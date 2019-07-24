«Газмяс» оказался на официальном сайте ПФЛ

24 июля 2019, 22:06

На официальном сайте 3-го по счету дивизиона в российском футболе в графе «клубы» появился профиль вымышленного «Газмяса».

«Газмяс» - команда, придуманная в комедийном сериале «Наша Russia». По сценарию, омский «Газмяс» проигрывал каждый матч с крупным счетом, после чего тренер буквально разносил футболистов в раздевалке.

Однажды в скетче про «Газмяс» снялся бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев.

К сожалению, после публикации в первоисточнике, профиль московского (а не омского) «Газмяса» пропал с сайта ПФЛ , однако, как говорится, интернет помнит все.