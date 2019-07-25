Корян: «Стараемся всё делать поступательно»

Полузащитник «Химок» прокомментировал победу над «Енисеем» в 4-м туре ФНЛ .

Думаю, что удивляться можете только вы, а я стараюсь усердно работать, чтобы прогрессировать и показывать высокие результаты. У нас все ребята именно так и относятся к своему делу — с полной самоотдачей. Делаем всё, чтобы показывать высокий результат, хотим всех удивлять.