Игроки МЮ недовольны тренировками Сульшера

Некоторые футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны тренировками главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера, сообщает ESPN.
Так, игроки считают, что норвежец делает слишком большой упор на физику и не придает большого значения работе с мячом. Нынешние занятия Сульшера проходят под девизом «Работа, работа, работа».
Сам тренер ранее сетовал на недостаточную физическую подготовку своей команды.
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