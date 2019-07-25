Кононов: «Игроки просматривают матчи наших ветеранов»

Главный тренер «Спартака» почтил память бывшего футболиста «красно-белых» .

Поздравляю Федора с 60-летием. Всех его друзей, всех болельщиков «Спартака». Все мы знаем какой игрок и какой человек он был. Редкость, когда сочетается и простота душевная, и ум, и интеллект. Такие игроки – единицы. В мире, наверное, была недооценка Федора. Есть такие звезды, как Кройф и Платини, Федор находится наравне с ними. Мы должны всячески говорить об этом. Не только у нас, но и во всем мире. Должны ценить своих ветеранов, смотреть их игры.

У нас на базе установили телевизоры, где игроки просматривают матчи наших ветеранов. Там есть и матчи Федора. Нам бы очень хотелось соответствовать этому уровню. В современном духе, конечно. Со мной приехали молодые полузащитники «Спартака», очень хотел бы, чтобы они прониклись той игрой, изучая жизнь таких людей как Федор. Хочется, чтобы они брали самое недостающее, что было у этих футболистов. Федор всегда в наших сердцах. Связка Гаврилова и Черенкова – то, на что надо ровняться. С днем рождения!