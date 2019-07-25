Семак: «Понравилось, как выглядел Терентьев в предыдущих матчах»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак похвалил защитника команды Дениса Терентьева.
Мне понравилось, как выглядел Терентьев в предыдущих матчах, последняя игра оставила приятное впечатление.
Напомним, что 28 июля «Зенит» сыграет на выезде против «Оренбурга» в рамках 3-го тура РПЛ.
Очень убедительно сыграл ,для игрока сыгравшего за год в РПЛ 13 минут....
Думаю теперь будет получать игровое время у Семака...
Очень убедительно сыграл ,для игрока сыгравшего за год в РПЛ 13 минут....
Думаю теперь будет получать игровое время у Семака...