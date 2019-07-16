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Старые суперстары. Футболисты и тренеры РПЛ 30 лет спустя

сегодня, 16:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Глушаков Денис
Глушаков Денис
Полузащитник
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь

Прости великодушно, дорогой читатель, мы не удержались! «Соккер.ру» не уберегся от веяния моды и использовал популярное приложение, чтобы состарить наших хороших знакомых. 

Социальные сети сейчас пестрят фотографиями, пропущенными через фильтр приложения для изменения внешности. «Фейсапп» может сделать вас старше, моложе, добавить макияж или изменить прическу – в общем, популярная игрушка. Больше всего народу нравится опция изменения возраста, и нужно отдать должное дизайнерам и программистам, алгоритм действительно работает здорово. Что сказать, мы тоже немного заигрались, и вот что из этого получилось. Вернее – кто. Артем Сергеевич Дзюба, если отпустит бороду подлиннее в преклонном возрасте, будет похож на Льва Толстого. 
Старые суперстары. Футболисты и тренеры РПЛ 30 лет спустя

Может быть, и в постаревшем Сердаре Азмуне в Иране увидят черты какой-нибудь знаменитой исторической личности?
Старые суперстары. Футболисты и тренеры РПЛ 30 лет спустя

Юрий Жирков похож то ли на успешного бизнесмена, то ли на модного профессора, то ли на футбольного эксперта на прекрасном телевидении будущего.
Старые суперстары. Футболисты и тренеры РПЛ 30 лет спустя

А Сергей Семак как будто чем-то неуловимым стал напоминать Юрия Павловича Сёмина. 
Старые суперстары. Футболисты и тренеры РПЛ 30 лет спустя

Сам вечно молодой Сёмин тоже когда-нибудь постареет. Впрочем, это будет еще нескоро. 
Старые суперстары. Футболисты и тренеры РПЛ 30 лет спустя

Интересно, братья Миранчуки всегда будут так похожи друг на друга? 
Старые суперстары. Футболисты и тренеры РПЛ 30 лет спустя

А вот в недавнем прошлом железнодорожник, а ныне защитник «Рубина» Виталий Денисов. Отличный из него получился дед! Фактурный такой, настоящий.
Старые суперстары. Футболисты и тренеры РПЛ 30 лет спустя

Игорю Акинфееву седина тоже к лицу, становится похож на красиво постаревших голливудских актеров - вроде Джорджа Клуни или Брэда Питта. 
Старые суперстары. Футболисты и тренеры РПЛ 30 лет спустя

Не столь аристократично выглядят коллеги Акинфеева по вратарскому цеху – Матвей Сафонов и Антон Шунин, но у каждого своя старость.
Старые суперстары. Футболисты и тренеры РПЛ 30 лет спустя Старые суперстары. Футболисты и тренеры РПЛ 30 лет спустя

Если Акинфеев напомнил красавчиков Голливуда, то капитан «Спартака» Джикия похож на человека с непростой судьбой и железным характером. 
Старые суперстары. Футболисты и тренеры РПЛ 30 лет спустя

А сколько мудрости во взгляде Романа Зобнина?! Если не станет депутатом или чиновником, то займет почетное место в цеху футбольных экспертов. 
Старые суперстары. Футболисты и тренеры РПЛ 30 лет спустя

А может быть, Зобнин станет тренером? Кстати, вот этого дедушку на тренерском мостике спартаковские болельщики хотели бы однажды увидеть. Но это мечты и ожидания…
Старые суперстары. Футболисты и тренеры РПЛ 30 лет спустя

С которыми реальность не всегда считается…
Старые суперстары. Футболисты и тренеры РПЛ 30 лет спустя

Кстати, о тренерах. Валерий Карпин сам себя состарил и иронизировал на тему своего будущего в «Ростове»: «Прессуха „Ростова“ 20 лет спустя. Хотя нет, 20 лет меня здесь никто не вытерпит…»

 

 

Теперь наша версия:
Старые суперстары. Футболисты и тренеры РПЛ 30 лет спустя

Нельзя было не состарить Александра Гацкана. Этот дед-хулиган – жемчужина коллекции.
Старые суперстары. Футболисты и тренеры РПЛ 30 лет спустя

Хорен Байрамян тоже попал в подборку благодаря своей выдающейся внешности. 
Старые суперстары. Футболисты и тренеры РПЛ 30 лет спустя

Трудно было удержаться и не состарить знаменитую фотографию Федора Чалова, на которой он пытается проглотить Луну.
Старые суперстары. Футболисты и тренеры РПЛ 30 лет спустя

Завершаем разговор тренерами. Вот у «Краснодара» очень молодой наставник, добавили Мураду Мусаеву для солидности несколько десятков. Как вам?
Старые суперстары. Футболисты и тренеры РПЛ 30 лет спустя

Миодраг Божович и Дмитрий Хохлов. Уставшие, но не сдавшиеся. 
Старые суперстары. Футболисты и тренеры РПЛ 30 лет спустя Старые суперстары. Футболисты и тренеры РПЛ 30 лет спустя

И напоследок. Станислав Саламович выглядит так, будто выиграл чемпионат мира и три Лиги чемпионов, да и секретов в футболе для него не осталось. 
Старые суперстары. Футболисты и тренеры РПЛ 30 лет спустя

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Питер Ман
Питер Ман
   19 / 797
сегодня в 16:52
Глупость какая-то если честно, это школьники болеющие за пупсиков развлекаются?
wingback
wingback
   154 / 797
сегодня в 16:51
Фотографии неоднократно судимых за договорные матчи...
parallels
parallels
   5 / 797
сегодня в 16:38
соккер, а можно увидеть такую же подборку с фотками болельщиц, пропущенных через DeepNude? и весь состав спартака пропустите через MakeApp - дезеув обрадуется, глядя на бывших одноклубников 😆
номер 12
номер 12
   250 / 797
сегодня в 16:22
Станислав Саламович выглядит так, будто сейчас попросит игроков крутить барабан и называть букву)
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   186 / 797
сегодня в 16:16
Прикольно)) но для чистоты "прикола", не только лица людей нужно было моделировать, но и остальные части тела, цельный образ так сказать создавать, потому как некоторые глупо выглядят...
League1
League1
   75 / 797
сегодня в 16:09
Больше всех Миранчуки понравились. Смешные такие дедуны)))
particular
particular
   4 / 797
сегодня в 16:09
Дааа... Старость - не радость... Сморщенные, как куриные попки..:))
Интересное применение ПО для старения..:))
Но глаза у некоторых, всё так же, бОрзо горят..:))
chubuka
chubuka
   666 / 797
сегодня в 16:06
Антон Сергеевич Дзюба
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