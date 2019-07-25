Корян: «Стараемся всё делать поступательно»

Полузащитник «Химок» Аршак Корян прокомментировал победу над «Енисеем» в 4-м туре ФНЛ.
Думаю, что удивляться можете только вы, а я стараюсь усердно работать, чтобы прогрессировать и показывать высокие результаты. У нас все ребята именно так и относятся к своему делу — с полной самоотдачей. Делаем всё, чтобы показывать высокий результат, хотим всех удивлять.
Выйти в РПЛ? Об этом сейчас не думаем, стараемся всё делать поступательно: от игры к игре. Надо добиваться положительного результата в предстоящей встрече, а уже потом думать о следующем матче. Если будем ставить перед собой какие-то громкие задачи и не выполним их... Смысла тут особого не будет.