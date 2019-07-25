Ребров: «Здорово, что у „Спартака“ есть такая история»

Вратарь «Спартака» рад, что команда почтила память бывшего игрока клуба .

Спасибо руководству и главному тренеру, что мы сюда попали, перенесли утреннюю тренировку. Ребята приехали, это важно для нас и для болельщиков. Многие ветераны высказывались. Я был ребенком когда играл Черенков, могу судить по записям, в том числе и тем, что показывают на нашей базе.

Понимаю, что он был великий человек, вместе с партнерами поднял планку, которой мы должны соответствовать. Здорово, что у «Спартака» есть такая история.

Неправильно говорить, что мечтал бы с ним сыграть. Сейчас играю с теми партнерами, которые у меня есть. Но хотелось бы.