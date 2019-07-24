ГлавнаяНовости

«Газмяс» оказался на официальном сайте ПФЛ

24 июля 2019, 22:06

На официальном сайте 3-го по счету дивизиона в российском футболе в графе «клубы» появился профиль вымышленного «Газмяса».

«Газмяс» - команда, придуманная в комедийном сериале «Наша Russia». По сценарию, омский «Газмяс» проигрывал каждый матч с крупным счетом, после чего тренер буквально разносил футболистов в раздевалке.

Однажды в скетче про «Газмяс» снялся бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев. 

К сожалению, после публикации в первоисточнике, профиль московского (а не омского) «Газмяса» пропал с сайта ПФЛ, однако, как говорится, интернет помнит все. 

«Газмяс» оказался на официальном сайте ПФЛ

Ранее Антон Заболотный забил свой первый гол в ПФЛ

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Озил в ответ на троллинг: «Трофейная комната „Тоттенхэма“ - пустое место»
Вчера, 21:40 Комментарии22
Уилшир потроллил голкипера «Юве» Войцеха Щесны
24 июля Комментарии1
Обамеянг потроллил новый образ Озила
17 июля ФотоКомментарии6
Старые суперстары. Футболисты и тренеры РПЛ 30 лет спустя
16 июляАлександр Чистяков в блоге Модный разговорКомментарии24
Рамос принял участие в челлендже, открыв бутылку языком
07 июля ВидеоКомментарии21
Балотелли поспорил с мужчиной, что тот не съедет на своем скутере в море
06 июля ВидеоКомментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Raamtvall
Raamtvall
вчера в 17:46
Питерский Газмяс уже многие годы позорится на российских полях, а также против европейских клубов, даже уровня Вильярреала.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   71 / 808
вчера в 09:36
И тут федун постарался?)))
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Кирилл Суриков
   107 / 808
вчера в 07:50
Опять за спартак стыдно.
Славнов, это опять ты? Не надоело создавать фейки? Лучше бы нашел работу
memphis
memphis
   551 / 808
вчера в 07:33
Ниже новость про Заболотного - это троллинг 100 уровень! Пора делать такую команду и Заболотного, Глушакова, Кокорина, Мамаева туда!
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 808
вчера в 05:17
Уровень Сычева как раз Газмяс.
шyм
шyм
   522 / 808
вчера в 02:51
Газмяс сила
Кирилл Суриков
Кирилл Суриков
вчера в 02:38
Опять за спартак стыдно.
Omaxa
Omaxa
   52 / 808
вчера в 02:10
Неужели свиней сделали фарм-клубом Зенита?
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
24 июля в 23:54
    311
    311 ответил LOpp
       38 / 808
    24 июля в 23:50
    Зато у Газмяса тренер был такой суровый, требовательный. Не то что мямли Семак и Гончаренко.
    Главное, чтобы пиджак оставался в Спартаке подольше!)
    Гавроша
    Гавроша ответил Капитан Врунгель
       35 / 808
    24 июля в 23:26
    Ничего удивительного, клуб с богатой историей и узнаваем по всей стране, лучше бы Зенит удалили.
    Спартак в пфл!
    legendsofsails
    legendsofsails ответил Капитан Врунгель
    24 июля в 23:15
      Jake Sully
      Jake Sully
         98 / 808
      24 июля в 23:12
      скоро и спартак исчезнет как газмяс(((
      VIPded
      VIPded
         41 / 808
      24 июля в 23:02
      Удалили или дивизионом повысили? вплоть до вышки...)))
      mortid
      mortid ответил Footbolista
         136 / 808
      24 июля в 22:51
      Хорошее название для дерби двух столиц - ГАЗМЯС...
      Хорошее прозвище для Дзюбы :D
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Footbolista
         9 / 808
      24 июля в 22:40
      Для дзюбы))
      LOpp
      LOpp
         15 / 808
      24 июля в 22:36
      Зато у Газмяса тренер был такой суровый, требовательный. Не то что мямли Семак и Гончаренко.

      Footbolista
      Footbolista
         5 / 808
      24 июля в 22:27
      Хорошее название для дерби двух столиц - ГАЗМЯС...
      Павел Амурский
      Павел Амурский ответил FERIS
         50 / 808
      24 июля в 22:25
      Газмяс это же одно из названий народной команды из Москвы)
      Народная потому, что ее в народе ненавидят больше всех.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         22 / 808
      24 июля в 22:25
      Гибрид Сочи и Спартака. В РПЛе вполне увисели бы ;)
      Egorium
      Egorium
         45 / 808
      24 июля в 22:22
      Да свиней постоянно поджаривают, в последнее время исключительно на газу.
      FERIS
      FERIS
         195 / 808
      24 июля в 22:20
      Газмяс это же одно из названий народной команды из Москвы)
      Atist
      Atist
         37 / 808
      24 июля в 22:20
        Alex-96
        Alex-96
           313 / 808
        24 июля в 22:18
        Главным Галустян значился? А игроком Светлаков?
        Аксинья
        Аксинья
           51 / 808
        24 июля в 22:13
        ГАЗМЯС - это внебрачное детище Зенита и Спартака...
        Капитан Врунгель
        Капитан Врунгель
           32 / 808
        24 июля в 22:11
        Ничего удивительного, клуб с богатой историей и узнаваем по всей стране, лучше бы Зенит удалили.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100