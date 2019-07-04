Народный обозреватель. Антону – «Золотой мяч», «Милан» - в Химки

сегодня, 16:00

Не надо стесняться! «Соккер.ру» призывает читателей активно шутить по самым разным футбольным и околофутбольным поводам!

Большое спасибо всем, кто помечает удачные шутки специальным хештегом - #Народный_обозреватель. Подходит как для собственных постов, которые поддерживают лайками, так и для чужих – в ответных комментариях. Патруль юмора в прошедшем месяце возглавил parallels – спасибо, очень помог выделить удачные шутки! Присоединяйтесь, чтобы каждый творческий и остроумный человек получил свою минуту славы.

12-е место. Классика жанра обмена любезностями в темах о РПЛ . Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта сам подставился, когда заявил, что летом клуб подпишет 3-4 новичков.

Капитан Врунгель: Главного и двух боковых?

11-е место. 36-летний Игорь Лебеденко стал подопечным Сергея Игнашевича в «Торпедо» и похвастался: «Чувствую себя на 25, а выгляжу - на 23». Игорь может показать хороший футбол в ФНЛ , но шутка, актуальная для части российских футболистов, не заставила себя долго ждать.

RamonCSKA: «Чувствую себя на 25, выгляжу – на 23, играю – на 45 лет».

10-е место. Бузова заявила, что с детства болеет за «Зенит» и «Барселону»… и даже стала гостьей каталонского клуба. Но наши Шерлоки все улики разыскали - оказалось, что эта певица (певица?) немножко глорихантер:

Байкал-38

Fautello: Теперь школотень-подписота Бузовой будет думать, что есть такой ночной клуб – «Барселона».

9-е место. Нельзя не порицать футболистов, которые зарабатывают столько, что легко могут нанять адекватного водителя (или даже вертолет, раз так спешат), но вместо этого рискуют чужими жизнями, хулиганя за рулем.

Раз авто Гулиева, лишенного водительских прав, превышает скорость в столице после стольких штрафов, хотя бы шутками надо отвечать, раз никто не реагирует в «Спартаке».

Сергей Саныч: - Да я не хотел… Тачка – зверь, мамой клянусь.

Jeck Denielse: «Перевал Дятлова»… « НЛО в Розуэлле 1947 года»… «Бермудский треугольник»… «Автомобиль Гулиева». Сколько еще загадок на Земле….

Faustello: Пресс-служба «Спартака»: «- Аяз – законопослушный гражданин, и после лишения прав ходит пешком. Просто он футболист, и поэтому ходит очень быстро».

8-е место. Прошел слушок, что Бабаев запланировал Дзагоеву мексиканские каникулы, а стоимость трансфера первого российского игрока в далеком чемпионате оценивали аж в 13 млн евро.

KaZёL: 13 млн евро? Это с седлом, подковами, уздечкой и прицепом овса?

7-е место. Испанский клуб в поисках пиара переименовался в ФК «Плоская Земля». Шутки шутками, но чтобы не разочароваться в людях, лучше не смотрите, сколько просмотров у иностранных влогеров, которые всерьез выезжают на теме, что космонавты врут и видят в иллюминаторе плоскую Землю с обрывами на краях.

Так Себе Аналитик: Может, один известный клуб переименуется в «Спартак-чемпион»? Идея такая же абсурдная, как плоская Земля, но так же до сих пор находит миллионы последователей)))

LOpp: Ещё должен появится клуб «Черепаха и Три слона».

Igo0rek: Куда скидывать деньги на лечение?

6-е место. Клевещут, что Заболотный отказывается вслед за Новосельцевым и Цаллаговым отправляться в ссылку в ФК «Сочи», поскольку на юге платить будут меньше, и даже постоянно играть в футбол заставят:

112910415: И он полностью прав! Играет ярко, забивает много… Зарплата должна только расти!

parrallels: Руки прочь от Заболотного!

Сергей Саныч:

Tostao: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Антуан де Сент-Экзюпери.

VV V: Антон пожил при коммунизме, и теперь не хочет возвращаться в дикий капитализм.

5-е место. «Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 7:1, и у южного клуба вратарем служит в меру сил однофамилец легенды «Зенита» - вратарь Николай.

Zenith_84: Это потому что Заболотный из «Зенита» стоял в воротах)

Leha-ha50: А трофей за это какой-нибудь дадут???

4-е место. Федун летом по привычке выдает программные интервью. И в этот раз бросил броскую фразу, причем успел высказать две взаимоисключающие мысли. Первая: «Не собираюсь давать себе оценку». И вторая: «Я сделал для „Спартака“ столько, столько ни один человек в мире не сделал бы».

Gelious: Лапочкин и Безбородов: «Подержи наше пиво».

Сергей Саныч:

3-е место. Леонид Федун в ударе, исполняет неделями идеальные передачи на шутников сайта своими панчами: «„Спартак“ хочет играть, как „Ливерпуль“».

Gessenschaft: У СПАРТАКА СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ, БУГАГА.

nikoladolgov: А, может, начнут играть хотя бы, как «Арсенал»? Тульский…

311: Как с «Ливерпулем», он хотел сказать!)

allemz: Клопп: «Гы-гы-гы».

2-е место. Увы и ах, легендарный стадион «Сан-Сиро» (он же «Джузеппе Меацца») через пару лет могут снести, когда отгрохают новый стадион по цене примерно в 700 млн евро.

LOpp: А пока «Милан» и «Интер» поиграют в Химках.

дурман: Приглашайте спецов из Питера, они за 500 триллионов построят за 25 лет.

Karkaz: В честь какого-нибудь китайца стадион назовут…

don_surio: Надеюсь, там бакланов нет?

1-е место. Спасибо Заболотному, что вдохновляет вас на творчество! «Зенит» забил шесть мячей австрийскому «Ваккеру», а великий и могучий форвард Антон сделал дубль.

Igo0rek: Заболотный снял все вопросы, кому достанется «Золотой мяч».

jobss:

А Сергей Саныч и Tostao посвятили великой победе «Зенита» 6:1 стих, вспомнив знаменитую для человечества встречу Заболотного и манекена на тренировке. Похоже, теперь Антон готов к манекенам и защитникам уровня «Ваккера» - культовый форвард ко всему готов.

Сергей Саныч:

Уберите с поля манекены,

Дайте вдарить пыром хоть разок.

Я вам не какой-нибудь Паредес,

Я науку эту знаю назубок.

Tostao:

И забил, а уходя с арены,

Гордо австриякам бросил он:

«Дома у нас жестче манекены,

Каждый атлетически сложён!»

Сергей Саныч:

Я забью австрийцам, немцам, туркам.

Мне в запасе как-то не с руки.

Только уберите футболистов,

И расставьте манекены, мужики!