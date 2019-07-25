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Семак: «Понравилось, как выглядел Терентьев в предыдущих матчах»

вчера, 11:39
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак похвалил защитника команды Дениса Терентьева.

Мне понравилось, как выглядел Терентьев в предыдущих матчах, последняя игра оставила приятное впечатление.

Напомним, что 28 июля «Зенит» сыграет на выезде против «Оренбурга» в рамках 3-го тура РПЛ

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
вчера в 12:15
Терентий губы накрасила и рюши к к труселям пришил!
itujan
itujan
   66 / 808
вчера в 12:08
Нужно больше давать играть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 808
вчера в 12:00
В последнем матче действительно приятно удивил....
Очень убедительно сыграл ,для игрока сыгравшего за год в РПЛ 13 минут....
Думаю теперь будет получать игровое время у Семака...
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   57 / 808
вчера в 11:45
Не тушуется. Вперед прёт танком.
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