа, работа».

Сам тренер ранее сетовал на недостаточную физическую подготовку своей команды.