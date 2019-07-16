Старые суперстары. Футболисты и тренеры РПЛ 30 лет спустя

сегодня, 16:00

Прости великодушно, дорогой читатель, мы не удержались! «Соккер.ру» не уберегся от веяния моды и использовал популярное приложение, чтобы состарить наших хороших знакомых.

Социальные сети сейчас пестрят фотографиями, пропущенными через фильтр приложения для изменения внешности. «Фейсапп» может сделать вас старше, моложе, добавить макияж или изменить прическу – в общем, популярная игрушка. Больше всего народу нравится опция изменения возраста, и нужно отдать должное дизайнерам и программистам, алгоритм действительно работает здорово. Что сказать, мы тоже немного заигрались, и вот что из этого получилось. Вернее – кто. Артем Сергеевич Дзюба, если отпустит бороду подлиннее в преклонном возрасте, будет похож на Льва Толстого.



Может быть, и в постаревшем Сердаре Азмуне в Иране увидят черты какой-нибудь знаменитой исторической личности?



Юрий Жирков похож то ли на успешного бизнесмена, то ли на модного профессора, то ли на футбольного эксперта на прекрасном телевидении будущего.



А Сергей Семак как будто чем-то неуловимым стал напоминать Юрия Павловича Сёмина.



Сам вечно молодой Сёмин тоже когда-нибудь постареет. Впрочем, это будет еще нескоро.



Интересно, братья Миранчуки всегда будут так похожи друг на друга?



А вот в недавнем прошлом железнодорожник, а ныне защитник «Рубина» Виталий Денисов. Отличный из него получился дед! Фактурный такой, настоящий.



Игорю Акинфееву седина тоже к лицу, становится похож на красиво постаревших голливудских актеров - вроде Джорджа Клуни или Брэда Питта.



Не столь аристократично выглядят коллеги Акинфеева по вратарскому цеху – Матвей Сафонов и Антон Шунин, но у каждого своя старость.



Если Акинфеев напомнил красавчиков Голливуда, то капитан «Спартака» Джикия похож на человека с непростой судьбой и железным характером.



А сколько мудрости во взгляде Романа Зобнина?! Если не станет депутатом или чиновником, то займет почетное место в цеху футбольных экспертов.



А может быть, Зобнин станет тренером? Кстати, вот этого дедушку на тренерском мостике спартаковские болельщики хотели бы однажды увидеть. Но это мечты и ожидания…



С которыми реальность не всегда считается…



Кстати, о тренерах. Валерий Карпин сам себя состарил и иронизировал на тему своего будущего в «Ростове»: «Прессуха „Ростова“ 20 лет спустя. Хотя нет, 20 лет меня здесь никто не вытерпит…»

Теперь наша версия:



Нельзя было не состарить Александра Гацкана. Этот дед-хулиган – жемчужина коллекции.



Хорен Байрамян тоже попал в подборку благодаря своей выдающейся внешности.



Трудно было удержаться и не состарить знаменитую фотографию Федора Чалова, на которой он пытается проглотить Луну.



Завершаем разговор тренерами. Вот у «Краснодара» очень молодой наставник, добавили Мураду Мусаеву для солидности несколько десятков. Как вам?



Миодраг Божович и Дмитрий Хохлов. Уставшие, но не сдавшиеся.



И напоследок. Станислав Саламович выглядит так, будто выиграл чемпионат мира и три Лиги чемпионов, да и секретов в футболе для него не осталось.

