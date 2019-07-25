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Кононов: «Игроки просматривают матчи наших ветеранов»

вчера, 12:58

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов почтил память бывшего футболиста «красно-белых» Федора Черенкова.

Поздравляю Федора с 60-летием. Всех его друзей, всех болельщиков «Спартака». Все мы знаем какой игрок и какой человек он был. Редкость, когда сочетается и простота душевная, и ум, и интеллект. Такие игроки – единицы. В мире, наверное, была недооценка Федора. Есть такие звезды, как Кройф и Платини, Федор находится наравне с ними. Мы должны всячески говорить об этом. Не только у нас, но и во всем мире. Должны ценить своих ветеранов, смотреть их игры.

У нас на базе установили телевизоры, где игроки просматривают матчи наших ветеранов. Там есть и матчи Федора. Нам бы очень хотелось соответствовать этому уровню. В современном духе, конечно. Со мной приехали молодые полузащитники «Спартака», очень хотел бы, чтобы они прониклись той игрой, изучая жизнь таких людей как Федор. Хочется, чтобы они брали самое недостающее, что было у этих футболистов. Федор всегда в наших сердцах. Связка Гаврилова и Черенкова – то, на что надо ровняться. С днем рождения! 

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Все комментарии
spartak kursk
spartak kursk
   201 / 808
вчера в 15:53
По всей видимости,когда игроки просматривают игры ветеранов,они находятся в своих смартфонах......
mihaluch
mihaluch
   73 / 808
вчера в 15:31
Не порнуху же смотреть как им судьи дают.
ДСА
ДСА
   128 / 808
вчера в 15:00
Потому и играют на скоростях 80-х и 90-х.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   266 / 808
вчера в 14:38
Сомневаюсь что Пиджак показывает вот эти игры ветеранов. 0/0/1:18
Glodor
Glodor
   63 / 808
вчера в 14:16
При просмотре судей не видно?
beefs
beefs
   74 / 808
вчера в 14:03
Футбол стал грубее и быстрее, а техничнее вряд ли...
andre_can
andre_can
вчера в 13:53
раньше, видимо, денег даже на ТВ не было ;) всё пилили да пилили :)
112910415
112910415
   81 / 808
вчера в 13:48
какой странный тренер
cska plus
cska plus
   13 / 808
вчера в 13:30
Рейнгольда просматривают.
Columb
Columb
   58 / 808
вчера в 13:18
Москалев лучший игрок спартака, отобрал победу у пердивной команды.
Байкал-38
Байкал-38
   12 / 808
вчера в 13:10
Спартачи просматривают матчи ветеранов Спартака и плачут, матерясь на Кононова с Федуном!
Bладимиp
Bладимиp
   29 / 808
вчера в 13:10
А почему не показывают игры с москалевым, лампочкиным, левниковым и прочими иудами, которые вложили в победу спартака куда больше, чем его игроки?
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
вчера в 13:07
Черенков был мастер!
Ладожский
Ладожский
   18 / 808
вчера в 13:02
Потому и играют как ветераны. Стыдно за спартак.
FROLL 001
FROLL 001
   2 / 808
вчера в 13:01
Зачем им их стеночки и забегания, когда игру делает арбитр? Гыгыгы
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