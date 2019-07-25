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Ребров: «Здорово, что у „Спартака“ есть такая история»

вчера, 13:05

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рад, что команда почтила память бывшего игрока клуба Федора Черенкова.

Спасибо руководству и главному тренеру, что мы сюда попали, перенесли утреннюю тренировку. Ребята приехали, это важно для нас и для болельщиков. Многие ветераны высказывались. Я был ребенком когда играл Черенков, могу судить по записям, в том числе и тем, что показывают на нашей базе.

Понимаю, что он был великий человек, вместе с партнерами поднял планку, которой мы должны соответствовать. Здорово, что у «Спартака» есть такая история.

Неправильно говорить, что мечтал бы с ним сыграть. Сейчас играю с теми партнерами, которые у меня есть. Но хотелось бы. 

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Все комментарии
Fleischjager
Fleischjager ответил RIR68
вчера в 20:20
мне больше нравится, как вы её чтите)))
    RIR68
    RIR68
       69 / 808
    вчера в 19:08
    мне больше нравится, как вы её чтите)))
    Некит_Зенит
    Некит_Зенит ответил LOpp
       220 / 808
    вчера в 18:34
    «Зенит» — «Динамо» Москва — 0:8 (1949 год) «Динамо» Москва — «Зенит» — 7:1 (2003 год) «Черноморец» Новороссийск — «Зенит» — 6:0, (1994 год, первая лига) цска — «Зенит» — 7:0 (1945 год) «Зенит» — «Локомотив» Москва — 0:4 (1995 год) «Брюгге» (Бельгия) — «Зенит» — 5:0 (1987 год) «Штутгарт» (Германия) — «Зенит» — 5:0 (1989 год) "Асмарал" Москва 8:3 "Зенит" (1992 год) "Ротор" Волгоград 6:1 "Зенит" (1992 год) "Звезда" Пермь 5:1 "Зенит" (1993 год) "Локомотив" Москва 5:1 "Зенит" (2001 год)
      Swinsi
      Swinsi
         323 / 808
      вчера в 16:24
      Постыдная история какая-то, клуб не за что уважать.
      spartak kursk
      spartak kursk
         201 / 808
      вчера в 15:50
      Здорово,что у Спартака есть такая история.
      Совсем не здорово,что об эту историю вытирают ноги....
      13 RUS
      13 RUS
         118 / 808
      вчера в 15:36
      В те годы так же позорились
      GreeM
      GreeM
         374 / 808
      вчера в 14:49
      Современная история Спартака это сплошные антирекорды, судейский беспредел, да от зенита 4 оплеухи по 5.
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
         266 / 808
      вчера в 14:35
      Даааа Ребров, великая история.

      1:18, 3:10, 0:7, 22, 4 - ое место в ЛЕ с антирекордом!
      Footbolista
      Footbolista
         5 / 808
      вчера в 14:29
      Дзюба: Здорово, что у зенита есть газ болотный и нет истории...
      Omaxa
      Omaxa
         52 / 808
      вчера в 14:20
      Пыль в глаза людям пускают всю свою позорную историю.
      Юрниекс
      Юрниекс
         111 / 808
      вчера в 14:16
      Да..были игроки,были лидеры,были личности. Ни одного трофея в Европе,в отличии от Динамо киевского и даже тбилисского, но в нашем чемпе выделялись и легендарный Федор, и Илюша Цимболарь..Тихонов..Потом пришел бромонтан и закупка пупсиков,по дешевке. И остался только позор.
      Bладимиp
      Bладимиp
         29 / 808
      вчера в 14:13
      Раз в 16 лет купить чемпионство, вот и вся история.
      trimetil
      trimetil
         346 / 808
      вчера в 14:12
      Если поросята начинают вспоминать былые заслуги, значит наметился кризис. В этот раз все настолько серьезно, что они перенесли тренировку и специально телевизоры привезли.
      yk2ru
      yk2ru ответил Дровосеки
         397 / 808
      вчера в 14:07
      у Зенита тоже есть история.
      Привели тут ниже историю Зенита с проигрышами со счетами 8:0, 7:0, 6:0, 5:0, 4:0 от команд уровня Черноморец Новороссийск и Звезда Пермь.
      BAHbKA BCTAHbKA
      BAHbKA BCTAHbKA
         190 / 808
      вчера в 14:03
      VIPded
      VIPded
         41 / 808
      вчера в 13:55
      Только благодаря истории (юбилеям) Спартак на что-то ещё и рассчитывает...)))
      ДСА
      ДСА
         128 / 808
      вчера в 13:54
      Есть что вспомнить
      Тага Дага
      Тага Дага
         176 / 808
      вчера в 13:48
      У Спартака история начинается прошлого века...а у некоторых с 21 века,повылазили с 30вов после распада СССР. ....ещё рты открывают...таких как Федя у вас никогда не было...и будет.
      RussianMango
      RussianMango ответил LOpp
         222 / 808
      вчера в 13:37
      Своими нападками, они пытаются скрыть свой позор. Но вся страна то знает, про лазурное пердивное позорище.
      LOpp
      LOpp ответил Atist
         15 / 808
      вчера в 13:33
      Ливерпульская игра свиней доказательство его позорной истории.
      «Зенит» — «Динамо» Москва — 0:8 (1949 год)
      «Динамо» Москва — «Зенит» — 7:1 (2003 год)
      «Черноморец» Новороссийск — «Зенит» — 6:0, (1994 год, первая лига)
      цска — «Зенит» — 7:0 (1945 год)
      «Зенит» — «Локомотив» Москва — 0:4 (1995 год)
      «Брюгге» (Бельгия) — «Зенит» — 5:0 (1987 год)
      «Штутгарт» (Германия) — «Зенит» — 5:0 (1989 год)
      "Асмарал" Москва 8:3 "Зенит" (1992 год)
      "Ротор" Волгоград 6:1 "Зенит" (1992 год)
      "Звезда" Пермь 5:1 "Зенит" (1993 год)
      "Локомотив" Москва 5:1 "Зенит" (2001 год)
      RussianMango
      RussianMango
         222 / 808
      вчера в 13:31
      Лазурные, тока как дизлайки ставить, более ни на что не способны. Клуб без истории как был пустышкой, таковым и останется.
      mihaluch
      mihaluch
         73 / 808
      вчера в 13:30
      Всю историю испортил "великий" тренер Романцев.
      cska plus
      cska plus
         13 / 808
      вчера в 13:26
      У спартака есть большая история позоров.
      Дровосеки
      Дровосеки
         379 / 808
      вчера в 13:21
      у Зенита тоже есть история.
      RussianMango
      RussianMango ответил Atist
         222 / 808
      вчера в 13:19
      Вся история зенита состоит в Минском позорище...гыгыгы
      FROLL 001
      FROLL 001
         2 / 808
      вчера в 13:17
      Здорово, что у Спартака есть такая история, где все смеются. Гыгыгы
      Atist
      Atist
         37 / 808
      вчера в 13:12
      Ливерпульская игра свиней доказательство его позорной истории.
      FROLL 001
      FROLL 001
         2 / 808
      вчера в 13:10
      Конечно здорово. Бромонтан в прошлом, 7-0 и 1-16 в настоящем. Гыгыгы
      itujan
      itujan
         66 / 808
      вчера в 13:08
      Вся история состоит из того. что всей стране за спартак всегда стыдно.
      Denkuz
      Denkuz
         20 / 808
      вчера в 13:07
      О какой истории он говорит, где кроме бромантановых чемпионств и вспомнить нечего?
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