Ребров: «Здорово, что у „Спартака“ есть такая история»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рад, что команда почтила память бывшего игрока клуба Федора Черенкова.
Спасибо руководству и главному тренеру, что мы сюда попали, перенесли утреннюю тренировку. Ребята приехали, это важно для нас и для болельщиков. Многие ветераны высказывались. Я был ребенком когда играл Черенков, могу судить по записям, в том числе и тем, что показывают на нашей базе.
Понимаю, что он был великий человек, вместе с партнерами поднял планку, которой мы должны соответствовать. Здорово, что у «Спартака» есть такая история.
Неправильно говорить, что мечтал бы с ним сыграть. Сейчас играю с теми партнерами, которые у меня есть. Но хотелось бы.
Совсем не здорово,что об эту историю вытирают ноги....
Совсем не здорово,что об эту историю вытирают ноги....
1:18, 3:10, 0:7, 22, 4 - ое место в ЛЕ с антирекордом!
1:18, 3:10, 0:7, 22, 4 - ое место в ЛЕ с антирекордом!
У коней тоже великая история, забирали в армию игроков и заставляли играть в ЦСКА.
У коней тоже великая история, забирали в армию игроков и заставляли играть в ЦСКА.
«Динамо» Москва — «Зенит» — 7:1 (2003 год)
«Черноморец» Новороссийск — «Зенит» — 6:0, (1994 год, первая лига)
цска — «Зенит» — 7:0 (1945 год)
«Зенит» — «Локомотив» Москва — 0:4 (1995 год)
«Брюгге» (Бельгия) — «Зенит» — 5:0 (1987 год)
«Штутгарт» (Германия) — «Зенит» — 5:0 (1989 год)
"Асмарал" Москва 8:3 "Зенит" (1992 год)
"Ротор" Волгоград 6:1 "Зенит" (1992 год)
"Звезда" Пермь 5:1 "Зенит" (1993 год)
"Локомотив" Москва 5:1 "Зенит" (2001 год)
«Динамо» Москва — «Зенит» — 7:1 (2003 год)
«Черноморец» Новороссийск — «Зенит» — 6:0, (1994 год, первая лига)
цска — «Зенит» — 7:0 (1945 год)
«Зенит» — «Локомотив» Москва — 0:4 (1995 год)
«Брюгге» (Бельгия) — «Зенит» — 5:0 (1987 год)
«Штутгарт» (Германия) — «Зенит» — 5:0 (1989 год)
"Асмарал" Москва 8:3 "Зенит" (1992 год)
"Ротор" Волгоград 6:1 "Зенит" (1992 год)
"Звезда" Пермь 5:1 "Зенит" (1993 год)
"Локомотив" Москва 5:1 "Зенит" (2001 год)